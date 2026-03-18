Czas biegnie nieubłaganie i choć staram się podchodzić do tego z dystansem oraz zrozumieniem, coraz częściej zauważam na swojej skórze sygnały zbliżających się 40. urodzin. Jeszcze kilka lat temu moja cera była naturalnie promienna i sprężysta. Dziś widzę, że pojawiają się na niej drobne zmarszczki, stopniowo traci jędrność, a jej koloryt nie jest już równomierny.

Oczywiście regularnie sięgam po sprawdzone kosmetyczki anti-aging. Dbam też o dietę, odpowiednie nawodnienie i ilość snu. Mimo to coraz częściej (ku mojemu własnemu zaskoczeniu) interesuję się również nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, które mogą wspierać codzienną pielęgnację i pomóc spowolnić proces starzenia się skóry.

Dlatego do testu maski Shark CryoGlow, urządzenia do terapii światłem LED z funkcją chłodzenia w okolicach oczu, podeszłam bardzo sumiennie. Włączyłam ją na stałe do swojej wieczornej rutyny pielęgnacyjnej i regularnie korzystałam z zaprogramowanych trybów.

Shark CryoGlow maska LED to mój agent do zadań specjalnych

W czasie testu maski LED moim priorytetem była poprawa ogólnego wyglądu i gładkości skóry. Dlatego najczęściej sięgałam po 6-minutową terapię światłem czerwonym i podczerwonym, która jest ukierunkowana na wygładzenie cery oraz redukcję widocznych zaczerwienień.

Maskę zakładam zawsze po dokładnym demakijażu i oczyszczeniu skóry. Już przy pierwszym użyciu pozytywnie zaskoczyła mnie jej konstrukcja. Urządzenie ma miękkie, regulowane i elastyczne paski, które pozwalają w kilka sekund dopasować je do obwodu głowy. Dzięki temu maska dobrze trzyma się na twarzy.

Od wewnętrznej strony maska Shark CryoGlow została wyposażona w miękkie wyściółki umieszczone na skroniach, czole i wokół oczu. Są one idealnie dopasowane do twarzy i jednocześnie chronią wzrok przed intensywnością światła LED. Dzięki temu w trakcie sesji mogę obejrzeć fragment serialu albo przeczytać kilka stron książki.

Kolejnym dużym plusem jest pilot z wbudowanymi, gotowymi programami, który pozwala w prosty sposób wybrać odpowiedni tryb terapii. Dzięki temu obsługa urządzenia jest bardzo intuicyjna.

Tutaj muszę dodać, że Shark CryoGlow jest wyrobem medycznym z certyfikatem, co daje mi poczucie bezpieczeństwa i potwierdza skuteczność technologii wykorzystywanej w urządzeniu.

Funkcja chłodzenia pod oczami to mój game changer

Opuchlizna czy worki pod oczami to w pewnym wieku właściwie codzienność. Wystarczy gorsza noc, więcej pracy przy komputerze albo po prostu intensywny tydzień i widać to w okolicy oczu. Do tej pory ratowałam się w takich sytuacjach domowymi metodami – płatkami pod oczy, kostkami lodu albo szybkim przemyciem twarzy bardzo zimną wodą.

Od kiedy zaczęłam korzystać z Shark CryoGlow, te wszystkie sposoby właściwie odeszły w zapomnienie. To jedyna maska LED, która ma wbudowaną funkcję chłodzenia w okolicach pod oczami. Jest to możliwe dzięki technologii InstaChill, czyli zintegrowanym płytkom chłodzącym umieszczonym dokładnie w tej strefie twarzy, która najczęściej zdradza zmęczenie.

Podczas korzystania z maski mogę regulować zarówno poziom chłodzenia, jak i czas działania, w zależności od tego, czego w danym dniu potrzebuje moja skóra. Czasami wybieram delikatne, odświeżające chłodzenie, a czasami, kiedy oczy są naprawdę zmęczone, sięgam po mocniejszy poziom.

Jeśli miałabym dać jedną radę osobom, które zaczynają korzystać z tej funkcji, powiedziałabym: zacznijcie od najniższego poziomu chłodzenia. Ja przy pierwszej sesji ustawiłam najwyższą moc i okazało się, że to naprawdę intensywne uczucie chłodu. Najlepiej stopniowo przyzwyczajać skórę - zacząć od delikatnego poziomu i zwiększać go z każdą kolejną sesją. Dzięki temu unikniecie efektu „terapii szokowej”, bo chłodzenie w tej masce jest naprawdę solidne.

Maska LED to moje kosmetyczne odkrycie

Po kilku tygodniach regularnego stosowania mogę powiedzieć jedno, Shark CryoGlow maska LED wpisała się w moją codzienną pielęgnację. Kilka minut wieczorem to niewiele, a mam poczucie, że robię coś dobrego dla swojej skóry.

Najbardziej doceniam w niej połączenie terapii światłem czerwonym i podczerwonym, która wspiera wygląd skóry i pomaga wyrównać jej koloryt, oraz chłodzenia w okolicach oczu, które w moim przypadku okazało się prawdziwym ratunkiem po nieprzespanych nocach czy intensywnych dniach pracy. Do tego dochodzi wygoda użytkowania: gotowe programy, intuicyjna obsługa i komfortowa konstrukcja sprawiają, że korzystanie z maski nie wymaga żadnego wysiłku.

Dlatego Shark CryoGlow zostaje ze mną na dłużej. Nie tylko jako ciekawy gadżet technologiczny, ale przede wszystkim jako element mojego wieczornego rytuału pielęgnacyjnego. W moim wieku takie sprytne wsparcie pielęgnacji jest po prostu na wagę złota.

Shark CryoGlow maska LED to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.

Wyrób medyczny oznakowany CE, klasa IIa, zgodny z MDR 817913 ROOO, zatwierdzony dnia 11/08/2025.

Nazwa lub nazwa handlowa wyrobu: Maska LED Shark CryoGlow

Przewidziane zastosowaniu wyrobu: urządzenie do pielęgnacji twarzy

Podmiot prowadzący reklamę oraz nazwa producenta: SharkNinja, SharkNinja

Materiał promocyjny marki SharkNinja