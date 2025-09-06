Giorgio Armani zmarł, ale jego kreacje pozostaną z nami na zawsze. Styl projektów Giorgio Armaniego można opisać krótko: elegancki, ponadczasowy i wyrafinowany. Jego moda kojarzy się z minimalizmem, czystością linii i nienachalnym luksusem. Nic więc dziwnego, że gwiazdy ją pokochały, ale też... trzeba zapłacić za nią krocie.

Cate Blanchett w sukni Giorgio Armani za 250 tysięcy dolarów

Cate Blanchett wie, co dobre. Słynąca z doskonałego gustu gwiazda szczególnie upodobała sobie kreacje Giorgio Armaniego. Na ceremonię wręczenia Oscarów w 2007 roku (na której była nominowana do nagrody za „Najlepszą rolę drugoplanową” za swój występ w filmie Notes On A Scandal) włożyła suknię z siateczki, wyszywaną kryształami Swarovskiego. Pochodziła ona z linii Armani Privé, czyli linii houte couture.

Zastanawiasz się, ile kosztuje takie małe działo sztuki? 250 tysięcy dolarów — mniej więcej tyle, ile willa w ciepłym kraju. Aktorka błyszczącą suknię połączyła ze srebrną biżuterię w rozmiarze XXL, która dodała nonszalancji i czarnymi szpilkami na delikatnej platformie, które okazały się być wisienką na torcie, która podkreśliła charakter całego looku. Co myślisz o tym outficie? Mnie zachwyca.

Cate Blanchett często wybierała kreacje Giorgio Armaniego

Styl Cate Blanchett to w dwóch słowach: "nienachalna elegancja". Dlatego nie ma co się dziwić, że tak bardzo pokochała kreacje Giorgio Armaniego. Nie ma wątpliwości, że Cate i Giorgio mówili tym samym językiem mody. Wspomniana już suknia to niejedyna kreacja domu mody Giorgio Armaniego, którą Cate miała na sobie.

Bardzo znana jest jej suknia z recyklingu, którą założyła na Festiwal Filmowy w Wenecji w 2025 roku. Wybierając tę kreację, pokazała swoje zamiłowanie do ponownego wykorzystywania odzieży. Aktorka niejednokrotnie podkreślała swoje zaangażowanie w "zrównoważoną modę", sięgając po te same lub podobne stylizacje na różne wydarzenia.

Giorgio Armani — mistrz elegancji i wyrafinowania

Charakterystyczne cechy stylu Armaniego pokochały gwiazdy. Dziś nie ma czerwonych dywanów, na których nie moglibyśmy podziwiać kreacji, które wyszły spod ręki mistrza. Błyszczące sukienki, dopasowane marynarki, doskonale skrojone spodnie, minimalistyczne dodatki. Giorgio Armani mawiał, że: "Elegancja nie polega na tym, aby zostać zauważonym, lecz aby zostać zapamiętanym".

Gwiazdy w kreacjach Giorgio Armaniego

Nienaganny styl Giorgio Armaniego sprawił, że gwiazdy noszą jego ubrania na co dzień i na specjalne okazje. Kreacje Giorgio pokochały szczególnie: Cate Blanchett, Julia Roberts, Anne Hathaway i Jessica Chastain. Jeśli tak jak ja kochasz prostotę w eleganckim wydaniu, śledź stylizacje tych gwiazd — ich zestawy to doskonała inspiracja do skomponowania looków na każdą okazję.