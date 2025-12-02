Swetry na święta w połączeniu z wełnianymi spodniami lub wygodnymi jeansami to alternatywa dla sukienek. Nie każda z nas bierze udział w wystawnych świętach w estetyce glamour. Niektórzy preferują komfortowe i swobodne rodzinne uroczystości, gdzie stylizacja ma nam zapewniać przede wszystkim wygodę. Właśnie na takie okazje idealnie sprawdza się sweterek w modnym kolorze maroon, czyli burgundzie z domieszką brązu.

Świąteczny sweter z odkrytymi ramionami z H&M. Cena: 109,99 zł

Wcale nie musisz założyć sukienki, aby wyglądać ultrakobieco w trakcie świąt. Wystarczy, że postawisz na odpowiedni fason swetra i połączysz go z odpowiednim dołem. Na pierwszy ogień wybrałam sweterek z H&M z odkrytymi ramionami i szeroką zakładką, która delikatnie poszerza w ramionach, pięknie eksponując obojczyki. Luźny fason w połączeniu z eleganckim dekoltem tworzą nonszalanckie połączenie w stylu efortless chic. Efekt ten pogłębiają wyglądające na przydługie szerokie rękawy.

To propozycja, która będzie idealnie wyglądała z mocno dopasowanymi w biodrach jeansami, tworząc efekt figury klepsydry. Luźne spodnie mogą sprawić, że proporcje sylwetki zaginą i będziesz wyglądać zbyt ciężko. Cena sweterka to 109,99 zł, a dostępne rozmiary – XXS-XXL.

Sweter na święta w kolorze maroon z H&M, fot. mat. prasowe H&M

Sweter na święta w kolorze maroon z Zary. Cena: 129,00 zł

Druga propozycja to sweterek na totalnym luzie z Zary. Trapezowy krój z szerokim ściągaczem u dołu nadaje mu charakterystyczny kształt, który wygląda na sylwetce miękko i niewymuszenie. Przykrótkie rękawy z połowy przedramion, które się rozszerzają sprawiają, że ten fason idealnie sprawdzi się w niezobowiązującej stylizacji. Jest jednocześnie swobodny i pokazuje, że nosząca go osoba ma wyczucie stylu. Kimonowy krój w dzianinowym wydaniu to elegancja, ale z charakterystycznym dla miejskich stylizacji akcentem,

Z kolei tego typu sweter, w przeciwieństwie do pierwszej propozycji, doskonale będzie wyglądał z wełnianymi spodniami zaprasowanymi w kant o luźnej nogawce. Podkręcą one elegancki charakter całości, a jednocześnie nadadzą sylwetce odpowiednich proporcji. Koniecznie połącz całość z mokasynami i złotą subtelną biżuterią. Cena to 129,00 zł, a dostępna rozmiarówka – S-XL.

Luźny sweter na święta z Zary, fot. mat. prasowe Zara

Sweter pensjonarka z Reserved dla lubiących ułożony look. Cena: 139,99 zł

Trzeci sweter pochodzi z kolekcji Reserved i ma charakterystyczny styl pensjonarki. Wszyty biały kołnierzyk z dopasowaną kolorystycznie lamówką podkreślają jego elegancki charakter. Jednolicie wyglądający drobny splot i lekko bufiaste rękawki nadają mu delikatny, dziewczęcy wygląd. Kołnierz jest szeroki i zaokrąglony, z wszytą falbanką, która prezentuje się wyjątkowo subtelnie i uroczo. Taki sweterek idealnie sprawdzi się u kobiet, które lubią klasyczną, ale niewymuszoną elegancję w "grzecznym" stylu.

To bardzo uniwersalna propozycja, która będzie pasować zarówno do jeansów, jak i wełnianych spodni. Doskonale sprawdzi się także do spódniczek i rajstop. Jego cena to 139,99 zł, a dostępna rozmiarówka to S-XL.

Sweter na święta w stylu pensjonariuszki z Reserved, fot. mat. prasowe Reserved

Dlaczego na święta warto zastąpić sukienkę stylizacją ze swetrem?

Stylizacja ze swetrem to świetna alternatywa dla sukienki na święta, ponieważ łączy w sobie wygodę, ciepło i elegancję. Świąteczne spotkania często wiążą się z długim siedzeniem przy stole, rozmowami i różnymi aktywnościami w domu, dlatego miękki, przyjemny sweter zapewnia komfort, którego czasem brakuje w dopasowanych, bardziej formalnych sukienkach. Jednocześnie świetnie wpisuje się w zimową aurę — chroni przed chłodem lepiej niż większość sukienek, pozwalając czuć się swobodnie i przytulnie przez cały wieczór.

Mimo że sweter kojarzy się z codziennym stylem, odpowiednio zestawiony potrafi wyglądać bardzo odświętnie. Modele wykonane z kaszmiru, moheru, z subtelną nitką metaliczną lub w głębokich, zimowych kolorach mogą prezentować się równie elegancko jak klasyczna kreacja. Wystarczy połączyć je z satynową lub plisowaną spódnicą, biżuterią w złocie lub srebrze i dopracowanym makijażem, aby uzyskać stylowy, świąteczny efekt.

Sweter daje również znacznie więcej możliwości stylizacyjnych. Pozwala stworzyć look minimalistyczny, skandynawski, cozy chic, glam lub z lekką nutą retro. Można go nosić z różnymi typami spódnic, spodni czy dodatków, dzięki czemu łatwiej dopasować strój do własnego nastroju i charakteru spotkania. To też rozwiązanie praktyczne — elegancką sukienkę często zakłada się tylko raz, podczas gdy sweter wykorzystasz przez całą zimę, zarówno na co dzień, jak i na inne okazje.

Warto też pamiętać, że święta mają ciepły, rodzinny charakter, a sweter doskonale oddaje tę atmosferę. Wprowadza do stylizacji nutę domowego, przytulnego luzu, jednocześnie pozostając estetyczny i dopracowany. Dzięki temu czujesz się swobodnie, ale nadal odświętnie — dokładnie tak, jak powinny wyglądać idealne świąteczne stylizacje.

