Choć lato w pełni i upały dają nam się we znaki, powoli zaczynamy już myśleć o trendach na kolejny sezon. Nie da się bowiem ukryć, że podczas aktualnie trwających wyprzedaży w sieciówkach możemy złowić prawdziwe perełki, które będą hitem także jesienią. Ja jakiś czas temu sprzedałam na Vinted sukienkę, która teraz wraca do łask. Jesienią 2025 roku wszystkie będziemy chciały mieć taką w swojej szafie.

Ta sukienka będzie hitem jesieni 2025

Trendy mają to do siebie, że często wracają w najmniej spodziewanym momencie. Tak jest np. z niezwykle romantycznym trendem. Baskinka wraca w wielkim stylu i jesienią będziemy ją nosić przede wszystkim w 1 sposób. Wielki powrót zaliczy także inny trend. Jego jednak trudno nazwać romantycznym.

Nie tak dawno temu wszystkie nosiłyśmy czarne sukienki maxi. Proste, rozkloszowane, z falbanami - przekrój był dość szeroki. A teraz im mroczniej, tym lepiej. Jesienią 2025 wraca bowiem trend gothic, a tym samym maxi sukienka w żałobnym stylu. Co to dokładnie oznacza?

Trendy jesień 2025: długa sukienka maxi to hit sezonu

Jesień 2025 roku będzie naprawdę mroczna - oczywiście ze względu na modę. Do łask wraca bowiem styl gotycki, charakteryzujący się długimi, czarnymi kreacjami. Można stawiać na sukienki w różnych wydaniach - prześwitujące, aksamitne lub proste. Ważne, żeby były w całości czarne.

Dobrym wyjściem będzie też komplet bluzki i spódnicy. Ten trend z kolei lansuje dom mody Jacquemus. Podczas jednego z ostatnich pokazów marki mogliśmy zobaczyć na wybiegu modelki i rozkloszowanych, szerokich spódnicach - także w czarnym kolorze. Warto zatem połączyć oba trendy, aby stworzyć hitową stylizację na jesień.

Czarna sukienka maxi - przegląd z sieciówek

Przejrzałam oferty sieciówek i przygotowałam dla was zestawienie 10 najciekawszych czarnych sukienek maxi, które są dostępne od ręki. Niektóre z nich znajdziecie nawet na letnich wyprzedażach. Która z tych kreacji podoba ci się najbardziej?

Luźna sukienka maxi - Zara

Ta sukienka została uszyta z czarnej, lejącej się tkaniny. Jest na grubych ramiączkach i ma zabudowany dekolt. Pięknie się mieni w świetle dziennym. Będzie dobrze prezentować się w zestawieniu z kowbojkami i swetrem. Możesz kupić ją w Zarze za 179 zł.

Czarna luźna sukienka maxi z Zary

Sukienka maxi z modalu - Reserved

Podobnie sprawa ma się w przypadku sukienki z Reserved. Również została wykonana z lejącego się materiału i ma efekt błysku. Do tego posiada cienkie ramiączka z regulacją i dekolt w kształcie litery V. Jest nieco bardziej romantyczna niż model z Zary, dlatego świetnie sprawdzi się na eleganckie wyjścia, gdy połączymy ją ze szpilkami. To też jednak dobra opcja do zestawienia z trampkami i kurtką jeansową. Kosztuje 139,99 zł.

Czarna, romantyczna sukienka maxi z Reserved

Sukienka ze skrzyżowanymi plecami - Mango

Ta sukienka to opcja dla odważniejszych kobiet. Ma bowiem dekolt halter i krzyżowane wiązanie na plecach. Dlatego świetnie sprawdzi się w cieplejsze dni. Jeśli jednak narzucisz na nią długi kardigan, może się sprawdzić również jesienią. Świetnie będzie się prezentować z botkami na obcasie, ale też mokasynami lub trampkami. W ostatniej wersji warto zestawić ją z oversize'ową koszulą. Ta kreacja została wykonana w 100% z bawełny i kosztuje 319,99 zł.

Sukienka ze skrzyżowanymi plecami z Mango

Sukienka maxi z wiązaniem - Reserved

To chyba najbardziej kobieca opcja na tej liście. Sukienka maxi z wiązaniem z tyłu nie dość, że zapewni ci efekt wow, to jeszcze sprawi, że poczujesz się bardziej pewna siebie. Ta kreacja ma wiązania w dwóch miejscach - na plecach i na szyi, dzięki czemu możesz regulować jej długość, a także dekolt w kształcie litery V. To dobra opcja na lato do sandałków, ale też idealna do balerin czy mokasynów. Teraz dostępna jest na wyprzedaży w Reserved za 139,99 zł.

Sukienka maxi z wiązaniem z wyprzedaży w Reserved

Prosta sukienka maxi - COS

Ta prosta sukienka maxi to najbardziej jesienna wersja zrobiona z materiałów z recyklingu. To kreacja marki COS, ale jest ogólnodostępna na stronie H&M. Jest długa, ma krótkie bufiaste rękawki i eleganckie wiązanie przy szyi. Świetnie sprawdzi się do mokasynów i jesiennych botków, ale też np. do sneakersów. W dodatku teraz została objęta znaczną promocją. Jest przeceniona z 700 na 350 zł. To zatem doskonała okazja, aby się w nią zaopatrzyć.

Prosta sukienka maxi marki COS

Sukienka midi z ażurową górą - Reserved

Koronkowe sukienki również będą pożądane w sezonie jesiennym. Ten trend jest już jakiś czas z nami, ale teraz nabierze wyrazu. I właśnie dzięki temu warto zwrócić uwagę na kolejną sukienkę dostępną w Reserved. To prosta kreacja midi z koronkową górą i cienkimi ramiączkami. Jest niezwykle kobieca, dzięki czemu świetnie prezentuje się w zestawieniu z sandałkami na obcasie, ale doskonale będą do niej pasować również kowbojki lub kozaki. Możesz ją kupić za 199,99 zł.

Sukienka midi z ażurową górą z Reserved

Luźna sukienka maxi z haftem - Stradivarius

To bardzo dziewczęcy model, z grubszymi ramiączkami i ozdobnym wiązaniem z tyłu. Posiada prosty dekolt, a dół jest delikatnie rozkloszowany, dzięki czemu ukrywa wszystkie mankamenty figury. Najważniejszym atutem tej sukienki jest trapezowy kształt, który jest absolutnym hitem jesieni 2025. Do tego modelu będą pasować niemal wszystkie dodatki - w zależności od tego, na jaką stylizację chcesz się zdecydować. Sukienka w Stradivariusie kosztuje 139 zł.

Luźna sukienka maxi z haftem ze Stradivariusa

Sukienka midi na ramiączkach - Pull&Bear

Sukienka z Pull&Bear to bardzo dziewczęca, wręcz rustykalna opcja. Ma delikatny haft przy dekolcie i cienkie ramiączka. Oprócz tego charakteryzuje się odkrytymi plecami i panelowym designem. W 100% została wykonana z bawełny i dostępna jest też w białej wersji, choć jak wiemy, aktualnie to czerń będzie rządzić w naszych szafach. Kreacja kosztuje 179 zł.

Sukienka midi na ramiączkach z Pull&Bear

Długa sukienka o rozkloszowanym kroju - Born2be.pl

Na stronie internetowej born2be.pl również dostępna jest czarna sukienka maxi. Jest rozkloszowana, dzięki czemu pasuje do każdej figury. Dodatkowo ma dekolt halter i wiązanie na samej górze z tyłu. To świetny model do kobiecych stylizacji - wystarczy zestawić ją z sandałkami lub butami na obcasie. Jesienią jednak też będzie się świetnie prezentować z kowbojkami i długim kardiganem. Ta kreacja kosztuje 109,99 zł.

Długa sukienka o rozkloszowanym kroju z Born2be.pl

Ażurowa sukienka midi - Reserved

Na koniec bardzo modne prześwity w wersji czarnej. Ta sukienka w całości jest ażurowa, więc zapewne zdecydują się na nią tylko odważne panie. Warto jednak wiedzieć, że będzie się świetnie prezentować nie tylko na bieliznę czy kostium kąpielowy, ale też na body, które zakrywa nieco więcej. Można pokombinować i stworzyć z nią naprawdę modną stylizację - także na jesień. Sukienka dostępna jest na wyprzedaży w Reserved w cenie 159,99 zł.