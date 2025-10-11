Jeśli myślisz, że w modzie widziałaś już wszystko, jesteś w błędzie. Jeszcze wiele zaskakujących trendów przed tobą. Projektanci prześcigają się w tworzeniu coraz to nowych, zaskakujących tendencji.

Torebka zrobiona z torby Ikea, Buty Balenciagi wykonane przy współpracy z marką Crocs to tylko przykłady oryginalnych kolaboracji. Były także inne ciekawe trendy już bez udziału firm postronnych, np. ręcznik noszony jak spódnica lub taśma klejąca noszona jako bransoletka.

Sweter na sweter? Sweter jako... szalik

Rozumiem, że często nosisz po dwa swetry naraz, bo jesteś zmarzluchem — to zupełnie normalne. W sezonie jesień-zima 2025/2026 projektanci mają dla nas niespodziankę, która sprawi, że od teraz już zawsze będziesz kupować po dwa identyczne swetry. Dlaczego? Bo jeden będziesz nosić jako szalik. Tak, tak dobrze czytasz. I muszę przyznać, że ten trend wygląda bardzo stylowo.

Ważne: Swetry zawsze muszą w tym samym kolorze. Mogą różnić się tylko tym, że jeden może będzie kardiganem, a drugi nie. Taki komplet dorwiesz np. w Zarze.

Jakie swetry wybierać, aby dobrze prezentowały się w nowym trendzie?

Szczerze mówiąc, nie ma to znaczenia, ale jeśli nie chcesz, żeby swetry cię pogrubiały, wybieraj raczej stosunkowo cienkie modele. Ja zwróciłabym uwagę na jakość materiału, z jakiego są one wykonane. Jeśli twój budżet nie pozwala ci na zakup kaszmirowych modeli, szukaj tych wełnianych lub wiskozowych.

Historia swetra damskiego

Aby zrozumieć, dlaczego w sezonie jesień-zima 2025/2026 nosisz dwa swetry naraz, warto w ogóle poznać historię swetra.

Na początku XX wieku sweter zaczął pojawiać się w modzie kobiecej, głównie jako element sportowego stroju. Coco Chanel w latach 20. XX wieku wprowadziła dzianiny do damskiej garderoby, nadając im elegancki, nowoczesny charakter.

W ten sposób sweter przestał być wyłącznie praktycznym ubraniem i stał się symbolem swobody i wygody. W kolejnych dekadach zmieniał się jego krój i funkcja — od dopasowanych, kobiecych modeli w latach 50., przez obszerne, kolorowe formy lat 80., aż po minimalistyczne swetry oversize i dzianiny z recyklingu we współczesnej modzie.

