Wiosna 2026 upłynie pod znakiem mokasynów, które podbijają trendy i ulice największych miast. Czarne klasyczne mokasyny Reserved świetnie prezentują się z cygaretkami i białą koszulą, tworząc ponadczasową bazę do pracy i na spotkania. Lakierowane mokasyny z Zary możesz nosić z marynarką oversize i prostymi spodniami, uzyskując look rodem z paryskich wybiegów. Dla miłośniczek miejskich trendów idealne będą masywne, ciemnobrązowe mokasyny z H&M – noś je do szerokich jeansów i klasycznego trencza. Każda z tych par to kwintesencja stylu na sezon wiosenny, pozwalająca podkreślić indywidualność i pewność siebie.

1. Czarne mokasyny ze sprzączką z Reserved

Czarne mokasyny damskie z klamrą z Reserved to esencja ponadczasowego stylu. Wykonane z wysokiej jakości skóry ekologicznej, cechują się minimalistycznym designem i głębokim, eleganckim kolorem. Ich znak rozpoznawczy to subtelna, złota sprzączka na przedniej części cholewki, która nadaje im szyku i sprawia, że doskonale wpisują się zarówno w eleganckie, jak i casualowe stylizacje.

Model ten posiada niską, komfortową podeszwę oraz delikatnie zaokrąglony nosek, co przekłada się na wygodę podczas całodziennego użytkowania. Mokasyny z Reserved świetnie łączą się ze spodniami garniturowymi, jeansami czy sukienkami midi, pozwalając tworzyć różnorodne zestawy na każdą okazję. Buty są lekkie i przewiewne, dlatego sprawdzą się nie tylko wiosną, ale także w cieplejsze jesienne dni.

Uniwersalność oraz łatwość stylizacji sprawiają, że to jeden z najbardziej popularnych wyborów wśród Polek na sezon 2026. Ten model szczególnie przypadnie do gustu kobietom, które szukają eleganckiego, a zarazem praktycznego obuwia na co dzień. Ich cena to 169,99 zł, a dostępne są rozmiary 35-42.

2. Czarne lakierowane mokasyny z Zary

Mokasyny z Zary to doskonała propozycja dla kobiet, które chcą podkreślić swoje zamiłowanie do miejskiego stylu. Model wykonano z czarnej, lakierowanej skóry ekologicznej, która nie tylko przyciąga wzrok, ale też nadaje butom eleganckiego wykończenia. Jeśli nie przepadasz za taką ozdobą jak sprzączki, to będzie idealna para dla ciebie.

Mokasyny te mają niski, płaski obcas, a wyściełana wkładka zapewnia komfort przez cały dzień – nawet podczas długiego noszenia. Doskonale komponują się zarówno z biurowymi garniturami, jak i prostymi spodniami czy sukienkami midi i maxi, wpisując się w aktualne paryskie trendy.

Ten model to strzał w dziesiątkę dla kobiet, które cenią styl, ale nie chcą rezygnować z wygody. Lakierowane mokasyny z Zary świetnie sprawdzą się także podczas wieczornych wyjść lub spotkań ze znajomymi. Uniwersalny charakter sprawia, że bez trudu można je wkomponować w różne stylizacje – od formalnych po bardziej casualowe. Ich cena to 139,00 zł. Kupisz je w rozmiarach od 35 do 42.

3. Ciemnobrązowe masywne mokasyny z H&M

Dla osób śledzących najnowsze trendy sezonu propozycją wartą uwagi są masywne mokasyny z H&M. Wyróżnia je ciemnobrązowy kolor oraz charakterystyczna, solidna podeszwa typu platforma, która gwarantuje nie tylko wygodę, ale też stabilność w chodzeniu. Cholewka wykonana została z miękkiego materiału syntetycznego imitującego skórę, dzięki czemu buty są trwałe i praktyczne.

Ozdobna klamra na przedzie nadaje mokasynom elegancji oraz nutę nowoczesności, czyniąc je idealnym wyborem do odważnych miejskich stylizacji. Ten model świetnie wygląda zarówno z szerokimi jeansami, jak i krótkimi spódnicami czy marynarkami oversize. Szczególnie polecany jest miłośniczkom streetwearu oraz kobietom, które chcą eksperymentować z modą, nie rezygnując z wygody.

Solidna budowa sprawia, że buty sprawdzą się również w chłodniejsze dni na początku wiosny, a ich trwałość pozwala cieszyć się nimi przez wiele sezonów. Kosztują 164,99 zł i kupisz je w rozmiarach 35-42.

Wiosną Paryżanki noszą mokasyny tylko w tym połączeniu

Klasyka francuskiego stylu powraca każdej wiosny, a Paryżanki doskonale wiedzą, jak z prostych elementów garderoby wydobyć maksimum szyku. Mokasyny na wiosnę 2026 najchętniej łączą z ponadczasowym trenczem oraz białymi skarpetkami, tworząc look, który jest jednocześnie elegancki i nieco nonszalancki. Ten zestaw pozwala wyróżnić się w tłumie, zachowując jednocześnie minimalizm i lekkość stylizacji.

Połączenie mokasynów – czy to klasycznych Reserved, lakierowanych Zary, czy masywnych H&M – z trenczem i białymi skarpetkami sprawdzi się zarówno do pracy, jak i podczas spaceru po mieście. Kluczowe jest tutaj wykorzystanie neutralnych kolorów i prostych fasonów, które podkreślą charakter mokasynów. Stylizację można uzupełnić o proste, dobrze skrojone spodnie lub spódnicę midi. To rozwiązanie udowadnia, że podstawą udanej stylizacji jest wygodne, modne obuwie oraz umiejętność łączenia klasyki z nowoczesnością.

