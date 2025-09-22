Wyjątkowa optyka dla obrazowania na wyższym poziomie

Seria Xiaomi 15T, zaprojektowana z myślą o wyższym poziomie obrazowania, wyposażona jest w zaawansowany potrójny system aparatów opracowany wspólnie z legendarną firmą Leica. Składa się on z aparatu głównego, ultraszerokokątnego i teleobiektywu (w Xiaomi 15T) oraz aparatu głównego, ultraszerokokątnego i teleobiektywu Leica 5x Pro (w Xiaomi 15T Pro). Oba systemy aparatów zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać imponujące rezultaty w każdej sytuacji. Zarówno Xiaomi 15T Pro, jak i Xiaomi 15T oferują wiele ogniskowych do wyboru dla wszechstronności kompozycji. Xiaomi 15T Pro obejmuje ogniskowe od 15 mm do 230 mm, podczas gdy Xiaomi 15T oferuje ogniskowe od 15 mm do 92 mm na swoich trzech tylnych aparatach. Umożliwia to użytkownikom precyzyjne kadrowanie szerokich panoram z zachowaniem dużej dbałości o szczegóły.

Główny aparat 50 MP w serii Xiaomi 15T zawiera soczewkę optyczną Leica Summilux, która rejestruje wyjątkowe detale dzięki przysłonie ƒ/1,7 w wersji podstawowej i ƒ/1,62 w wariancie Pro. Pozwala to zachować dużą szczegółowość, a także uzyskać żywe kolory i wysoki kontrast, nawet przy trudnych warunkach oświetleniowych. W Xiaomi 15T Pro idzie o krok dalej dzięki zastosowaniu wysokiej klasy sensora obrazu Light Fusion 900, który może pochwalić się wysokim zakresem dynamicznym 13.5 EV. Znacząco poprawia to klarowność i dokładność tonalną tworzonych ujęć.

Teleobiektyw Leica 5x Pro, zaimplementowany w modelu Xiaomi 15T Pro, oferuje imponujący 5-krotny zoom optyczny, 10-krotny zoom na poziomie optycznym i aż do 20-krotnego Ultra Zoomu. W obu urządzeniach zintegrowano również 32-megapikselowy przedni aparat.

Seria Xiaomi 15T korzysta z Xiaomi AISP 2.0, nowej generacji platformy do fotografii obliczeniowej. Takie funkcje jak PortraitLM 2.0, ColorLM 2.0 i Xiaomi AISP 2.0 pomagają skutecznie ulepszać obrazy poprzez poprawę percepcji głębi, zakresu tonalnego i wierności kolorów. Pozwala to na uzyskanie bardziej naturalnych, realistycznych zdjęć, które wymagają minimalnej obróbki – zarówno w przypadku modelu bazowego, jak i wariantu Pro.

Jest to szczególnie przydatne w trybie Master Portrait. W oparciu o możliwości portretowe poprzedniej generacji, wprowadza on zupełnie nowe efekty bokeh dla światła w tle, takie jak Wide i Bubbles, dzięki którym użytkownicy mogą indywidualnie dostosować efekty przysłony i ogniskowej. Z kolei tryb Leica Street Photography pozwala na szybkie robienie zdjęć z ekranu blokady, aby z łatwością uchwycić spontaniczne momenty. Obiektywy serii Xiaomi 15T oferują ogniskowe 28 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm oraz wyłącznie w wariancie Pro, 135 mm.

Seria Xiaomi 15T oferuje twórcom również profesjonalne możliwości z zakresu filmowania. Oba modele obsługują nagrywanie 4K 30 kl./s w HDR10+ dla wszystkich ogniskowych, utrzymując spójną jaskrawość i kontrast niezależnie od użytego obiektywu. Xiaomi 15T Pro idzie o krok dalej, obsługując wysokiej klasy nagrywanie 4K 120 kl./s na głównym aparacie. Pozwala to użytkownikom na tworzenie kinowych klipów z precyzyjną kontrolą klatek. Do postprodukcji udostępniono nagrywanie 4K 60 kl./s w 10-bitowym formacie Log z obsługą LUT.

Rewolucyjna łączność i zupełnie nowy system operacyjny

Poza innowacjami w dziedzinie fotografii, seria Xiaomi 15T wprowadza również przełom w łączności mobilnej, redefiniując sposób, w jaki użytkownicy mogą pozostać w kontakcie w różnych środowiskach.

Xiaomi Astral Communication

Sednem tej innowacji jest pakiet zaawansowanych technologii Xiaomi Astral Communication¹. Obejmuje on globalny debiut Xiaomi Offline Communication w serii Xiaomi 15T. Funkcja ta umożliwia bezpośrednią komunikację głosową między urządzeniami z serii Xiaomi 15T na odległość do 1,9 km w przypadku Xiaomi 15T Pro i 1,3 km dla Xiaomi 15T, nawet bez sygnału komórkowego lub Wi-Fi². Jest to idealne rozwiązanie do otwartych środowisk, niezawodne tam, gdzie tradycyjne sieci są niedostępne.

Dla zapewnienia stabilnej i adaptacyjnej łączności w różnych warunkach, Xiaomi Astral Communication zawiera również tuner Xiaomi Surge T1S Tuner, który elastycznie wykorzystuje sygnały GPS, Wi-Fi, Bluetooth i sieci komórkowej. Współpracuje on z systemem Super Antenna Array, wyposażonym w wysokowydajną antenę, poprawiającym ogólną wydajność sieci komórkowej oraz AI Smart Antenna Switching, który maksymalizuje moc sygnału. Ten zintegrowany system pomaga utrzymać silne i stabilne połączenia podczas streamingu, nawigacji czy rozgrywek sieciowych.

Nowy system operacyjny Xiaomi HyperOS 3

Oprócz technologii komunikacyjnych, seria Xiaomi 15T otrzyma również najnowsze oprogramowanie w postaci Xiaomi HyperOS 3³. System ten będzie miał swój globalny debiut właśnie w serii Xiaomi 15T. Zapewni on podwyższony komfort użytkowania dzięki ulepszonym możliwościom wielozadaniowości, szybszemu uruchamianiu aplikacji i przeprojektowanym elementom interfejsu, w tym ekranom blokady, tapetom, ikonom, widżetom, a nawet nowemu projektowi powiadomień. Dodatkowo, funkcje sztucznej inteligencji w ramach Xiaomi HyperAI⁴ oraz ulepszona łączność między urządzeniami pomogą zwiększyć produktywność, umożliwiając użytkownikom płynne udostępnianie i synchronizowanie treści. System Xiaomi HyperOS 3 nie będzie w Polsce dostępny na premierę serii 15T; szczegółowe informacje o jego debiucie podamy wkrótce.

Większy, jaśniejszy i bardziej immersyjny wyświetlacz

Uzupełnieniem potężnych podzespołów i zaawansowanych funkcji łączności w serii Xiaomi 15T jest immersyjny i największy dotychczas w smartfonach z tej serii Xiaomi wyświetlacz. Ten 6,83-calowy ekran, dzięki wciągającym wizualizacjom, został zaprojektowany w celu podniesienia jakości tworzenia treści, czytania i rozrywki². Jasność szczytowa do 3200 nitów pozwala na zachowanie odpowiedniej widoczności informacji na ekranie nawet w mocnym świetle. Co więcej, rozdzielczość 1.5K oddaje sceny z wyjątkową jaskrawością i dokładnością tonalną, ożywiając zdjęcia, filmy i grafiki z oszałamiającą dbałością o szczegóły.

Xiaomi 15T Pro idzie o krok dalej w kwestii wizualizacji dzięki ultrasmukłym ramkom 1.5 mm po wszystkich czterech stronach, co jest możliwe dzięki technologii LIPO². Ramki te są o 27% smuklejsze względem poprzedniej generacji². Dodatkowo, wyświetlacz w Xiaomi 15T Pro może pochwalić się ultrapłynną częstotliwością odświeżania do 144 Hz⁵. Aby zapewnić komfortowe i długotrwałe użytkowanie, model Xiaomi 15T Pro wyposażono również w ściemnianie DC przy pełnej jasności oraz zaawansowaną technologię ochrony oczu.

Xiaomi 15T obsługuje częstotliwość odświeżania do 120 Hz⁶. W celu dalszej poprawy komfortu dla oczu, w wyświetlaczu zastosowano ściemnianie PWM o częstotliwości 3840 Hz. Skutecznie redukuje to migotanie ekranu, czyniąc wyświetlacz bardziej komfortowym do długotrwałego oglądania – zwłaszcza podczas nocnego czytania lub w warunkach słabego oświetlenia.

Wydajność i wytrzymałość

Aby sprostać wymaganiom wydajnego wyświetlacza, seria Xiaomi 15T jest wyposażona w równie mocne podzespoły, które zapewniają solidną wydajność i optymalne zarządzanie temperaturą.

Bateria i ładowanie

Wewnątrz zarówno Xiaomi 15T, jak i Xiaomi 15T Pro, znajduje się bateria o pojemności 5500 mAh, która dostarcza energię w smukłej obudowie.

Xiaomi 15T Pro oferuje elastyczność ładowania dzięki 90W przewodowej technologii HyperCharge oraz 50W bezprzewodowej technologii HyperCharge⁷,

Xiaomi 15T jest wyposażony w technologię HyperCharge 67W⁸.

Bateria została zaprojektowana z myślą o długowieczności, zachowując do 80% pojemności nawet po 1600 cyklach ładowania².

Procesor i wydajność

Xiaomi 15T Pro działa na procesorze MediaTek Dimensity 9400+, zbudowanym

w technologii 3nm,

w technologii 3nm, Xiaomi 15T napędzany jest procesorem MediaTek Dimensity 8400-Ultra.

Oba procesory zapewniają znaczny wzrost wydajności CPU i GPU w porównaniu do swoich poprzedników, co gwarantuje płynne działanie urządzeń².

System chłodzenia

Oprócz dużej wydajności, kluczowy jest również znakomity system zarządzania temperaturą w celu zapewnienia komfortu podczas długich sesji użytkowania. W serii Xiaomi 15T tę rolę odgrywa Xiaomi 3D IceLoop System.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych, pasywnych systemów chłodzenia, które powoli przenoszą ciepło z wewnętrznych komponentów na powierzchnię telefonu, system Xiaomi 3D IceLoop skutecznie oddziela parę i ciecz. Pozwala na to specjalnie zaprojektowane, trójwymiarowe wybrzuszenie dla procesora, które pomaga odprowadzać ciepło z głównych źródeł (takich jak SoC) i równomiernie rozprowadzać je po powierzchni urządzenia. Użytkownicy mogą dzięki temu doświadczyć długotrwałej, optymalnej wydajności i komfortu użytkowania nawet podczas wymagających zadań.

Flagowy design i trwałość

Nowoczesna wydajność została zamknięta w wyrafinowanej obudowie premium, która odzwierciedla dążenie Xiaomi do elegancji i trwałości. Zunifikowany tył z włókna szklanego i pokrywa baterii w serii Xiaomi 15T tworzą jednolitą powierzchnię, a delikatnie zaokrąglone krawędzie płaskiej ramki dodają wyrafinowanej estetyki i zapewniają wygodny chwyt.

Seria Xiaomi 15T oferuje także zwiększoną trwałość. Styl naturalnie łączy się tu z wytrzymałością – począwszy od wyświetlacza z Corning® Gorilla® Glass 7i (który zapewnia 100% lepszą odporność na zarysowania w porównaniu do poprzedników z serii T²), po trwały tył z włókna szklanego. Oba modele zostały ulepszone i wytrzymują zanurzenie w wodzie słodkiej na głębokość do 3 metrów. Zarówno Xiaomi 15T, jak i Xiaomi 15T posiadają również certyfikat odporności na wodę i kurz w standardzie IP68⁹.

Xiaomi 15T Pro jest obramowany wytrzymałym stopem aluminium 6M13, oferującym ulepszoną ochronę przed upadkami i integralność strukturalną względem poprzedniej generacji. Dostępne kolory to Black, Silver i luksusowy Mocha Gold¹⁰, zaprojektowane dla użytkowników, którzy cenią sobie wyrafinowane detale i trwałość. Tymczasem Xiaomi 15T będzie dostępny w kolorach Black, Silver i wyróżniającym się Rose Gold¹⁰ – kolorze stworzonym dla użytkowników, którzy szczególnie cenią sobie subtelną elegancję.

Cena, dostępność oraz oferta premierowa¹³

Xiaomi 15T Pro będzie dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: Black, Silver oraz Mocha Gold¹⁰.

Xiaomi 15T Pro będzie dostępny w trzech wariantach¹¹ w cenie rekomendowanej: 3399 PLN za wersję z 12+256 GB (dostępna wyłącznie na mi.com i w Xiaomi Store w Westfield Arkadia oraz Atrium Promenada), 3699 PLN za wersję 12+512 GB oraz 3999 PLN za wersję 12+ 1 TB.

Xiaomi 15T będzie dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: Black, Silver oraz Rose Gold¹⁰.

Xiaomi 15T jest dostępny w dwóch wariantach pamięci¹¹ w cenie rekomendowanej: 2699 PLN za wersję z 12+256 GB (dostępna wyłącznie na mi.com i w Xiaomi Store w Westfield Arkadia oraz Atrium Promenada) oraz 2999 PLN za wersję 12+512 GB.

Xiaomi przygotowało również atrakcyjną ofertę premierową. Dla osób, które zdecydują się na zakupienie wariantów Xiaomi 15T Pro 12+1TB i Xiaomi 15T Pro 12+512 GB, firma przygotowała gratis w postaci Xiaomi Electric Scooter Elite (cena rekomendowana: 1499 PLN). Z kolei nabywcy Xiaomi 15T 12+512 będą mogli wybrać gratis spośród dwóch produktów – Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (cena rekomendowana: 999 PLN) oraz Xiaomi Robot Vacuum H40 (cena rekomendowana: 1099 PLN).

Ofertę specjalną przygotowano również dla osób, które zdecydują się na zakup ekskluzywnych dla mi.com wersji z 256 GB pamięci masowej. W przypadku Xiaomi 15T 12+256 GB jest to Xiaomi Smart Projector L1 (cena rekomendowana: 849 PLN), a w przypadku Xiaomi 15T Pro 12+256 GB – Redmi Pad 2 Pro (cena rekomendowana: 1299 PLN).

Przypisy:

¹ Funkcja Xiaomi Offline Communication będzie dostępna w formie aktualizacji OTA, począwszy od 24 września 2025 r. Dostępność tej funkcji i harmonogram wdrożenia mogą się różnić w zależności od kraju. Do działania wymagana jest karta SIM i zalogowane konto Xiaomi. Funkcja umożliwia połączenia głosowe na odległość do 1,9 km między dwoma urządzeniami Xiaomi 15T Pro i 1,3 km między dwoma Xiaomi 15T w otwartym, niezakłóconym środowisku. Rzeczywista jakość połączeń może się różnić w zależności od warunków. ta nie jest przeznaczona do komunikacji w nagłych wypadkach ani w sytuacjach zagrażających życiu.

² Dane testowane przez wewnętrzne laboratoria Xiaomi, rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

³ System Xiaomi HyperOS 3 będzie dostępny w formie aktualizacji OTA począwszy od końca października 2025 r. w wybranych regionach. Dostępność i harmonogram wdrażania mogą się różnić. Więcej informacji można znaleźć na lokalnej oficjalnej stronie internetowej.

⁴ Dostępność funkcji AI może się różnić w zależności od wersji oprogramowania, aplikacji, języków i regionów. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej. Wymagane jest również połączenie z internetem.

⁵ Ekran obsługuje maksymalną częstotliwość odświeżania 144 Hz. Częstotliwość odświeżania ekranu może się nieznacznie różnić w różnych interfejsach aplikacji i jakości obrazu w grach.

⁶ Ekran obsługuje maksymalną częstotliwość odświeżania 120 Hz. Częstotliwość odświeżania ekranu może się nieznacznie różnić w różnych interfejsach aplikacji i jakości obrazu w grach.

⁷ Prosimy o skonsultowanie się z lokalnym sprzedawcą w sprawie dostępności zasilaczy w pudełku. Do ładowania przewodowego zalecane jest użycie zasilacza Xiaomi o mocy 90W lub wyższej. Ładowarka bezprzewodowa jest sprzedawana oddzielnie.

⁸ Prosimy o skonsultowanie się z lokalnym sprzedawcą w sprawie dostępności zasilaczy w pudełku. Zalecane jest użycie zasilacza Xiaomi o mocy 67W lub wyższej.

⁹ Urządzenie posiada certyfikat wodoodporności i pyłoszczelności wyłącznie w określonych warunkach laboratoryjnych, które nie odpowiadają normalnym warunkom użytkowania. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez ciecze

w warunkach innych niż testowe. Odporność na wnikanie wody może ulec pogorszeniu z powodu zużycia, uszkodzeń fizycznych i/lub demontażu w celu naprawy. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Xiaomi.

¹⁰ Dostępność kolorów może się różnić w zależności od rynku.

¹¹ Dostępna pamięć masowa i pamięć RAM są mniejsze niż całkowita pamięć ze względu na system operacyjny i fabrycznie zainstalowane oprogramowanie.

¹² Obsługa Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6/Wi-Fi 7 może się różnić w zależności od dostępności w danym regionie i wsparcia sieci. Łączność Wi-Fi (w tym pasma częstotliwości Wi-Fi, standardy Wi-Fi i inne funkcje zatwierdzone w specyfikacjach IEEE Standard 802.1) może się różnić w zależności od dostępności w danym regionie i wsparcia lokalnej sieci. Funkcja może zostać dodana poprzez aktualizację OTA.

¹³ Ceny na różnych rynkach mogą się różnić ze względu na VAT, podatki i inne czynniki.

Więcej informacji na temat produktów Xiaomi w Polsce: https://www.mi.com/pl/

