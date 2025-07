Letnie wyprzedaże to idealny moment nie tylko, żeby zaopatrzyć się w modne elementy garderoby na wakacje, ale też znaleźć ubrania, które świetnie sprawdzą się w kolejnych sezonach. Dopiero, co pisałam, że tych 5 rzeczy z letniej wyprzedaży w Zarze będę nosiła też jesienią 2025. Teraz znalazłam 3 bawełniane sukienki z wyprzedaży do 100 zł, które także będą doskonałe na chłodniejsze dni. Tylko zobacz, jak wyglądają te kreacje i z czym je zestawić, aby stworzyć modną stylizację na jesień 2025.

Reklama

3 bawełniane sukienki z wyprzedaży do 100 zł

Oto 3 sukienki, które zostały wykonane z bawełny i świetnie sprawdzą się nie tylko latem, ale też jesienią, gdy nadejdą chłodniejsze dni.

Bawełniana sukienka o rozszerzanym kroju z dzianinową górą - Mango 99,99 zł

Jesienią 2025 roku powrócimy do czasów gothic i emo. W trendach będą dominować długie, czarne sukienki. Szczególnie te, które są rozkloszowane ku dołowi lub np. mają kształt trapezu. Jedną z nich jest sukienka łącząca 2 topowe trendy jesieni z Mango. W tym sklepie znajdziemy jednak też świetną sukienkę maxi, wykonaną w 100% z bawełny, z dzianinową górą. Ma krótki rękaw i rozkloszowany dół. Doskonale będzie prezentować się np. w połączeniu z dłuższą marynarką czy trenczem.

Bawełniana sukienka o rozszerzanym kroju z dzianinową górą z Mango, Fot. materiały promocyjne, shop.mango.pl

Bawełniana asymetryczna sukienka z efektem sprania - Zara 79,90 zł

W przecenionym asortymencie Zary znalazła się postrzępiona sukienka, która na pierwszy rzut oka wygląda na letnią, ale z odpowiednimi dodatkami będzie też hitem jesieni. Została wykonana z bawełnianej przędzy. Posiada krótki rękaw i postrzępiony dół, który dodaje efektu objętości. Taka kreacja będzie doskonale pasować do długich kozaków oraz jesiennego płaszcza. Warto połączyć ją także z koszulą, która może stanowić świetną narzutkę np. do biura.

Bawełniana sukienka z asymetrycznym dołem z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Bawełniana sukienka maxi w paski - Reserved 79,99 zł

Na koniec marynarski styl, który absolutnie nie wychodzi z mody. Ta bawełniana sukienka z Reserved jest obcisła, i ma neutralne kolory - będzie zatem doskonałą bazą pod jesienne stylizacje. Świetnie może komponować się z koszulą przewiązaną w pasie lub klasyczną marynarką. Do tego można założyć botki na obcasie lub sneakersy, jeżeli chcemy osiągnąć bardziej sportowy efekt. W tym przypadku ogranicza nas wyłącznie nasza wyobraźnia.

Bawełniana sukienka maxi z Reserved, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

Bawełniana sukienka maxi - inspiracje na stylizacje

Wybrałam 3 inspiracje na jesienne stylizacje z bawełnianych sukienek. Tego typu kreacje są świetną bazą dla różnych outfitów. Który z nich podoba ci się najbardziej?

Wyprzedaże lato 2025

Letnie wyprzedaże trwają w najlepsze. Taniej zakupy zrobimy teraz w najpopularniejszych sklepach - np. Zarze, Mango, Reserved, H&M, Massimo Dutti, Stradivariusie i wielu innych. Przeceniony został wakacyjny asortyment marek, ale w ofercie znajdziemy nie tylko ubrania na lato. To też świetnie elementy garderoby na kolejne sezony.

Reklama

Dobrej jakości sukienki i koszule to produkty, które sprawdzą się o każdej porze roku. Teraz mamy zatem okazję zaopatrzyć się w tego typu elementy garderoby w korzystnej cenie. Do tego warto dobrać buty i dodatki, które również można teraz dostać taniej. My polecamy np. czółenka wyglądające jak kultowe Chanel, które dostępne są na wyprzedaży w sieci sklepów CCC.