Letnie wyprzedaże to dobry moment, aby zaopatrzyć się w modne elementy garderoby na kolejny sezon. Co prawda wyprzedawane są letnie ubrania, jednak wiele z nich nada się także na jesień. Zwłaszcza sukienka z Mango łącząca 2 topowe trendy nadchodzącego sezonu. Ta kreacja będzie hitem jesieni 2025 roku z wielu względów. Zobacz, jak wygląda i dlaczego to właśnie ona jest tym numerem jeden.

Sukienka z Mango łącząca 2 topowe trendy będzie hitem jesieni 2025

Ostatnio pisałam, że wybrałam 5 rzeczy z letniej wyprzedaży w Zarze, które będą nosiła też jesienią. Okazuje się, że również w innych popularnych sklepach możemy znaleźć modne elementy garderoby na kolejny sezon.

Absolutnym hitem jesieni 2025 będzie ta sukienka z Mango. To ponadczasowa mała czarna, która charakteryzuje się dwoma największymi trendami nadchodzącego sezonu. Dlaczego to właśnie ona powinna przykuć twoją uwagę?

Mała czarna z Mango to hit jesieni 2025

Kreacja, która znalazła się na wyprzedaży w Mango, to sukienka z baskinką i półgolfem. To właśnie ten pierwszy element powinien przykuć twoją uwagę. Baskinka wraca bowiem w wielkim stylu po wielu sezonach. Teraz będziemy ją nosić głównie przy marynarkach i właśnie sukienkach.

Oprócz tego warto dodać, że ta kreacja ma trapezowy kształt u dołu, a to najbardziej pożądany krój jesieni. Czarny kolor i półgolf wpisują się z kolei w powrót mrocznych trendów typu stylizacje gotyckie czy emo.

Ta sukienka nadal jest dostępna w rozmiarach XS-L. Aktualnie kosztuje aż 30% mniej i można ją kupić za 179,99 zł.

Trapezowa sukienka z baskinką na jesień z wyprzedaży w Mango, Fot. materiały promocyjne, shop.mango.com

Czarna sukienka na jesień - inspiracje

Czarna sukienka to zawsze dobry wybór na jesień. Zwłaszcza jeśli ma tak modny krój jak ta z Mango. Znalazłam 3 inspiracje na stylizacje z małą czarną, które będą absolutnym hitem tej jesieni. Na którą z nich ty się zdecydujesz?