Śniegowce to must have na zimę. Tego typu buty od wielu sezonów cieszą się ogromną popularnością. Kobiety na całym świecie je kochają i noszą je zarówno w wersji sportowej, jak i eleganckiej. Śniegowce doskonale wpisują się bowiem w stylizacje typu après-ski. Idealny model tego typu butów dostępny jest w asortymencie polskiej marki Wittchen. Zobacz, jak się prezentuje.

Flurry moon boots Wittchen idealne na zimę 2025/26

Stylowe czarne śniegowce z naturalnego zamszu przyciągają uwagę modowym wyglądem i luksusowym wykończeniem. Ich wewnętrzna wyściółka z miękkiej wełny w formie puszystego futerka zapewnia wyjątkowy komfort termiczny. Model marki Wittchen świetnie sprawdza się zarówno w codziennych stylizacjach miejskich, jak i podczas spacerów w śniegu. To nie tylko modne, ale przede wszystkim praktyczne obuwie zimowe.

Wygodne i lekkie, posiadają płaski obcas o wysokości około 2 cm oraz cholewkę o wysokości 13 cm. Takie parametry gwarantują ochronę przed zimnem i wygodę nawet przy całodziennym noszeniu. Marka zadbała również o estetyczne detale: okrągły nosek, stylowe futerko i subtelne logo na zapięciu, co nadaje butom wyjątkowego charakteru. W dodatku teraz możemy je kupić w promocyjnej cenie - za 259,90 zł.

Śniegowce z futerkiem Wittchen, Fot. materiały promocyjne, wittchen.com

Ile kosztują i dlaczego warto je kupić teraz?

Cena regularna tych flurry moon boots wynosiła 429,90 zł. Obecnie dostępne są w cenie promocyjnej 255,90 zł. To aż 40% taniej! Co więcej, tylko do 21 grudnia obowiązuje dodatkowy rabat 20% przy zakupach za minimum 259,90 zł. Oznacza to, że można zaoszczędzić jeszcze więcej, kompletując zimową garderobę.

Z czym nosić takie śniegowce, by wyglądać stylowo tej zimy?

Śniegowce Wittchen to doskonała baza do zimowych stylizacji. Można je zestawić z klasycznymi jeansami, grubym swetrem i listonoszką – idealny look na co dzień. Dla bardziej eleganckiego efektu wystarczy dobrać wełnianą sukienkę, płaszcz i skórzaną torebkę. Elastyczne sznurowanie sprawia, że buty świetnie dopasowują się do stopy, a futerko dodaje całości uroku i kobiecego charakteru.

Te czarne śniegowce z zamszu będą również dobrym wyborem do legginsów i puchowej kurtki, tworząc komfortowy, a zarazem stylowy outfit na zimowe dni. To uniwersalny element garderoby, który sprawdzi się niezależnie od okazji.

Ciepło i komfort każdego dnia

Taki model śniegowców Wittchen to obuwie zaprojektowane z myślą o kobietach ceniących funkcjonalność i modę. Zamszowy materiał zewnętrzny dodaje butom elegancji, a wnętrze z wełny zapewnia izolację termiczną nawet w najbardziej mroźne dni. Grubsza podeszwa gwarantuje stabilność i przyczepność na śliskich nawierzchniach.

Wkładka oraz wyściółka również zostały wykonane z miękkiej wełny, co sprawia, że noszenie tych butów to czysta przyjemność. Buty nadają się na co dzień – zarówno do pracy, jak i na weekendowy spacer. Niezależnie od sytuacji – flurry moon boots zapewniają ciepło i komfort przez cały zimowy sezon.

