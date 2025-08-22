Sukienki kojarzą nam się głównie z ciepłymi dniami i wakacjami. Jesienią chętniej stawiamy na spodnie, swetry i koszule, które doskonale komponują się z płaszczami i innymi okryciami, które dopasowujemy z powodu niskich temperatur. Istnieją jednak też kreacje, które również pasują do takiej aury i outfitu. Dzianinowa sukienka w kolorze penny brown z Mango to hit jesieni 2025, ponieważ doskonale będzie komponować się z botkami i beżowym płaszczem. Tylko zobacz, jak wygląda.

Dzianinowa sukienka w kolorze penny brown z Mango to hit jesieni 2025

W jesiennej kolekcji Mango możemy znaleźć długą dzianinową sukienkę w odcieniu penny brown. To model bez rękawków, choć ma delikatnie zabudowane ramiona. Do tego posiada półgolf, który sprawia, że ta kreacja jest oryginalna i jednocześnie nadaje jej sznytu elegancji.

W talii sukienka przepasana jest brązowym paskiem ze złotą klamrą, który podkreśla sylwetkę. Tego typu model doskonale pasuje do sandałków na obcasie, co jest doskonałym zestawem na cieplejsze dni. Gdy temperatury spadną jesienią i zimą, warto zestawić ją natomiast z botkami na obcasie lub kozakami i wełnianym płaszczem czy trenczem.

Sukienka dostępna jest w sklepach oraz na stronie internetowej Mango w rozmiarach XXS-4XL, co oznacza, że ta kreacja świetnie pasuje do niemal każdej sylwetki. Choć wydaje się opięta, w rzeczywistości ma luźny krój i nie uwydatnia mankamentów figury. Można ją kupić również w odcieniu granatowym. Kosztuje 189,99 zł.

Dzianinowa sukienka w kolorze penny brown z Mango, Fot. materiały promocyjne, shop.mango.com

Odcień penny brown i inne brązy to modne kolory na jesień i zimę

Wiemy już, jakie są modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026. To przede wszystkim przeróżne odcienie brązu, które można zestawiać z beżowymi, szarymi, czarnym i białymi dodatkami. Czegokolwiek byśmy do nich nie dopasowały, będziemy wyglądać modnie i stylowo. Tak samo jest w przypadku odcienia penny brown.

Ten kolor to jedna z brązowych barw. To zdecydowanie ciemny odcień z nutą czerwieni lub pomarańczy. To zupełnie inna domieszka od hitowej czekolady, ale będzie równie pożądaną jesienią i zimą 2025 roku. Szczególnie w przypadku tak zjawiskowych kreacji jak dzianinowa sukienka maxi. Poznaj inspiracje na to, jak ją stylizować.

Dzianinowa sukienka w odcieniach brązu - inspiracje

Znalazłam 5 inspiracji na stylizacje z dzianinową sukienką w odcieniach brązu. To opcje zarówno na co dzień np. do pracy, jak również na bardziej formalne, eleganckie okazje. Który z tych outfitów podoba ci się najbardziej?