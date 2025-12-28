Hiszpańska sieć sklepów Zara wprowadziła do swojego asortymentu wyjątkową kurtkę puchową w stylu après-ski. Klientki, które chcą kupić ją taniej, powinny śledzić zimową wyprzedaż oraz dodać produkt do listy życzeń lub obserwowanych pozycji w aplikacji. To zwiększa szansę na szybsze powiadomienie o przecenie. Ja wiem, że będę na nią polować.

Czym jest trend après-ski i dlaczego zawładnął zimową modą?

Trend après-ski to styl inspirowany ubiorem mieszkańców i gości luksusowych kurortów narciarskich. Jego nazwa pochodzi z języka francuskiego i oznacza dosłownie „po nartach”. Charakterystyczne dla tego trendu są połączenia funkcjonalności i elegancji, które pozwalają czuć się stylowo zarówno na stoku, jak i po zakończeniu sportowych aktywności.

W modzie après-ski królują puchowe kurtki, błyszczące materiały, dopasowane fasony i ciekawe detale – wszystko to w tonacji zimowego luksusu. Styl ten w 2025 roku ponownie wkroczył na ulice wielkich miast, stając się nieodłącznym elementem sezonowych kolekcji największych marek odzieżowych, w tym Zary.

Krótka puchówka z Zary łączy styl i praktyczność

W aktualnej ofercie zimowej sieciówki Zara szczególne zainteresowanie wzbudza krótki, dopasowany anorak. Produkt ten, dostępny na stronie internetowej Zary, wykonano z tkaniny wodoodpornej i wiatroodpornej, co czyni go niezwykle praktycznym w trudnych warunkach pogodowych.

Kurtka łączy sportową funkcjonalność z modnym designem – jej krój podkreśla sylwetkę, a detale i błyszczące wykończenie przywodzą na myśl stylizacje z górskich kurortów. Dzięki tym cechom puchówka doskonale wpisuje się w najgorętszy zimowy trend – après-ski.

Produkt ma uniwersalne zastosowanie – sprawdzi się zarówno w miejskiej dżungli, jak i podczas zimowego wypadu w góry. To idealna opcja dla kobiet ceniących wygodę, ciepło i modny wygląd. Jej koszt to 249 zł, ale za chwilę zacznie się zimowa wyprzedaż, więc warto trzymać rękę na pulsie.

Krótka puchówka z Zary w stylu apres-ski, Fot. materiały prasowe, Zara

Dlaczego ta puchówka to kwintesencja stylu après-ski?

Prezentowany przez Zarę anorak to prawdziwe ucieleśnienie stylu après-ski. Krótki krój, lekko błyszcząca tkanina, precyzyjne dopasowanie do sylwetki oraz funkcjonalność (odporność na wiatr i wodę) czynią z tej puchówki nie tylko modny, ale i praktyczny wybór.

Dzięki unikalnemu połączeniu estetyki i komfortu, kurtka wygląda jak element luksusowego outfitu z górskiego kurortu. Można ją stylizować zarówno ze sportowymi, jak i bardziej casualowymi elementami garderoby, co daje duże pole do modowych eksperymentów.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zimowa wyprzedaż w Zarze – kiedy i czego się spodziewać?

Choć Zara nie opublikowała jeszcze oficjalnej daty rozpoczęcia zimowej wyprzedaży 2025, tradycyjnie startuje ona zaraz po Świętach Bożego Narodzenia. Oznacza to, że już pod koniec grudnia klienci mogą spodziewać się znaczących obniżek cen w sklepach stacjonarnych i internetowych.

Wśród przecenionych produktów mogą znaleźć się również najpopularniejsze modele kurtek, w tym wspomniana wcześniej puchówka w stylu après-ski. Zważywszy na rosnące zainteresowanie tym trendem, warto śledzić aktualizacje w sklepie online oraz w aplikacji Zary – okazje znikają błyskawicznie.

Czytaj także: