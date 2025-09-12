Torebki wykonane ze skóry licowej w sezonie jesień-zima 2025/2026 chowamy na dno szafy. Na ich miejsce wskakują modele zamszowe. Duże, średnie i małe, bo nie liczy się ich rozmiar, tylko materiał, z jakiego zostały wykonane.

Zamszowa torebka Massimo Dutti - model "bez dna"

Szukasz torebki, która pasuje do różnych stylizacji — od tych do biegania po mieście, do tych na weekendowy wypad za miasto? Właśnie ją znalazłaś. Torba typu worek od Massimo Dutti spełni twoje oczekiwania. Ona "nie ma dna", zmieścisz w niej naprawdę wszystko. Noś ją do sneakersów (np. w czerwonym kolorze), bikerów i kaloszy. Torebka od Massimo Dutti kosztuje 699 zł.

Zamszowy worek w kolorze khaki - Fot. massimodutti.com

Zamszowa torebka Zara - świetna opcja do pracy

Choć torebki zamszowe uchodzą za mniej eleganckie niż te wykonane ze skóry licowej, model z Zary możesz nosić do pracy. Brązowy kuferek świetnie uzupełni stylizacje z garniturem lub garsonką w roli głównej. Nie martw się tym, że kuferek wygląda na mały — zamsz jest dość "elastyczny", dlatego zmieścisz w nim masę rzeczy. Jeśli brązowy to nie twój kolor, poszukaj podobnej torby, ale w klasycznej czarnej wersji. Torebka z Zary kosztuje 349 zł.

Brązowa, zamszowa torba - Fot. zara.com

Zamszowa torebka & Other Stories - kolor ma znaczenie

Oto zamszowa torebka w jednym z najmodniejszych kolorów w sezonie jesień-zima 2025/2026. Ten czerwony model nada charakteru wszystkim minimalistycznym stylizacjom. Noś go "na przekór" do ciemnych total looków. Możesz też zaszaleć i połączyć ją z innymi czerwonymi rzeczami. Outfit "total red" zawładną nie jednym pokazem. Mnie zachwyca, a ciebie? Torba z & Other stories kosztuje 650 zł.

Czerwona, zamszowa torba - Fot. &otherstories.com

Jak nosić zamszową torbę na co dzień? 5 inspiracji

Szukasz inspiracji, jak nosić zamszową torbę na co dzień? Poniżej znajdziesz kilka przykładów. Pamiętaj jednak, że moda to zabawa i warto szukać własnego stylu.