Po kilku sezonach totalnego luzu i oversize’u wracamy do form, które podkreślają talię i świadomie modelują sylwetkę. Trend sezonowy na 2026 rok to wyraźna linia konstrukcyjna i dopracowany detal, a peplum jumper idealnie wpisuje się w te klimaty. Ten sweterek to kwintesencja nowoczesnego quiet luxury, która sprawdzi się w każdej szafie i będzie pasowała do wielu stylizacji. Wygląda jak z butiku premium, a można go kupić za mniej niż 100 zł.

Sweter z Reserved - 1 element, który robi całą stylizację

Na wyprzedaży w Reserved wzrok od razu przyciąga czarny sweter z baskinką. To dopasowany model wykonany z dzianiny z dodatkiem wiskozy. Ma klasyczny, okrągły dekolt, długie rękawy i wyraźnie zaznaczoną talię, poniżej której materiał miękko się rozszerza. Baskinka nie jest tu jednak przesadzona i ma czystą, architektoniczną linię, dzięki czemu całość wygląda nowocześnie i elegancko.

Model dostępny jest w kolorze czarnym i kremowym, chociaż tylko ciemniejsza wersja występuje z pełnej rozmiarówce od S do XL. Materiał jest gładki, przyjemny w dotyku i lekko elastyczny, dobrze dopasowuje się do sylwetki bez efektu ucisku.

Brzmi dobrze? To teraz najlepsze - na aktualnej wyprzedaży można go kupić za 89,99 zł, co przy regularnej cenie 129,99 zł jest świetną okazją. Pozostaje tylko pytanie, jak go nosić, więc poniżej przygotowałyśmy kilka gotowych propozycji na modne stylizacje.

Fot. materiały reserved.com

Komu sprawdzi się sweter z baskinką?

Zanim jednak przejdziemy do outfitów, zatrzymajmy się na chwilkę na samej baskince. Ten niepozorny element potrafi bowiem zrobić efekt wow z każdej, nawet najzwyklejszej stylizacji, a mało się o nim mówi. Baskinka pojawiła się w modzie już w XIX wieku, ale największą popularność zdobyła w latach 40. i 50., kiedy podkreślona talia była symbolem elegancji. Kolejny mocny powrót zaliczyła około 2010 roku, a teraz, po kolejnych 16 latach, widujemy ją w wersji bardziej minimalistycznej - bez przesady, za to z mocnym akcentem na konstrukcję.

To odpowiedź na potrzebę ubrań, które „robią całą stylizację” jednym ruchem. Nie potrzebujesz warstw ani wyrazistych dodatków, ponieważ sam fason buduje proporcje i sprawia, że stylizacja bez wysiłku wygląda przemyślanie. To bezpieczny trend sezonowy, bo opiera się na klasycznej czerni i ponadczasowym kroju, a nie chwilowej ekstrawagancji.

Komu pasuje sweter z baskinką, a kto powinien uważać? Ten model świetnie sprawdzi się przy sylwetce typu prostokąt, gdyż tworzy iluzję wcięcia w talii i dodaje kobiecych proporcji. Dobrze wygląda także przy figurze typu gruszka, ponieważ podkreśla talię i miękko opływa górną część bioder.

Przy sylwetce typu jabłko warto zwrócić uwagę, gdzie zaczyna się rozszerzenie, bo jeśli wypada w najszerszym miejscu brzucha, może optycznie dodać objętości. Osoby o bardzo drobnej budowie powinny pilnować proporcji i łączyć sweter z wysokim stanem, aby nie skracać nóg.

Jak stylizować sweter z baskinką w 2026 roku?

W 2026 roku kluczowe są kontrasty, więc dopasowaną górę łączymy z mocniejszym dołem. Sweter z baskinką świetnie wygląda z szerokimi spodniami w kant, najlepiej w szarości, czekoladowym brązie lub w odcieniu złamanej bieli. To połączenie wpisuje się w trend nowoczesnej elegancji inspirowanej męską garderobą.

Z kolei w bardziej casualowej wersji stawiamy na jeansy, ale nie obcisłe. Najlepiej sprawdzą się modele straight, wide leg albo barrel leg, ponieważ taki dół równoważy dopasowaną górę i sprawia, że całość wygląda świeżo, a nie zbyt zachowawczo.

Druga opcja to minimalistyczna spódnica midi o prostej linii. Gładka, bez marszczeń, najlepiej z lejącej tkaniny. Taki zestaw wygląda bardzo aktualnie i wpisuje się w estetykę „clean chic”, która będzie mocnym nurtem w 2026 roku.

A jeśli chcesz nadać stylizacji bardziej modowy charakter, zestaw sweter z baskinką z długą spódnicą maxi i masywnymi butami loafersami na grubej podeszwie albo minimalistycznymi botkami z kwadratowym noskiem. To przełamanie klasycznej formy nowoczesnym detalem.

