Trendy są nieprzeniknione. Wśród wielu wymyślnych elementów garderoby, które obecnie królują, możemy też znaleźć dobrze nam znane opcje w nowoczesnej wersji. I tak np. koszula western girl jeszcze długo nie wyjdzie z mody, bo choć jest dość oryginalna, to jednocześnie ponadczasowa. Podobnie jest z wszelkimi topami. Opcja, którą aktualnie znalazłam na wyprzedaży w popularnej sieciówce, jest niezwykle urocza i doda oryginalności każdej stylizacji. Zobacz, jak wygląda ten top.

Top z kokardkami za 39,90 zł to największy trend sezonu

Choć wydawać się może, że top to najbardziej basicowy, a nawet nudny element garderoby, nic bardziej mylnego. Wystarczy wybrać opcję, obok której nie da się przejść obojętnie. Żeby tak było, musi się czymś wyróżniać. Bez wątpienia tak jest w przypadku tego modelu.

Top, który znalazł się na wyprzedaży w popularnej sieci sklepów House, to opcja uniwersalna, a jednocześnie nietypowa. Jest to bowiem koszulka z bawełny, ale posiada uroczą falbankę i przede wszystkim kokardki. To właśnie one są najbardziej charakterystycznym elementem tego modelu.

Top wiązany na kokardki z House'a to hit lata i jesienie 2025

Niebieski top bez rękawków, który znalazł się w asortymencie sieci House, to opcja basicowa, ale jednocześnie z charakterem. Pasuje niemal do wszystkiego - począwszy od klasycznych materiałowych spodni, przez szorty jeansowe, aż po różnego rodzaju spódnice. W dodatku jest to niezwykle dziewczęca opcja.

Kluczowym elementem są kokardki. Pierwsza - na samej górze - jest od związania topu przy szyi. Dwie kolejne pełnią już wyłącznie funkcję dekoracyjną, podobnie jak delikatna baskinka u dołu. To właśnie ona sprawia, że ten top będzie modny również jesienią. Wszystko dlatego, że baskinka wraca w wielkim stylu do łask i będzie hitem tego sezonu.

Ten top aktualnie można kupić znacznie taniej. Kosztuje tylko 39,99 zł. Zobacz, jak wygląda.

Top z kokardkami z House'a, Fot. materiały promocyjne, housebrand.com

Ozdobny top - inspiracje

Tego typu top to zawsze dobra opcja, która może być bazą pod różne stylizacje. Wystarczy wiedzieć, z czym ją połączyć, aby wyglądać modnie i elegancko. Znalazłam 5 inspiracji na noszenie topu z kokardkami. Trzeba przyznać, że choć jest to dość dziewczęcy model, w tych wersjach jest niezwykle szykowny. Który z tych outfitów podoba ci się najbardziej?