Choć mówi się, że głównie mężczyźni oglądają westerny, kobiety też są fankami tego typu filmów. A już na pewno wiele z nas chce wyglądać jak ukochane cowboyów. Nie oszukujmy się - nieodłącznym modowym elementem tego typu produkcji jest jeans. To podstawa stylizacji bohaterów westernów. A koszula w stylu western girl to element garderoby, który większość z nas chciałaby mieć w swojej szafie. Teraz mamy ku temu możliwość. Koszula western girl za 69,99 zł z Reserved to hit jesieni 2025.

Koszula western girl za 69,99 zł z Reserved

Reserved to popularna sieć sklepów, w której możemy znaleźć wiele modnych elementów garderoby i to w przystępnej cenie. Dopiero, co pisałam, że ta kopertowa sukienka z muślinu wszystko wybacza i można ją upolować na wyprzedaży w tej sieciówce, a teraz czas na element garderoby, z którym nie rozstanę się jesienią.

Jeansowa koszula z Reserved to absolutny hit w stylu western girl. W niej możesz się poczuć jak bohaterka filmów rodem z Dzikiego Zachodu. Od ciebie zależy, czy wolisz rozmiar dopasowany do ciebie, który możesz zestawić np. z jeansowymi spodniami, czy wolisz większą opcję, aby nosić ją jako dodatek do innych stylizacji.

Koszula dostępna jest w rozmiarach XS-XL i kosztuje 69,99 zł. Zobacz, jak się prezentuje.

Jeansowa koszula za 69,99 zł z Reserved, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

Ta koszula jeszcze długo nie wyjdzie z mody

Jeansowe koszule zawsze są na czasie. Począwszy od lat 80. i 90., czyli dwóch dekad, w których królowały, aż po lata 2000 - wszyscy pamiętamy matchy stylówki Britney i Justina, w których królował denim. Dziś nadal chętnie nosimy jeansowe koszule, które są idealne jako samoistny element garderoby, jak również jako narzutka na inne ubrania.

Tego typu koszula również sprawdzi się jako baza naszej stylizacji - np. w zestawieniu z ciemnymi spodniami czy spódnicą. Przy jej pomocy możesz też stworzyć jeansowy total look. Wystarczy, że połączysz ją z jeansowymi spodniami lub spódnicą. To też dobra narzutka na jesienne, chłodniejsze dni - np. na ciemny golf.

Jeansowa koszula - inspiracje na stylizacje

Znalazłam 5 inspiracji na noszenie jeansowej koszuli. Niezależnie od tego, który z tych outfitów wybierzesz, będziesz prezentować się naprawdę stylowo.