Skórzany płaszcz znów podbija ulice i wybiegi, przypominając o estetyce lat 90. Tym razem nie tylko fashioniści sięgają po ten klasyczny element garderoby – płaszcz w nowoczesnej wersji dostępny jest dla każdego. W sprzedaży pojawił się model Reserved, który łączy ponadczasowy krój z przystępną formą, co sprawia, że staje się on jednym z najgorętszych trendów sezonu.

To modowe okrycie nie tylko wygląda stylowo, ale i przetrwa próbę czasu. Dlaczego właśnie ten fason cieszy się tak dużym uznaniem? Przyczyn jest wiele: od uniwersalnego designu po możliwości stylizacyjne, które zaskakują nawet najbardziej wymagających.

Skórzany płaszcz Reserved kosztuje 359,99 zł.

Skórzany płaszcz – dlaczego znów jest modny?

Moda ma to do siebie, że zatacza koło. Obecnie obserwujemy wyraźny powrót estetyki lat 90., a jednym z jej symboli stał się właśnie skórzany płaszcz np. Reserved. Współczesna wersja wyróżnia się minimalistycznym krojem, długością sięgającą za kolano oraz gładką fakturą materiału. Taka forma pozwala na stworzenie zarówno codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Właśnie ta uniwersalność przyciąga wzrok stylowych przechodniów i użytkowników mediów społecznościowych.

Reserved - Fot. reserved.pl

Z czym nosić skórzany płaszcz?

Skórzany płaszcz Reserved to element garderoby, który pozwala na niemal nieograniczoną kreatywność. Doskonale komponuje się zarówno z casualowymi ubraniami, jak i bardziej formalnymi zestawami. W wersji codziennej świetnie sprawdzi się z jeansami, golfem i sportowymi butami. W zestawieniu z botkami na obcasie i sukienką stworzy zaś szykowny look idealny na wieczorne wyjście.

Neutralny kolor płaszcza Reserved sprawia, że można go łączyć z szeroką gamą barw – od klasycznej czerni i bieli po bardziej odważne akcenty kolorystyczne. Dzięki temu każdy może stworzyć z nim stylizację dopasowaną do swojego gustu. To także doskonała opcja na sezon przejściowy – jesień czy wczesną wiosnę.

Czy skórzany płaszcz będzie modny także w przyszłym sezonie?

Wszystko wskazuje na to, że tak. Skórzane płaszcze to nie chwilowy trend – od lat pojawiają się w kolekcjach największych domów mody. Ich ponadczasowy fason i uniwersalność sprawiają, że nie wychodzą z mody wraz ze zmianą sezonu. Dzięki prostemu krojowi i neutralnemu kolorowi pozostaną aktualne przez wiele lat.

Kupując taki płaszcz, nie trzeba obawiać się, że za kilka miesięcy będzie wyglądać niemodnie. To klasyka, która zawsze znajdzie swoje miejsce w szafie.

Jeśli nadal nie masz pojęcia jak stylizować skórzany płaszcz, oto garść inspiracji.