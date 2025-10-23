Jeansowa spódnica 90's w Lidlu tylko za 45,99 zł! Co na to Pepco? Nie zostaje w tyle
Jeansowa spódnica powraca w wielkim stylu! W Lidlu i Pepco można upolować modne modele jak z lat 90. w cenach, które sprawią, że opadnie ci szczęka. Który fason wybierzesz?
Jeansowa spódnica to absolutny must have tej jesieni. Inspiracje latami 90. ponownie zawróciły w głowach fashionistkom, a denim wraca w wielkim stylu. Na szczęście dla fanek modowych perełek nie trzeba wydawać fortuny, by wyglądać stylowo. Dwie popularne sieci – Lidl i Pepco – proponują wyjątkowe modele w niesamowicie atrakcyjnych cenach.
Świetna oferta na jeansową spódnicę z Lidla
Lidl już od dłuższego czasu pokazuje, że nie ma przeszkód, aby w dyskoncie również można było dorwać prawdziwe modowe perełki. Tym razem moją uwagę od razu przyciągnęła jeansowa spódnica, która z pewnością skradnie serca każdej fance mody inspirowanej latami 90. Dostępna jest w dwóch kolorach: klasycznym niebieskim, a także czarnym. Zwłaszcza ta druga barwa zasługuje na uwagę. W trendach widać, że zdecydowanie ciemne wydanie denimu ma ogromne wzięcie, co ma odzwierciedlenie również w kolekcjach sieciówek.
Cena jest wręcz fenomenalna — spódnica kosztuje 45,99 zł, co jest mocno konkurencyjną, trudną do przebicia ofertą. Ma klasyczną formę, która będzie pasować zarówno do casualowych stylizacji ze sneakersami, jak i bardziej eleganckich np. z botkami.
Pepco nie zostaje w tyle. Ta spódnica to kolejny taniutki hit
Choć Lidl zaproponował świetną ofertę, Pepco odpowiada nie mniej kuszącą propozycją. W sklepach tej sieci dostępna jest damska jeansowa spódnica midi w równie atrakcyjnej cenie – równiutkie 45 zł. Oferta dostępna jest stacjonarnie w sklepach Pepco w całej Polsce.
Spódnica ma uniwersalny czarny kolor, a wykonana została z mieszanki tkanin z dodatkiem elastanu. Dzięki temu łączy wygodę z estetyką, idealnie dopasowując się do naszej sylwetki i "pracując" z naszymi ruchami. Dzięki temu możesz ją śmiało założyć nawet w dzień pełen wyzwań i aktywności.
Styl lat 90. wraca. Jeansowa spódnica znów na topie
Jeansowa spódnica to dziś nie tylko symbol wygody, ale i modowy manifest inspirowany latami 90. Stylizacje z denimem na czele zalewają media społecznościowe, a sieciówki reagują błyskawicznie, wprowadzając do swoich ofert kuszące modele. To kolejny trend w duchu vintage, który podbija serca fashionistek. Nie tak dawno renesans przeżyły zapomniane na długo płaszcze samochodowe, inspirowana latami 60. estetyka preppy czy power dressing rodem z lat 80. Widać, że poprzednie dekady ewidentnie nas inspirują, ale warunek jest jeden: muszą mieć nowoczesny twist, który zachęca nas do ich noszenia w 2025 roku.
Zarówno spódnica z Lidla, jak i z Pepco, mają ogromny potencjał, który warto wykorzystać w swoich stylizacjach. Wyróżniają się niską ceną i świetnym fasonem, więc niezależnie od tego, którą z nich wybierzesz, jestem pewna, że stworzysz wiele świetnych outfitów.
Czytaj także:
- Mięciutka wełna i śliska satyna to ulubione połączenie scandi girls. Będzie hitem listopada
- Gotowi na modowe igrzyska? Powder blue vs. ribbon blue. Który kolor trafi do twojej szafy zimą 2026?
- Bluza ma nowego kompana. Ten trend to hicior na 2026. Zobacz, z czym ją zestawić