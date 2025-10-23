Jeansowa spódnica to absolutny must have tej jesieni. Inspiracje latami 90. ponownie zawróciły w głowach fashionistkom, a denim wraca w wielkim stylu. Na szczęście dla fanek modowych perełek nie trzeba wydawać fortuny, by wyglądać stylowo. Dwie popularne sieci – Lidl i Pepco – proponują wyjątkowe modele w niesamowicie atrakcyjnych cenach.

Reklama

Świetna oferta na jeansową spódnicę z Lidla

Lidl już od dłuższego czasu pokazuje, że nie ma przeszkód, aby w dyskoncie również można było dorwać prawdziwe modowe perełki. Tym razem moją uwagę od razu przyciągnęła jeansowa spódnica, która z pewnością skradnie serca każdej fance mody inspirowanej latami 90. Dostępna jest w dwóch kolorach: klasycznym niebieskim, a także czarnym. Zwłaszcza ta druga barwa zasługuje na uwagę. W trendach widać, że zdecydowanie ciemne wydanie denimu ma ogromne wzięcie, co ma odzwierciedlenie również w kolekcjach sieciówek.

Cena jest wręcz fenomenalna — spódnica kosztuje 45,99 zł, co jest mocno konkurencyjną, trudną do przebicia ofertą. Ma klasyczną formę, która będzie pasować zarówno do casualowych stylizacji ze sneakersami, jak i bardziej eleganckich np. z botkami.

Jeansowa spódnica z Lidla, fot. mat. prasowe

Pepco nie zostaje w tyle. Ta spódnica to kolejny taniutki hit

Choć Lidl zaproponował świetną ofertę, Pepco odpowiada nie mniej kuszącą propozycją. W sklepach tej sieci dostępna jest damska jeansowa spódnica midi w równie atrakcyjnej cenie – równiutkie 45 zł. Oferta dostępna jest stacjonarnie w sklepach Pepco w całej Polsce.

Spódnica ma uniwersalny czarny kolor, a wykonana została z mieszanki tkanin z dodatkiem elastanu. Dzięki temu łączy wygodę z estetyką, idealnie dopasowując się do naszej sylwetki i "pracując" z naszymi ruchami. Dzięki temu możesz ją śmiało założyć nawet w dzień pełen wyzwań i aktywności.

Jeansowa spódnica z Pepco, fot. mat. prasowe

Styl lat 90. wraca. Jeansowa spódnica znów na topie

Jeansowa spódnica to dziś nie tylko symbol wygody, ale i modowy manifest inspirowany latami 90. Stylizacje z denimem na czele zalewają media społecznościowe, a sieciówki reagują błyskawicznie, wprowadzając do swoich ofert kuszące modele. To kolejny trend w duchu vintage, który podbija serca fashionistek. Nie tak dawno renesans przeżyły zapomniane na długo płaszcze samochodowe, inspirowana latami 60. estetyka preppy czy power dressing rodem z lat 80. Widać, że poprzednie dekady ewidentnie nas inspirują, ale warunek jest jeden: muszą mieć nowoczesny twist, który zachęca nas do ich noszenia w 2025 roku.

Zarówno spódnica z Lidla, jak i z Pepco, mają ogromny potencjał, który warto wykorzystać w swoich stylizacjach. Wyróżniają się niską ceną i świetnym fasonem, więc niezależnie od tego, którą z nich wybierzesz, jestem pewna, że stworzysz wiele świetnych outfitów.

Czytaj także: