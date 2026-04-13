Elegancki garnitur z Zary potrafi całkowicie odmienić stylizację i sprawdzi się znacznie więcej okazji, niż mogłoby się wydawać. Klasyczny krój, ponadczasowy kolor i dopracowane detale sprawiają, że taki komplet staje się inwestycją na lata – zarówno na ważne rodzinne uroczystości, jak komunia, jak i codzienne stylizacje do pracy. Jasnobeżowy garnitur prezentuje się świeżo i lekko, a jednocześnie zachowuje elegancki charakter, dzięki czemu doskonale wpisuje się w wiosenno-letni dress code.

Prosta marynarka to gwarancja szyku w luźnej estetyce

Zara proponuje model, który łączy klasykę z nowoczesnym minimalizmem. Prosta marynarka z poduszkami na ramionach i dwoma guzikami wyróżnia się prostym, lekko oversizowym krojem, który pięknie układa się na sylwetce i nadaje jej eleganckich proporcji. Poduszki na ramionach subtelnie podkreślają ich linię, dzięki czemu całość prezentuje się bardziej strukturalnie i profesjonalnie.

Fason nie jest przesadnie dopasowany, co sprawia, że marynarka zapewnia komfort noszenia i wpisuje się w modną w tym sezonie estetykę soft tailoringu. Klapy dodają jej klasycznego charakteru, natomiast odpowiednia długość delikatnie wydłuża sylwetkę. Na uwagę zasługuje jasnobeżowy odcień – elegancki, ale jednocześnie świeży i lekki wizualnie. To kolor, który doskonale komponuje się z bielą, pastelami oraz bardziej kontrastowymi dodatkami.

Wyrazistym elementem są duże, ozdobne guziki, które przyciągają wzrok i nadają fasonowi modowego charakteru. Ten detal sprawia, że marynarka nie wygląda banalnie, a jednocześnie pozostaje uniwersalna.

Cena marynarki to 259 zł, dostępna jest w rozmiarach XS-XL.

Elegancki garnitur z Zary, marynarka, Fot. mat. prasowe Zara

Spodnie wide leg z zaszewkami

Do kompletu idealnie pasują spodnie o prostym kroju z zaszewkami, które stanowią doskonałą bazę eleganckiej garderoby. Ich krój opiera się na klasycznej, prostej nogawce, która optycznie wydłuża sylwetkę i zapewnia ponadczasowy efekt. Zaszewki w pasie dodają elegancji oraz sprawiają, że materiał lepiej układa się na biodrach, zapewniając wygodę i swobodę ruchów.

Model z wysokim stanem pięknie podkreśla talię i pozwala stworzyć proporcjonalną sylwetkę, zwłaszcza z luźną marynarką. Spodnie nie opinają nóg, dzięki czemu prezentują się lekko i nowocześnie, a jednocześnie pozostają bardzo eleganckie. Prosty fason sprawia, że spodnie można łatwo dopasować również do innych elementów garderoby – koszuli, topu czy cienkiego swetra.

Za spodnie zapłacisz 159 zł, dostępna rozmiarówka to XS-XL.

Elegancki garnitur z Zary, spodnie, Fot. mat. prasowe Zara

Na jakie okazje nosić elegancki garnitur z Zary?

Jasnobeżowy garnitur to jeden z najbardziej uniwersalnych wyborów na sezon wiosna–lato. Sprawdzi się podczas rodzinnych uroczystości, takich jak komunia, chrzciny czy eleganckie spotkania, ale równie dobrze wpisze się w codzienny dress code do biura. Neutralny kolor dodaje stylizacji lekkości i sprawia, że całość prezentuje się świeżo nawet w cieplejsze dni.

Taki komplet można stylizować zarówno bardzo elegancko – z koszulą i szpilkami – jak i bardziej casualowo, zestawiając go z prostym topem i mokasynami. Klasyczny krój powoduje, że garnitur nie wychodzi z mody po jednym sezonie. To ponadczasowa propozycja, która będzie wyglądać stylowo także w kolejnych latach, dlatego można traktować ją jako przemyślaną inwestycję w garderobę kapsułową.

Uniwersalność fasonu sprawia, że marynarkę i spodnie można nosić razem lub osobno, tworząc wiele różnych stylizacji. Dzięki temu jeden komplet pozwala zbudować wiele modnych zestawów bez konieczności częstych zakupów.

