Idealny garnitur na komunię i do biura znalazłam w Zarze. Ten fason posłuży ci przez lata
Elegancki garnitur z Zary to uniwersalna propozycja, która będzie aktualna jeszcze przez lata. Elegancki, minimalistyczny krój pasuje do wielu typów sylwetek. To nie inwestycja "na raz", ale zestaw, który może wzbogadzić twoją garderobę kapsułową.
Elegancki garnitur z Zary potrafi całkowicie odmienić stylizację i sprawdzi się znacznie więcej okazji, niż mogłoby się wydawać. Klasyczny krój, ponadczasowy kolor i dopracowane detale sprawiają, że taki komplet staje się inwestycją na lata – zarówno na ważne rodzinne uroczystości, jak komunia, jak i codzienne stylizacje do pracy. Jasnobeżowy garnitur prezentuje się świeżo i lekko, a jednocześnie zachowuje elegancki charakter, dzięki czemu doskonale wpisuje się w wiosenno-letni dress code.
Prosta marynarka to gwarancja szyku w luźnej estetyce
Zara proponuje model, który łączy klasykę z nowoczesnym minimalizmem. Prosta marynarka z poduszkami na ramionach i dwoma guzikami wyróżnia się prostym, lekko oversizowym krojem, który pięknie układa się na sylwetce i nadaje jej eleganckich proporcji. Poduszki na ramionach subtelnie podkreślają ich linię, dzięki czemu całość prezentuje się bardziej strukturalnie i profesjonalnie.
Fason nie jest przesadnie dopasowany, co sprawia, że marynarka zapewnia komfort noszenia i wpisuje się w modną w tym sezonie estetykę soft tailoringu. Klapy dodają jej klasycznego charakteru, natomiast odpowiednia długość delikatnie wydłuża sylwetkę. Na uwagę zasługuje jasnobeżowy odcień – elegancki, ale jednocześnie świeży i lekki wizualnie. To kolor, który doskonale komponuje się z bielą, pastelami oraz bardziej kontrastowymi dodatkami.
Wyrazistym elementem są duże, ozdobne guziki, które przyciągają wzrok i nadają fasonowi modowego charakteru. Ten detal sprawia, że marynarka nie wygląda banalnie, a jednocześnie pozostaje uniwersalna.
Cena marynarki to 259 zł, dostępna jest w rozmiarach XS-XL.
Spodnie wide leg z zaszewkami
Do kompletu idealnie pasują spodnie o prostym kroju z zaszewkami, które stanowią doskonałą bazę eleganckiej garderoby. Ich krój opiera się na klasycznej, prostej nogawce, która optycznie wydłuża sylwetkę i zapewnia ponadczasowy efekt. Zaszewki w pasie dodają elegancji oraz sprawiają, że materiał lepiej układa się na biodrach, zapewniając wygodę i swobodę ruchów.
Model z wysokim stanem pięknie podkreśla talię i pozwala stworzyć proporcjonalną sylwetkę, zwłaszcza z luźną marynarką. Spodnie nie opinają nóg, dzięki czemu prezentują się lekko i nowocześnie, a jednocześnie pozostają bardzo eleganckie. Prosty fason sprawia, że spodnie można łatwo dopasować również do innych elementów garderoby – koszuli, topu czy cienkiego swetra.
Za spodnie zapłacisz 159 zł, dostępna rozmiarówka to XS-XL.
Na jakie okazje nosić elegancki garnitur z Zary?
Jasnobeżowy garnitur to jeden z najbardziej uniwersalnych wyborów na sezon wiosna–lato. Sprawdzi się podczas rodzinnych uroczystości, takich jak komunia, chrzciny czy eleganckie spotkania, ale równie dobrze wpisze się w codzienny dress code do biura. Neutralny kolor dodaje stylizacji lekkości i sprawia, że całość prezentuje się świeżo nawet w cieplejsze dni.
Taki komplet można stylizować zarówno bardzo elegancko – z koszulą i szpilkami – jak i bardziej casualowo, zestawiając go z prostym topem i mokasynami. Klasyczny krój powoduje, że garnitur nie wychodzi z mody po jednym sezonie. To ponadczasowa propozycja, która będzie wyglądać stylowo także w kolejnych latach, dlatego można traktować ją jako przemyślaną inwestycję w garderobę kapsułową.
Uniwersalność fasonu sprawia, że marynarkę i spodnie można nosić razem lub osobno, tworząc wiele różnych stylizacji. Dzięki temu jeden komplet pozwala zbudować wiele modnych zestawów bez konieczności częstych zakupów.
