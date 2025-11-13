W Biedronce pojawiła się wyjątkowa oferta, która zaskoczyła wiele klientek. Od 13 do 26 listopada 2025 można tam kupić modne torebki marki Puccini w niezwykle atrakcyjnych cenach. To prawdziwa gratka dla miłośniczek stylowych dodatków, które nie chcą przepłacać. Sieć oferuje kilka modeli – w tym kultowe torebki mini, shoppery i modne półksiężyce – w bardzo korzystnych cenach, zaczynających się już od 64,90 zł.

Torebki Puccini łączą funkcjonalność z modnym wyglądem. Dla każdej kobiety, która szuka stylowego, a zarazem praktycznego dodatku, torebki tej polskiej marki z Biedronki mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.

Torebki Puccini w Biedronce

Torebki Puccini objęte promocją można znaleźć w wybranych sklepach sieci Biedronka na terenie całego kraju. Oferta obowiązuje w dniach 13-16 listopada 2025, ale liczba dostępnych egzemplarzy jest ograniczona, więc nie warto zwlekać z zakupem.

Produkty mogą być dostępne w strefie promocyjnej lub wśród akcesoriów damskich. Przed wizytą w sklepie warto sprawdzić dostępność wybranego modelu w aplikacji lub na stronie internetowej Biedronki. Niektóre sklepy mogą mieć ograniczony asortyment.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na dwa modele torebek Puccini, które znalazły się w ofercie Biedronki - shopper oraz półksiężyc, które są absolutnym hitem 2025 roku.

Torebka shopper Puccini – pojemna i stylowa na co dzień

Duży shopper Puccini dostępny w Biedronce za 129 zł to model stworzony z myślą o kobietach, które potrzebują funkcjonalnego dodatku na co dzień. Torebka charakteryzuje się dużą pojemnością, dzięki czemu bez problemu pomieści dokumenty, zakupy czy rzeczy potrzebne do pracy.

Ten model posiada klasyczny prostokątny kształt, solidne uchwyty i wykonany jest z materiału imitującego skórę. Idealnie sprawdzi się w codziennych stylizacjach – zarówno do płaszcza, jak i casualowej kurtki. Shopper Puccini to doskonałe połączenie wygody i elegancji. Dla wielu kobiet może stać się ulubioną torebką do biura, na uczelnię lub codzienne wyjścia.

Torebka - Fot. puccini.pl

Torebka półksiężyc Puccini to model w stylu nowoczesnym, dostępny w Biedronce za 99 zł. Jej charakterystyczny, zakrzywiony kształt przypominający półksiężyc sprawia, że przyciąga spojrzenia i świetnie uzupełnia wieczorowe stylizacje.

Model ten wyposażony jest w pasek na ramię, co zapewnia wygodę noszenia, oraz klapkę zapinaną na magnes, która nadaje mu elegancki wygląd. Torebkę półksiężyc Puccini można nosić zarówno na randkę, jak i na oficjalne wydarzenia – sprawdzi się jako stylowy dodatek do sukienki, żakietu lub marynarki. To wybór dla kobiet, które lubią modowe eksperymenty, ale cenią też praktyczność.

Torebka - Fot. puccini.pl

Czytaj także: