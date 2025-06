Niektóre elementy garderoby już na pierwszy rzut oka kojarzą nam się z latem. Zwłaszcza te, które śmiało można założyć zarówno na miasto z przyjaciółką, jak również na plażę czy na festiwal muzyczny. I właśnie taki element garderoby znalazł się w ofercie PEPCO. To uniwersalne ubranie, które może być bazą dla wielu wakacyjnych stylizacji. Tylko zobacz, jak wygląda najmodniejsza spódnica lata 2025 w PEPCO.

Najmodniejsza spódnica lata 2025 w PEPCO

Ażurowe elementy garderoby od wielu sezonów cieszą się dużą popularnością. Sukienki, spódnice, bluzki - wszystkie ubrania wyglądające jak wykonane na szydełku są teraz na czasie. Zwłaszcza że zapewniają bardzo modne od dłuższego czasu prześwity.

I właśnie taki strój możemy znaleźć w sieci sklepów PEPCO. To szydełkowa spódnica w białym kolorze, którą śmiało można założyć np. do topu w identycznym stylu. Dobrze będzie jednak wyglądać także w zestawieniu z butami na obcasie i jasną marynarką. Może posłużyć także jako nakrycie do kostiumu kąpielowego, jeśli wybieramy się na plażę.

Ta hitowa spódnica dostępna jest w sklepach stacjonarnych PEPCO w rozmiarach S-XXL. Kosztuje jedyne 50 zł. Zobacz, jak wygląda.

Ażurowa spódnica z PEPCO, Fot. materiały promocyjne, pepco.pl

Stylizacje z ażurową spódnicą

Ażurowa spódnica nie bez powodu jest hitem już kolejne lato. To bowiem element garderoby, który świetnie sprawdza się na różne okazje.

Ażurowa spódnica na co dzień

Ażurowa spódnica to idealny element garderoby do stworzenia prostej stylizacji na co dzień. Wystarczy dobrać do niej klasyczny top i trampki lub viralowe klapki na lato, które dodadzą outfitowi elegancji. To swobodna stylizacja pasująca do wielu sytuacji.

Ażurowa spódnica na wesele

Ażurowa spódnica to świetny pomysł, jeśli wybierasz się jako gość na ślub lub wesele. Będzie bazą do eleganckiej stylizacji. Wystarczy dobrać do niej top w tym samym stylu i np. oversize'ową marynarkę. Do tego obowiązkowo stylowe dodatki - sandałki na obcasie i elegancka, rzucająca się w oczy biżuteria.

Ażurowa spódnica do kostiumu kąpielowego na plażę

Oczywiście taka ażurowa spódnica to od zawsze najlepszy wybór, jeśli chodzi o narzutkę na kostium kąpielowy, gdy wybieramy się na plażę czy basen. Wówczas nawet w tak niezobowiązującej wakacyjnej sytuacji będziesz wyglądać niezwykle stylowo.

Modne ubrania na lato 2025 w PEPCO

PEPCO to sklep, który kojarzy się głównie z produktami do domu, ale nic bardziej mylnego. Znajdziemy w nim również modne i jakościowe elementy garderoby. Wśród nich np. szorty 100% bawełny za jedyne 30 zł. To jednak nie wszystko.

Ostatnio kupiłam w PEPCO najmodniejszy T-shirt lata 2025, za który w sieciówce zapłaciłabym 2 razy tyle. W asortymencie sklepu znalazły się różne topy, ale też eleganckie koszule, bielizna oraz kostiumy kąpielowe i dodatki idealne na wakacje.