Jeszcze niedawno kojarzona głównie z funkcjonalnością i estetyką retro, dziś wraca w zupełnie nowej odsłonie. Apron dress, czyli sukienka inspirowana krojem fartuszka, szturmem podbija wybiegi i ulice największych stolic mody. Projektanci reinterpretują jej formę, nadając jej luksusowy charakter, a trendsetterki udowadniają, że to jeden z najbardziej stylowych wyborów na sezon wiosna–lato 2026.

Apron dress na wybiegach wiosna-lato 2026

W kolekcjach na sezon wiosna–lato 2026 apron dress pojawiła się w wielu odsłonach, od minimalistycznych i niemal surowych form po bogato zdobione, biżuteryjne interpretacje. Projektanci wyraźnie postawili na kontrasty, zestawiając delikatne tkaniny z cięższymi strukturami i przełamując klasyczne kroje nowoczesnymi detalami.

Apron dress na pokazie Miu Miu, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Silnie zaznaczona jest tu warstwowość, która pozwala traktować apron dress jako element stylizacji, a nie jej jedyny mocny punkt. Sukienki tego typu pojawiały się na koszulach, dopasowanych topach, a nawet na spodniach, co nadaje im nowoczesnego, nieco eksperymentalnego charakteru.

Równie ważną rolę odgrywają zdobienia – od subtelnych haftów po bardziej wyraziste aplikacje i połyskujące elementy, które przyciągają wzrok. Liczy się nie tylko ozdobność, ale również faktura tkanin. Wykonane są one nie tylko z gładkiego materiału, ale również koronki czy skóry.

To właśnie ta różnorodność sprawia, że apron dress zyskuje status jednego z najbardziej intrygujących trendów nadchodzącego sezonu.

Różnorodność apron dress na wybiegach, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Z wybiegu do street style'u. Tak nosimy apron dress

Street style szybko zaadaptował apron dress, która stała się pretekstem do wyrafinowanych modowych eksperymentów. Stylizacje obserwowane podczas tygodni mody pokazują, że kluczem do sukcesu jest umiejętne balansowanie między elegancją a swobodą.

Apron dress najczęściej pojawia się w stylizacjach warstwowych, gdzie zestawiana jest z klasyczną koszulą, cienkim golfem czy elegancką marynarką, co nadaje całości głębi i modowego wyrazu. Równie istotne są kontrasty – delikatna, zdobiona forma sukienki świetnie współgra z cięższymi butami, takimi jak botki czy modele o bardziej surowym charakterze.

Apron dress street style, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Dlaczego apron dress stała się popularna?

Popularność apron dress wynika z kilku nakładających się na siebie zjawisk, które definiują współczesną modę. Przede wszystkim widać wyraźny powrót do detalu i zabawy ubiorem, co sprawia, że dopracowane formy i zdobienia zyskują na znaczeniu. Apron dress idealnie wpisuje się w ten nurt, oferując zarówno estetykę, jak i jakość wykonania.

Nie bez znaczenia pozostaje także jej funkcjonalność. To fason, który można łatwo stylizować na różne sposoby, dzięki czemu sprawdza się zarówno w codziennych, jak i bardziej formalnych zestawieniach.

Apron dress wyróżnia się także wszechstronnością, która pozwala dopasować ją do indywidualnego stylu. Może być romantyczna, minimalistyczna lub awangardowa, w zależności od tego, z czym zostanie zestawiona.

