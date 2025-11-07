Wybór odpowiedniego modelu jeansów nie należy do łatwych rzeczy. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę nie tylko to, czy w danym fasonie będzie nam dobrze, ale też czy jest on "na czasie" i czy będzie pasował do różnych elementów garderoby. Ostatnio absolutnym hitem są jeansy wide leg i już mogę ci powiedzieć, że to naprawdę bezpieczny wybór. Szczególnie powinny zdecydować się na niego panie 50+. Znalazłam jeansy wide leg za 150 zł z Zary, które są parą idealną. Sama się o tym przekonaj.

Jeansy wide leg za 150 zł z Zary

Jeansy wide leg to spodnie, które charakteryzują się szeroką nogawką, która ku dołowi jest coraz szersza. Od dzwonów różnią się tym, że na całej długości są bardziej baggy, nie tylko od kolana do kostki. I właśnie dlatego świetnie sprawdzają się na różnych figurach - przede wszystkim u pań, które chcą zakryć zaokrąglone biodra.

Taki model spodni znalazł się w sieci sklepów Zara. To jeansy wide leg z wysokim stanem, które nie dość, że modelują biodra, to jeszcze pomagają ukryć wystający brzuszek. Cudownie wydłużają całą sylwetkę i prezentują się niezwykle elegancko. Będą idealne jako baza dla office core, gdy dopasujemy do nich koszulę i marynarkę. To też świetny model do stworzenia nieco mniej zobowiązującej stylizacji - wystarczy dopasować do niego longsleeve czy sweterek.

Te spodnie dostępne są w sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej Zary w 6 różnych wersjach kolorystycznych. Mnie najbardziej przekonuje klasyczny niebieski odcień. Za każdą parę trzeba zapłacić 149 zł.

Jeansy wide leg za 150 zł z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

To jeansy idealne dla pań 50+. Wyszczuplają i wydłużają nogi do nieba

Jak już wspomniałam, jeansy wide leg to najlepszy rodzaj spodni do modelowania sylwetki. Cudownie wysmukla i wydłuża nogi. Sprawia też, że cały tułów prezentuje się na wydłużony, dzięki czemu sylwetka wygląda niesamowicie.

Tego typu spodnie odejmują lat, więc świetnie sprawdzą się w garderobie dojrzałych kobiet. Można je zestawić zarówno z eleganckimi elementami garderoby, jak i bardziej sportowymi ubraniami - w zależności od tego, na jaki outfit mamy aktualnie ochotę.

Jak nosić jeansy wide leg? Inspiracje

Jeansy wide leg to doskonały model do zestawienia z koszulą i marynarką czy sweterkiem lub longsleevem. Świetnie prezentuje się także w połączeniu z najzwyklejszą bluzą i sneakersami - takiemu otfitowi z pewnością dodadzą elegancki. Ja kocham zestawienie tego typu jeansów ze skórzaną kurtką i masywnymi biker boots.

Znalazłam 3 inspiracje na stylizacje z jeansami wide leg. Która z nich podoba ci się najbardziej?

