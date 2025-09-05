Giorgio Armani był włoskim projektantem światowej sławy. Stworzył modowe imperium, a jego projekty do dziś cieszą się olbrzymim szacunkiem i podziwem. Ubierał największe gwiazdy na czerwone dywany, tworzył suknie ślubne dla koronowanych głów i starał się nieustannie rozwijać portfolio swojej marki, aby trafiać do jak najszerszego grona. Trudno się zatem dziwić, że nazwisko Armaniego było odmieniane przez przypadki na całym świecie w kontekście największego guru modowego, który przez wielu nazywany był męską wersją Coco Chanel. A jego talent o mało nie poszedł na zmarnowanie, ponieważ pierwotnie... miał zostać lekarzem. Zobacz, jak wygląda historia domu mody Armani i jego założyciela.

Giorgio Armani o mały włos nie został lekarzem

Informacja o tym, że Giorgio Armani nie żyje, zasmuciła wszystkich fanów mody. Włoski projektant był bowiem legendą świata high fashion. Jego talent i niezwykłe projekty cieszyły się wielkim szacunkiem. O mały włos jednak mogliśmy nigdy ich nie zobaczyć. Pierwotnym planem projektanta było bowiem... zostanie lekarzem.

Giorgio Armani urodził się 11 lipca 1934 roku w Piacenzie na północy Włoch. Jako młody chłopak planował zostać lekarzem. Rozpoczął nawet studia medyczne w Mediolanie, ale po dwóch latach przygody akademickiej trafił do wojska. Został przydzielony do szpitala polowego, w którym naoglądał się tak ogromnego cierpienia, że ostatecznie zrezygnował ze swojej lekarskiej misji. Dodatkowo jego miłość do pięknych rzeczy wygrała z pragmatyzmem. Tym samym Armani zajął się fotografią, która stała się pierwszym krokiem do wielkiej kariery.

Giorgio Armani: od dyrektora wnętrz do dyrektora kreatywnego modowego imperium

Podczas studium fotograficznego Giorgio rozpoczął pracę w domu towarowym, gdzie zajmował się dekoracją wnętrz. Tam trafił na włoskiego projektanta, Nino Ceruttiego, który poznał się na jego talencie. Tym samym w wieku 27 lat Giorgio Armani rozpoczął pracę w domu mody Nino, gdzie mógł poznać tajniki powstawania projektów dla mężczyzn. Tak oto postawił swoje pierwsze kroki w świecie fashion, który szybko go zafascynował.

Współpraca Armaniego z Ceruttim trwała 10 lat. W tym domu mody poznał swojego późniejszego partnera, który namówił go do rozpoczęcia pracy na własną rękę. Ostatecznie w 1975 roku Giorgio Armani, który stał się już rozpoznawalny jako projektant mody męskiej, otworzył własne atelier.

Giorgio Armani pracuje nad marynarką - rok 1972, Fot. gettyimages.com, Fairchild Archive, Contributor

Re Giorgio, czyli jak Armani został królem włoskiej mody

Gorgio Armani, choć w swoich projektach opierał się przede wszystkim na klasyce, postanowił ją zrewolucjonizować. Nieskomplikowane kroje wzbogacał o różne detale. Nie bał się eksperymentowania z kolorami, wprowadzał również cekiny czy złoto. Najbardziej spektakularną rewolucję dokonał jednak w marynarkach, tworząc garnitury dla mężczyzn i kobiet w zupełnie nowym stylu.

"Power suit", czyli klasyka w rewolucyjnym wydaniu

Dziś kochamy oversize'owe garnitury, które w dużej mierze zawdzięczamy właśnie Armaniemu. To włoski projektant zdecydował się na zerwanie z wszelkimi "ograniczeniami" marynarek. Postanowił pozbyć się poduszek oraz wszelkiego rodzaju usztywnień, które mogły krępować ruchy w biznesowych stylizacjach. Dzięki niemu marynarka nabrała luzu, była swobodnie puszczona na ramiona i sprawiała, że osoba, która ją nosiła, osiągała efekt quiet luxury.

To właśnie teraz marynarki zaproponowane przez Armaniego święcą triumfy na wybiegach. Przez 50 lat trwania domu mody Giorgio wielokrotnie eksperymentował z wyglądem idealnie skrojonych garniturów w swoim portfolio, aby zapewnić im niewymuszoną elegancję i jednocześnie swobodę.

Damski garnitur z kolekcji Armani jesień 1985 (po lewej), Fot. gettyimages.com, WWD, Contributor oraz damski garnitur z kolekcji Armani jesień/zima 2025, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Dom mody Armani to nie tylko ubrania

Warto jednak pamiętać, że dom mody Armani to nie tylko ubrania. To również Si Armaniego, czyli kultowe perfumy, a także wiele innych zapachów, m.in. prestiżowe Armani Prive. To też szereg innych luksusowych marek w całej grupie Armani, m.in. Armani Beauty i Armani Casa. Pierwsza z nich to marka kosmetyków, a druga elementów wystroju wnętrz.

Giorgio Armani był projektantem, który nie miał nic przeciwko szerszemu rozpowszechnianiu swoich produktów. Właśnie dlatego w latach 80. stworzył markę Emporio Armani, w której skład wchodziła tańsza linia ubrań. W późniejszych latach powstały również Armani Jeans oraz Armani Exchange.

Przyszłość domu mody Armani po śmierci Giorgio

Wiele osób zastanawia się nad tym, co dalej. Sprawdziłyśmy, kto może zastąpić Giorgio Armaniego na tronie w domu mody i tym samym stać się przedłużeniem tej prestiżowej marki. Według danych podanych przez Agencję Reutera wielce prawdopodobne, że mogą to być: wieloletni współpracownik projektanta, Dell'Orco, który miałby odpowiadać za męską kolekcję, oraz jego siostrzenica Silvana, która zaopiekuje się damską częścią.