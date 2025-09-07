Giorgio Armani zmarł w wieku 91. lat. Ubierał gwiazdy na czerwony dywan, ale nie tylko. Jego dom mody tworzył także dla koronowanych głów. Jedną z kreacji, o której nie można zapomnieć, jest suknia ślubna księżniczki Charlene Wittstock. Prosta w formie kreacja zauroczyła nie tylko obecnych na ślubie gości, ale cały świat mody.

Giorgio Armani ubrał księżniczkę do ślubu

Religijna ceremonia ślubna Charlene Wittstock i księcia Alberta II odbyła się 2 lipca 2011 r. w Pałacu Książęcym w Monte Carlo. Na tę szczególną okazję panna młoda włożyła kreację zaprojektowaną przez Giorgio Armaniego.

Suknia wykonana z satyny duchesse miała delikatny odcień kości słoniowej. Wyróżniał ją subtelny dekolt, podkreślona talia i długi tren. Ślubne kreacja księżniczki nie mogła być jednak zbyt skromna, dlatego projekt wzbogacono o 40 tys. kryształów Swarovskiego i 20 tys. łezek z masy perłowej. To wyjątkowe dzieło Giorgio Armaniego znalazło szczególne miejsce w historii mody i do dziś jest przykładem idealnej, z jednej strony nowoczesnej, z drugiej zaś klasycznej, sukni ślubnej.

Suknia ślubna księżniczki Charlene Wittstock od Armaniego, Fot. gettyimages.com, Francois Durand, PP, Contributor

W projektach Giorgio Armaniego drobne akcenty grają główną rolę

Niby zwykły dekolt odsłaniający delikatnie ramiona, a jednak sztuka. Misternie składany na kopertę materiał dodał sukni elegancji w najlepszym tego słowa znaczeniu. Kryształki Swarovskiego i łezek z masy perłowej także nie były przypadkowym zdobieniem. Giorgio bowiem ułożył je w pnące się kwiaty.

Tren? Długi (3 metry) i połyskujący — sprawił, że całość nabrała szlachetności godnej księżniczki. Mówiąc o kreacji ślubnej księżniczki trudno nie wspomnieć o robiącym wrażenie welonie i kwiecistej tiarze, które spięły całość. Aby uszyć suknię ślubną księżniczki Charlene, Giorgio Armani zużył prawie 140 metrów jedwabiu.

Charlene Wittstock - Fot. gettyimages.com

Giorgio Armani - projektant nie tylko koronowanych głów

Dorobek Giorgio Armaniego liczy ponad pięć dekad. W ty czasie tworzył ubrania dla każdego - jego projekty możemy zobaczyć na ulicy (w 1981 roku powstały linie odzieży Emporio Armani i Armani Jeans, które cechują się przystępnymi cenami), na czerwonym dywanie i na ślubnym kobiercu. Włoski projektant Giorgio Armani był autorem wielu ikonicznych projektów, które na stałe zapisały się w historii mody.