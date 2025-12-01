Jeśli szukasz spodni, które połączą modny wygląd z komfortem noszenia i modelującym fasonem, jeansy z falbankami z Reserved spełnią te oczekiwania. To propozycja, która nie tylko idealnie wpisuje się w świąteczny klimat 2025 roku, ale także pozwoli ci wyróżnić się w tłumie. Tylko zobacz, jak prezentują się frill jeans z Reserved.

Jeansy z falbankami z Reserved to świąteczny must have

Model jeansów z falbankami od Reserved to nowość, która natychmiast przyciąga uwagę. Spodnie w kolorze granatowym to odpowiedź na potrzeby kobiet szukających stylowego, ale nietuzinkowego akcentu w garderobie. Detale w postaci falbanek przy nogawkach wprowadzają lekkość i dziewczęcy urok, jednocześnie wpisując się w obowiązujące trendy. Granatowy kolor sprawia, że są niezwykle uniwersalne i świetnie komponują się z różnymi dodatkami – zarówno w eleganckim, jak i casualowym wydaniu.

To idealna propozycja na świąteczne spotkania – te jeansy łączą w sobie bowiem komfort z wyrafinowanym stylem. Z pewnością zadasz w nich szyku, a teraz możesz kupić je w sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej Reserved za 159,99 zł. Dostępne są również w innych wersjach kolorystycznych - czarnej oraz kremowej.

Frill jeans - jeansy z falbankami z Reserved, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

Jak jeansy Reserved modelują sylwetkę?

Model jeansów z Reserved został zaprojektowany z myślą o kobiecej sylwetce. Ich krój optycznie wydłuża nogi, a talia podkreślona jest odpowiednim fasonem, który "zbiera" sylwetkę i wysmukla ją. Falbanki na końcu nogawek przyciągają uwagę ku dołowi, odwracając ją od innych partii ciała i tworząc zbalansowany efekt wizualny.

To doskonały wybór dla kobiet, które chcą podkreślić swoje atuty i zamaskować drobne niedoskonałości – spodnie modelują, nie tracąc przy tym na wygodzie noszenia.

Z czym łączyć jeansy z falbankami?

Stylizacja z jeansami z falbankami daje ogromne możliwości. Poniżej przedstawiam kilka pomysłów na modny świąteczny look.

Biała koszula oversize lub delikatna bluzka z koronkowymi detalami to idealne połączenie elegancji i romantyzmu.

lub delikatna bluzka z koronkowymi detalami to idealne połączenie elegancji i romantyzmu. Krótkie swetry w świątecznych kolorach, na przykład bordo, zieleń lub klasyczna czerwień, stworzą ciepłą i stylową stylizację.

w świątecznych kolorach, na przykład bordo, zieleń lub klasyczna czerwień, stworzą ciepłą i stylową stylizację. Kozaki na obcasie lub eleganckie botki dodadzą całości szyku i wydłużą sylwetkę.

lub eleganckie botki dodadzą całości szyku i wydłużą sylwetkę. Długi płaszcz w prostym kroju lub dopasowana marynarka uzupełnią zestaw i nadadzą mu miejskiego charakteru.

Granatowy kolor spodni pozwala na eksperymenty z dodatkami – sprawdzą się zarówno złote akcenty, jak i klasyczna biel czy czerń. Jeansy te mogą stanowić bazę do wielu świątecznych stylizacji, od tych bardziej glamour po casualowe zestawy z klasą.

