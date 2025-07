Miska wypełniona po brzegi świeżymi i chrupiącymi warzywami zerwanymi prosto z ogródka albo kupionymi na bazarku to kwintesencja lata. Taki przysmak można zaserwować jako osobne danie, dodatek do młodych ziemniaczków albo podać do dań z grilla.

A jeśli szukasz nieoczywistych połączeń, które zgrabnie łączą w sobie słodki i słony smak, postaw na nowoczesną wersję sałatki ze skarbów lata. Taki twist arbuza i ogórka podsypany świeżymi ziołami w upalne dni ląduje na moim stole co najmniej 2-3 razy w tygodniu. Za każdym razem podaję tę sałatkę z jednym, chrupiącym dodatkiem, który wzbogaca smak i sprawia, że danie jest bardziej treściwe.

Przepis na sałatkę z arbuzem i ogórkiem

Arbuz to najlepszy owoc na upalne dni. Ma w sobie sporą ilość wody, a więc doskonale nawadnia organizm. Zamiast podawać go solo, wrzuć do miski razem z ogórkiem, serem i świeżą miętą. Taki miks smaków pobudzi twoje kubki smakowe i doda orzeźwienia.

Składniki:

1/4 arbuza średniej wielkości,

1 duży ogórek szklarniowy,

garść rukoli,

200 gram sera feta,

garść świeżej mięty i kolendry,

szczypta soli i pieprzu,

3 łyżeczki oliwy z oliwek,

2 łyżeczki soku z cytryny,

1 łyżeczka miodu.

Przygotowanie:

Arbuza i ogórka wyjmij z lodówki, obierz ze skórki i pokrój w kosteczkę. Wrzuć do miski i dodaj rukolę. Ser feta również pokrój w kosteczkę i dodaj do sałatki. Przygotuj dressing. Połącz miód, sok z cytryny i oliwę z oliwek. Dodaj pieprz, sól i wymieszaj całość. Dokładnie wymieszaj ze składnikami w misce. Sałatkę podsyp posiekaną kolendrą i miętą. Gotowe.

Sałatkę z arbuzem i ogórkiem zrobisz w kilka chwil i to tylko z 9 składników, fot. Adobe Stock, karepa

Z czym podawać sałatkę z arbuzem i ogórkiem, żeby była bardziej sycąca?

Taka sałatka może zastąpić inne obiadowe propozycje, których przygotowanie jest o wiele bardziej czasochłonne i wymaga poddania niektórych składników obróbce cieplnej. Żeby całość była bardziej treściwa podawaj ją z dodatkiem pieczywa.

W tym przypadku świetnie sprawdzi się czosnkowa bagietka, chlebek pita albo bułeczki z ciasta francuskiego. Arbuzowa sałatka wzbogacona o jeden z takich składników nasyci na dłużej. Możesz też dorzucić do niej kawałki awokado albo wzbogacić o inne ulubione warzywo, na przykład pomidora, paprykę albo oliwki.

