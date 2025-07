Przepis na sałatkę z cukinią i serem feta to smaczna opcja, w szczególności wtedy, gdy za oknem panuje upał albo masz ochotę na lżejsze danie. Świeża, chrupiąca sałata i grillowane warzywa oraz wyraziste dodatki sprawiają, że to pożywna opcja obiadowa. W szczególności wtedy, gdy zaserwujesz ją z pieczywem pełnoziarnistym albo chlebkiem czosnkowym.

Przepis na sałatkę z serem feta i cukinią

Lekka i kolorowa sałatka z dodatkiem cukinii podpieczonej na ruszcie albo grillowej patelni to pyszne danie na upały. Jest sycąca, zdrowa i zrobisz ją ze świeżych, sezonowych warzyw.

Składniki:

60 gram dowolnie wybranej sałaty,

garść pomidorków koktajlowych,

średniej wielkości cukinia,

100 gram sera feta,

mała cebula,

ogórek,

łyżeczka suszonego oregano,

6 łyżek oliwy z oliwek,

pół łyżeczki soku z cytryny,

szczypta soli i pieprzu.

Przygotowanie:

Sałatę umyj i porwij na mniejsze kawałki. Pomidorki umyj i przekrój na pół. Ogórka obierz i pokój w kostkę. Cebulę poszatkuj w drobną kostkę. Cukinię umyj i pokrój w plasterki. Następnie każdy z nich posmaruj niewielką ilością oliwy i podpiecz na ruszcie albo patelni grillowej. Do miseczki z sałatą dodaj sos zrobiony z reszty oliwy oraz soku z cytryny, pieprzu i soli. Dodaj pomidorki, cebulę i ogórka oraz cukinię. Wymieszaj całość. Pokrój w kosteczkę ser feta i wsyp do sałatki. Podsyp całość suszonym oregano i gotowe!

sałatkę z grillowaną cukinią i serem feta możesz podawać z młodymi liśćmi szpinaku, fot. Adobe Stock, whitestorm

Z czym podawać sałatkę lepszą niż grecka?

Cukinia to jedno z tych warzyw, które często można spotkać w przydomowych ogródkach. Pierwsze zbiory przypadają na lipiec. Jest to więc świetny czas, aby wykorzystać ją i przygotować lekką sałatkę, którą podasz na przykład do grillowanych mięs i szaszłyków. Z powodzeniem może zastąpić dobrze znaną grecką sałatkę.

Sałatka z serem i młodą cukinią sprawdzi się też jako pełnoprawne danie. Aby całość była bardziej treściwa możesz dodać do środka zgrillowaną pierś z kurczaka, paprykę oraz grzanki. Jeśli chcesz zachować oryginalny przepis, postaw na inne dodatki, które zaserwujesz obok sałatki. To lekkie danie świetnie komponuje się z bagietką czosnkową albo chlebkiem pita.

