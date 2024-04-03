Co przygotować na grilla ze znajomymi? Dania na grilla powinny być szybkie i łatwe w przygotowaniu, a jednocześnie dobrze, jeśli są tanie. Grillować można dosłownie wszystko - mięsa, ryby, warzywa a nawet owoce. Składniki należy wcześniej zamarynować, aby nabrały odpowiedniego aromatu. Gotowe potrawy podawaj z pieczonymi ziemniakami, świeżym pieczywem, aromatycznymi sosami i sałatkami na grilla.

Spis treści:

  1. Warzywny szaszłyk
  2. Karkówka w musztardowej marynacie
  3. Szaszłyki z kurczaka
  4. Grillowana pierś z kurczaka

Co zrobić na grilla: warzywny szaszłyk

Do grillowania świetnie nadaje się cukinia, bakłażan i papryka. Sprawdzi się również cebula, pieczarki, kukurydza oraz szparagi. Pamiętaj, aby warzywa były pokrojone na spore plastry - ułatwi to ich obracanie w trakcie pieczenia. Grillowane warzywa świetnie smakują np. w postaci wege szaszłyków.

Składniki:

  • papryka czerwona,
  • papryka zielona,
  • kilka pieczarek,
  • cukinia,
  • cebula,
  • sos sojowy,
  • 1 łyżeczka majeranki,
  • 1 łyżeczka oregano,
  • sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

  1. Patyczki do szaszłyków namocz w zimnej wodzie. Dzięki temu nie przypalą się na grillu.
  2. Wszystkie warzywa dokładnie umyj i osusz. Paprykę pokrój w grubą kostkę, cukinię na plastry a cebulę w większe piórka.
  3. Przełóż warzywa do dużej miski i dopraw solą, pieprzem, sosem sojowym oraz ziołami. Marynuj przez kilka minut.
  4. Nakłuwaj warzywa na patyczki w różnych sekwencjach (najlepiej na przemian).
  5. Połóż na rozgrzany wcześniej grill i przykryj.
  6. Piecz przez około 15 minut co jakiś czas obracając szaszłyki.
  7. Podawaj z sosem czosnkowym lub barbecue.
fot. Co na grilla: szaszłyk warzywny/Adobe Stock, zi3000
Co przygotować na grilla ze znajomymi: karkówka w marynacie

Karkówka wieprzowa jest idealną propozycją na grilla ze znajomymi i rodziną. Smakuje świetnie, a w słodko-ostrej marynacie na pewno skradnie serca wszystkich gości.

Sos przygotuj na bazie miodu, czosnku, octu balsamicznego i oliwy. Marynatę do karkówki możesz również zrobić z piwa, które dodatkowo zabezpiecza mięso przed wysychaniem i zmniejsza powstawanie rakotwórczych substancji podczas grillowania. Warto wybierać te ciemne, które nadadzą karmelowego smaku. Ile grillować mięso? Wystarczy 6-7 minut z każdej strony na mocno rozpalonym grillu.

Składniki:

  • 400 g karkówki,
  • 5 łyżek musztardy sarepskiej lub chrzanowej,
  • miód,
  • sól,
  • pieprz,
  • sok z cytryny.

Sposób przygotowania:

  1. Musztardę wymieszaj z miodem, sokiem z cytryny, solą i pieprzem.
  2. Karkówkę roztłucz i włóż do marynaty. Najlepiej, jeśli zostawisz je na 24 godziny w lodówce, ale jeżeli nie masz tyle czasu, wystarczy odczekać 2-3 godziny, aby nabrało kruchości i smaku.
  3. Rozłóż płaty karkówki na rozgrzanym grillu i smaż przez około 6-7 minut na złoty kolor.
  4. Podawaj z pieczonymi ziemniakami i sosem pomidorowym.
fot. Co zrobić na grilla: karkówka w marynacie/Adobe Stock, elmowski
Co na grilla: pierś z kurczaka z suszonymi pomidorami

Na grilla nadaje się również mięso z kurczaka. Idealnie sprawdzą się udka, skrzydełka oraz piersi (warto je wcześniej zamarynować, aby mięso nie było suche). Filety można delikatnie rozbić lub przeciąć w pół, żeby szybciej się upiekły.

Składniki:

  • 2 piersi z kurczaka,
  • 4 suszone pomidory,
  • 4 plasterki boczku,
  • 1 łyżeczka majeranku,
  • 1 łyżeczka oregano,
  • sok z cytryny,
  • miód,
  • sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

  1. Pierś z kurczaka przetnij na pół i zamarynuj w soku z cytryny i miodzie. Dopraw solą, pieprzem, majerankiem oraz oregano. Włóż na 2 godziny do lodówki.
  2. Pomidory pokrój w kosteczkę i przełóż przez filety z kurczaka. Następnie całość owiń plastrami boczku.
  3. Piecz na grillu przez 8 minut do uzyskania chrupiącej skórki.
  4. Serwuj z dodatkiem dressingu ziołowego.
fot. Co na grilla: kurczak z suszonymi pomidorami/Adobe Stock, weyo
Sprawdzone przepisy na grilla: szaszłyk z kurczaka

Oprócz wege szaszłyków warto przygotować też wersję mięsną. Najlepiej do tego sprawdzi się kurczak, ponieważ stosunkowo szybko się grilluje. Jeśli chodzi o dodatki - masz pełną dowolność. Wybierz swoje ulubione warzywa i przyprawy. Na grillu najlepiej sprawdzają się cukinia papryka, pieczarki oraz cebula, ale możesz dowolnie eksperymentować.

Składniki:

  • pierś z kurczaka,
  • ok. 8-10 pieczarek,
  • papryka czerwona,
  • średnia cebula,
  • sól i pieprz,
  • majeranek.

Sposób przygotowania:

  1. Patyczki do szaszłyków namocz w zimnej wodzie. Warzywa oraz kurczaka umyj i osusz.
  2. Mięso pokrój na kawałki, tak samo paprykę oraz pieczarki. Cebulę podziel na średniej wielkości cząstki (lepiej większe, niż mniejsze).
  3. Mięso i warzywa osobno wymieszaj z przyprawami, a następnie naprzemiennie nadziewaj na patyczki do szaszłyków.
  4. Grilluj kilka minut z każdej strony. Podawaj z domowym sosem pomidorowym lub czosnkowym.
fot. Co na grilla: szaszłyk z kurczaka/Adobe Stock, Sławomir Fajer
Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.04.2020.

