Co przygotować na grilla ze znajomymi? Mięsne i wegetariańskie przepisy
Co na grilla sprawdzi się najlepiej? Dania na grilla ze znajomymi czy rodziną najczęściej przygotowujemy z mięsa, ryb i warzyw. Warto wykorzystać tłustsze mięso, takie jak karkówka czy kiełbasa śląska, a z cukinii, pieczarek i papryki zrobić wegetariańskie szaszłyki. Oto sprawdzone przepisy na grilla, które zachwycą wszystkich.
Co przygotować na grilla ze znajomymi? Dania na grilla powinny być szybkie i łatwe w przygotowaniu, a jednocześnie dobrze, jeśli są tanie. Grillować można dosłownie wszystko - mięsa, ryby, warzywa a nawet owoce. Składniki należy wcześniej zamarynować, aby nabrały odpowiedniego aromatu. Gotowe potrawy podawaj z pieczonymi ziemniakami, świeżym pieczywem, aromatycznymi sosami i sałatkami na grilla.
Co zrobić na grilla: warzywny szaszłyk
Do grillowania świetnie nadaje się cukinia, bakłażan i papryka. Sprawdzi się również cebula, pieczarki, kukurydza oraz szparagi. Pamiętaj, aby warzywa były pokrojone na spore plastry - ułatwi to ich obracanie w trakcie pieczenia. Grillowane warzywa świetnie smakują np. w postaci wege szaszłyków.
Składniki:
- papryka czerwona,
- papryka zielona,
- kilka pieczarek,
- cukinia,
- cebula,
- sos sojowy,
- 1 łyżeczka majeranki,
- 1 łyżeczka oregano,
- sól i pieprz do smaku.
Sposób przygotowania:
- Patyczki do szaszłyków namocz w zimnej wodzie. Dzięki temu nie przypalą się na grillu.
- Wszystkie warzywa dokładnie umyj i osusz. Paprykę pokrój w grubą kostkę, cukinię na plastry a cebulę w większe piórka.
- Przełóż warzywa do dużej miski i dopraw solą, pieprzem, sosem sojowym oraz ziołami. Marynuj przez kilka minut.
- Nakłuwaj warzywa na patyczki w różnych sekwencjach (najlepiej na przemian).
- Połóż na rozgrzany wcześniej grill i przykryj.
- Piecz przez około 15 minut co jakiś czas obracając szaszłyki.
- Podawaj z sosem czosnkowym lub barbecue.
Co przygotować na grilla ze znajomymi: karkówka w marynacie
Karkówka wieprzowa jest idealną propozycją na grilla ze znajomymi i rodziną. Smakuje świetnie, a w słodko-ostrej marynacie na pewno skradnie serca wszystkich gości.
Sos przygotuj na bazie miodu, czosnku, octu balsamicznego i oliwy. Marynatę do karkówki możesz również zrobić z piwa, które dodatkowo zabezpiecza mięso przed wysychaniem i zmniejsza powstawanie rakotwórczych substancji podczas grillowania. Warto wybierać te ciemne, które nadadzą karmelowego smaku. Ile grillować mięso? Wystarczy 6-7 minut z każdej strony na mocno rozpalonym grillu.
Składniki:
- 400 g karkówki,
- 5 łyżek musztardy sarepskiej lub chrzanowej,
- miód,
- sól,
- pieprz,
- sok z cytryny.
Sposób przygotowania:
- Musztardę wymieszaj z miodem, sokiem z cytryny, solą i pieprzem.
- Karkówkę roztłucz i włóż do marynaty. Najlepiej, jeśli zostawisz je na 24 godziny w lodówce, ale jeżeli nie masz tyle czasu, wystarczy odczekać 2-3 godziny, aby nabrało kruchości i smaku.
- Rozłóż płaty karkówki na rozgrzanym grillu i smaż przez około 6-7 minut na złoty kolor.
- Podawaj z pieczonymi ziemniakami i sosem pomidorowym.
Co na grilla: pierś z kurczaka z suszonymi pomidorami
Na grilla nadaje się również mięso z kurczaka. Idealnie sprawdzą się udka, skrzydełka oraz piersi (warto je wcześniej zamarynować, aby mięso nie było suche). Filety można delikatnie rozbić lub przeciąć w pół, żeby szybciej się upiekły.
Składniki:
- 2 piersi z kurczaka,
- 4 suszone pomidory,
- 4 plasterki boczku,
- 1 łyżeczka majeranku,
- 1 łyżeczka oregano,
- sok z cytryny,
- miód,
- sól i pieprz do smaku.
Sposób przygotowania:
- Pierś z kurczaka przetnij na pół i zamarynuj w soku z cytryny i miodzie. Dopraw solą, pieprzem, majerankiem oraz oregano. Włóż na 2 godziny do lodówki.
- Pomidory pokrój w kosteczkę i przełóż przez filety z kurczaka. Następnie całość owiń plastrami boczku.
- Piecz na grillu przez 8 minut do uzyskania chrupiącej skórki.
- Serwuj z dodatkiem dressingu ziołowego.
Sprawdzone przepisy na grilla: szaszłyk z kurczaka
Oprócz wege szaszłyków warto przygotować też wersję mięsną. Najlepiej do tego sprawdzi się kurczak, ponieważ stosunkowo szybko się grilluje. Jeśli chodzi o dodatki - masz pełną dowolność. Wybierz swoje ulubione warzywa i przyprawy. Na grillu najlepiej sprawdzają się cukinia papryka, pieczarki oraz cebula, ale możesz dowolnie eksperymentować.
Składniki:
- pierś z kurczaka,
- ok. 8-10 pieczarek,
- papryka czerwona,
- średnia cebula,
- sól i pieprz,
- majeranek.
Sposób przygotowania:
- Patyczki do szaszłyków namocz w zimnej wodzie. Warzywa oraz kurczaka umyj i osusz.
- Mięso pokrój na kawałki, tak samo paprykę oraz pieczarki. Cebulę podziel na średniej wielkości cząstki (lepiej większe, niż mniejsze).
- Mięso i warzywa osobno wymieszaj z przyprawami, a następnie naprzemiennie nadziewaj na patyczki do szaszłyków.
- Grilluj kilka minut z każdej strony. Podawaj z domowym sosem pomidorowym lub czosnkowym.
Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.04.2020.
