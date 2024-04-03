Co przygotować na grilla ze znajomymi? Dania na grilla powinny być szybkie i łatwe w przygotowaniu, a jednocześnie dobrze, jeśli są tanie. Grillować można dosłownie wszystko - mięsa, ryby, warzywa a nawet owoce. Składniki należy wcześniej zamarynować, aby nabrały odpowiedniego aromatu. Gotowe potrawy podawaj z pieczonymi ziemniakami, świeżym pieczywem, aromatycznymi sosami i sałatkami na grilla.

Co zrobić na grilla: warzywny szaszłyk

Do grillowania świetnie nadaje się cukinia, bakłażan i papryka. Sprawdzi się również cebula, pieczarki, kukurydza oraz szparagi. Pamiętaj, aby warzywa były pokrojone na spore plastry - ułatwi to ich obracanie w trakcie pieczenia. Grillowane warzywa świetnie smakują np. w postaci wege szaszłyków.

Składniki:

papryka czerwona,

papryka zielona,

kilka pieczarek,

cukinia,

cebula,

sos sojowy,

1 łyżeczka majeranki,

1 łyżeczka oregano,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Patyczki do szaszłyków namocz w zimnej wodzie. Dzięki temu nie przypalą się na grillu. Wszystkie warzywa dokładnie umyj i osusz. Paprykę pokrój w grubą kostkę, cukinię na plastry a cebulę w większe piórka. Przełóż warzywa do dużej miski i dopraw solą, pieprzem, sosem sojowym oraz ziołami. Marynuj przez kilka minut. Nakłuwaj warzywa na patyczki w różnych sekwencjach (najlepiej na przemian). Połóż na rozgrzany wcześniej grill i przykryj. Piecz przez około 15 minut co jakiś czas obracając szaszłyki. Podawaj z sosem czosnkowym lub barbecue.

fot. Co na grilla: szaszłyk warzywny/Adobe Stock, zi3000

Co przygotować na grilla ze znajomymi: karkówka w marynacie

Karkówka wieprzowa jest idealną propozycją na grilla ze znajomymi i rodziną. Smakuje świetnie, a w słodko-ostrej marynacie na pewno skradnie serca wszystkich gości.

Sos przygotuj na bazie miodu, czosnku, octu balsamicznego i oliwy. Marynatę do karkówki możesz również zrobić z piwa, które dodatkowo zabezpiecza mięso przed wysychaniem i zmniejsza powstawanie rakotwórczych substancji podczas grillowania. Warto wybierać te ciemne, które nadadzą karmelowego smaku. Ile grillować mięso? Wystarczy 6-7 minut z każdej strony na mocno rozpalonym grillu.

Składniki:

400 g karkówki,

5 łyżek musztardy sarepskiej lub chrzanowej,

miód,

sól,

pieprz,

sok z cytryny.

Sposób przygotowania:

Musztardę wymieszaj z miodem, sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Karkówkę roztłucz i włóż do marynaty. Najlepiej, jeśli zostawisz je na 24 godziny w lodówce, ale jeżeli nie masz tyle czasu, wystarczy odczekać 2-3 godziny, aby nabrało kruchości i smaku. Rozłóż płaty karkówki na rozgrzanym grillu i smaż przez około 6-7 minut na złoty kolor. Podawaj z pieczonymi ziemniakami i sosem pomidorowym.

fot. Co zrobić na grilla: karkówka w marynacie/Adobe Stock, elmowski

Co na grilla: pierś z kurczaka z suszonymi pomidorami

Na grilla nadaje się również mięso z kurczaka. Idealnie sprawdzą się udka, skrzydełka oraz piersi (warto je wcześniej zamarynować, aby mięso nie było suche). Filety można delikatnie rozbić lub przeciąć w pół, żeby szybciej się upiekły.

Składniki:

2 piersi z kurczaka,

4 suszone pomidory,

4 plasterki boczku,

1 łyżeczka majeranku,

1 łyżeczka oregano,

sok z cytryny,

miód,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Pierś z kurczaka przetnij na pół i zamarynuj w soku z cytryny i miodzie. Dopraw solą, pieprzem, majerankiem oraz oregano. Włóż na 2 godziny do lodówki. Pomidory pokrój w kosteczkę i przełóż przez filety z kurczaka. Następnie całość owiń plastrami boczku. Piecz na grillu przez 8 minut do uzyskania chrupiącej skórki. Serwuj z dodatkiem dressingu ziołowego.

fot. Co na grilla: kurczak z suszonymi pomidorami/Adobe Stock, weyo

Sprawdzone przepisy na grilla: szaszłyk z kurczaka

Oprócz wege szaszłyków warto przygotować też wersję mięsną. Najlepiej do tego sprawdzi się kurczak, ponieważ stosunkowo szybko się grilluje. Jeśli chodzi o dodatki - masz pełną dowolność. Wybierz swoje ulubione warzywa i przyprawy. Na grillu najlepiej sprawdzają się cukinia papryka, pieczarki oraz cebula, ale możesz dowolnie eksperymentować.

Składniki:

pierś z kurczaka,

ok. 8-10 pieczarek,

papryka czerwona,

średnia cebula,

sól i pieprz,

majeranek.

Sposób przygotowania:

Patyczki do szaszłyków namocz w zimnej wodzie. Warzywa oraz kurczaka umyj i osusz. Mięso pokrój na kawałki, tak samo paprykę oraz pieczarki. Cebulę podziel na średniej wielkości cząstki (lepiej większe, niż mniejsze). Mięso i warzywa osobno wymieszaj z przyprawami, a następnie naprzemiennie nadziewaj na patyczki do szaszłyków. Grilluj kilka minut z każdej strony. Podawaj z domowym sosem pomidorowym lub czosnkowym.

fot. Co na grilla: szaszłyk z kurczaka/Adobe Stock, Sławomir Fajer

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.04.2020.

