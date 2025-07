Morele to doskonałe owoce na różnorodne przetwory. Nie tylko ze względu na słodko-kwaśny smak, ale również swoją konsystencję i cenne składniki odżywcze (mają m.in. witaminę C, A potas i błonnik). Szczyt sezonu na te owoce z rodziny różowatych trwa w lipcu i sierpniu, dlatego właśnie teraz warto wykorzystać je do przyrządzenia smacznych zapasów.

Jednym z nich jest sos morelowy. Ten apetyczny dodatek ma wszechstronne zastosowanie w kuchni i świetnie pasuje do wielu potraw: mięs, sałatek czy grillowanych warzyw. Możesz go jeść od razu po przygotowaniu albo schować do słoiczków i przechować na później.

Jak zrobić gęsty sos morelowy?

Morele są słodkie, miękkie i soczyste, dlatego zrobisz z nich pyszny kremowy sos. Zachowują swój aromat i kolor nawet po podgrzaniu, co jest ich dodatkowym walorem.

Aby zrobić sos morelowy, potrzebujesz:

pół kilograma świeżych moreli (owoce dojrzałe i bez pestek),

50 ml wody,

2 łyżki cukru,

sok z połowy cytryny.

Przygotowanie: Morele powinny być umyte, wydrylowane i przekrojone na ćwiartki. Do garnka wlej wodę, włóż owoce i gotuj na małym ogniu przez 15 minut, aż morele zaczną się rozpadać. Dodaj cukier i sok z cytryny. Mieszaj i gotuj jeszcze kilka minut. Sos zmiksuj blenderem na gładko (możesz też zostawić kawałki owoców). Jeżeli jest zbyt słodki, dodaj trochę soku z cytryny, a jeżeli za mało słodki, dodaj cukru.

Jeśli chcesz zrobić zapasy sosu morelowego, przelej jeszcze gorący sos do czystych i wyparzonych słoiczków, szczelnie zakręć i poddaj pasteryzacji w piekarniku lub skorzystaj z innej preferowanej metody.

Prosty przepis na pierś z kurczaka w sosie morelowym

Delikatny słodko-kwaśny sos morelowy tworzy bardzo udany duet z mięsem drobiowym. Filet przygotowany w ten sposób stanie się oryginalnym daniem i z pewnością zasmakuje każdemu.

Składniki:

2 pojedyncze filety z kurczaka,

przyprawa do złocistego kurczaka,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

5 łyżek sosu morelowego,

trochę oleju do smażenia,

świeża natka lub kolendra do posypania.

Przygotowanie: Filety oczyść i pokrój w plastry. Posyp równomiernie przyprawą do złocistego kurczaka oraz słodką papryką. Następnie rozgrzej na patelni olej i obsmaż krótko filety kurczaka z obu stron (3-5 minut). Dodaj morelowy sos do mięsa i duś razem krótko aż całość nieco zgęstnieje. Wyjmij mięso na talerze, polej sosem i posyp świeżymi ziołami.

Możesz podawać z kuskusem, pieczonymi lub gotowanymi ziemniakami oraz lekką sałatką (np. z pomidorkami koktajlowymi, fetą i czerwoną cebulą).

Sos morelowy z suszonych moreli

Sos morelowy jest najlepszy ze świeżych moreli, gdy jest na nie sezon, ale możesz go przyrządzić również wtedy, kiedy nie masz dostępu do owoców prosto z drzewa. Możesz zrobić go z suszonych moreli, ale trzeba je wcześniej namoczyć.

Składniki na sos morelowy z suszonych moreli:

60 g suszonych moreli (lub 100-150 g marmolady morelowej),

1 łyżka stołowa mąki ziemniaczanej,

0,5 szklanki śmietanki,

cukier do smaku.

Przygotowanie:

Morele opłucz i namocz przez kilka godzin w niewielkiej ilości wody. Zagotuj morele w wodzie z moczenia. Zmiksuj morele blenderem. Dodaj mąkę ziemniaczaną rozprowadzoną w minimalnej ilości zimnej wody, śmietankę i cukier do smaku. Całość zagotuj. Gotowe.

