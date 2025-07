Pasteryzacja w piekarniku, inaczej pasteryzacja na sucho, jest jedną z metod konserwowania żywności poprzez podwyższenie jej temperatury. Kojarzy się głównie z przygotowywaniem przetworów w słoikach, czyli weków. Dzięki podgrzewaniu zamkniętego naczynia wzrasta w nim ciśnienie, a w czasie stygnięcia powstaje podciśnienie, które powoduje zasysanie wieczka do środka – to znak poprawnie wykonanego wekowania. W tak szczelnie zamkniętym słoiku jedzenie nie powinno się zepsuć.

Co zrobić, żeby pasteryzacja w piekarniku się udała? 3 ważne zasady

Aby pasteryzacja w piekarniku się udała, przestrzegaj tych zasad:

Zanim napełnisz słoiki, koniecznie dokładnie je umyj i wyparz. To samo zrób z pokrywkami. Gdy w środku zostaną zanieczyszczenia, pomimo dobrze przeprowadzonej pasteryzacji, mogą być źródłem psucia się przetworów. Rozgrzej piekarnik do odpowiedniej temperatury: 130°C (góra-dół). Nie mniej (bo drobnoustroje mogą nie zostać zniszczone), ani więcej (bo żywność się rozgotuje, a słoje mogą pęknąć). Trzymaj słoiki przez 25-30 minut w nagrzanym piekarniku. Jest to czas liczony od osiągnięcia właściwej temperatury.

Jeśli przetwory mają niższą temperaturę lub są wystudzone, to włóż je do zimnego piekarnika i stopniowo go rozgrzewaj. W ten sposób unikniesz pęknięcia słoików. Słoiki nie mogą być też mokre. Te z gorącą zawartością po zakręceniu nakrętek można wstawiać do nagrzanego wcześniej piecyka.

Czym jest pasteryzacja i czemu służy?

Pasteryzacja to podgrzewanie potraw po to, aby przedłużyć ich trwałość. Jest to ważny element wekowania, czyli szczelnego i próżniowego zamykania produktów spożywczych w słojach. Dzięki temu mogą być dłużej świeże i bezpieczne do spożycia.

Procesowi pasteryzacji poddaje się różnorodne przetwory, jak ogórki, owocowe dżemy, konfitury, kompoty, soki czy sałatki warzywne. Jest kilka różnych metod pasteryzacji, jednak wszystkie mają ten sam cel – sprawić, aby:

w jedzeniu nie namnażały się bakterie i inne chorobotwórcze drobnoustroje oraz enzymy,

zachować przez dłuższy czas smak, kolor i zapach żywności,

utrzymać dostęp do witamin i innych składników odżywczych również poza sezonem na świeże owoce i warzywa.

Od ciebie zależy, jaki sposób wybierzesz, ale najważniejsze jest, by robić to zgodnie ze sztuką. Dzięki temu przetwory się nie zmarnują, będą długo smaczne, a ich jedzenie bezpieczne.

