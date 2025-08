Kurki, czyli pieprzniki, to smaczne, aromatyczne grzyby jadalne, które są cenione w kuchni i mają cenne właściwości prozdrowotne. Zawierają witaminy D, A, E, C, z grupy B oraz potas, mangan, selen i żelazo. Właściwości kurek to również ich walory kulinarne: chrupiąca struktura, delikatny smak, piękny wygląd na talerzu.

Doskonale nadają się do marynowania, ponieważ łatwo chłoną smaki zalewy i pasują do wielu dań. Oto prosty domowy przepis na kurki według siostry Anastazji, cienionej za swoje tradycyjne receptury.

Jak przygotować kurki przed marynowaniem?

Gdy robimy danie z kurek, czeka na nas kilka pułapek. Należy je przygotować, aby nie były gorzkie i nie strzelały w zębach z powodu niedokładnie usuniętego piasku. Gdy przebierzesz grzyby, wybierzesz te najładniejsze, usuniesz gałązki i inne większe zanieczyszczenia, to zacznij od solidnego oczyszczenia kurek. To ważny i podstawowy zabieg, zanim zrobisz cokolwiek z tych grzybów.

Do oczyszczenia kurek możesz wykorzystać prosty patent. Włóż kurki do miski, posyp kilkoma łyżkami soli i zalej gorącą wodą. Lekko pomieszaj i poczekaj 5 minut, aż brud opadnie na dno. Wyjmuj kurki pojedynczo, najlepiej łyżką cedzakową, i przepłucz je jeszcze pod bieżącą zimną wodą. Dla pewności możesz cały proces powtórzyć

Jeżeli grzyby są gorzkawe, pomóc może moczenie kurek w mleku. Pozostaw je na 30-60 minut. Nie mocz zbyt długo kurek, bo zepsuje to ich smak i strukturę. Kurki przed marnowaniem wymagają krótkiego obgotowania i przelania zimną wodą, czyli blanszowania. O tym, jak to dokładnie robić, przeczytasz niżej.

Jakie kurki wybrać do marynowania?

Do marynowania możesz wybrać kurki zarówno małe, jak i większe, z tym że te drugie trzeba będzie pokroić na kawałki. Grzyby oczywiście powinny być świeże, jędrne i bez oznak pleśni. Odrzuć grzyby przerośnięte, stare i uszkodzone. Jeśli są śliskie, mają czarne plamki, są miękkie, to może świadczyć o ich zepsuciu – takie również nie nadają się do przetworów. Po przebraniu grzybków możesz od razu przystąpić do pracy.

Przepis siostry Anastazji na marynowane kurki

Do przygotowania marynowanych kurek według przepisu siostry Anastazji potrzebujesz łatwo dostępnych podstawowych składników. Klucz do uzyskania smacznych grzybków tkwi w odpowiednich proporcjach zalewy octowej i dobrym occie. Z podanej ilości składników zapełnisz ok. 4-5 słoików po 300 ml.

Składniki na marynowane kurki:

1 kg kurek,

250 ml octu winnego 6%,

500 ml wody,

1-2 łyżki cukru,

1 płaska łyżka soli,

kilka ziaren gorczycy,

kilka ziaren ziela angielskiego,

2 listki laurowe.

Sposób przygotowania marynowanych kurek:

Po oczyszczeniu kurek obgotuj je w osolonej wodzie przez około 10 minut, następnie odcedź i przelej bieżącą zimną wodą. Przełóż grzybki do czystych wyparzonych słoików. Przygotuj zalewę z pozostałych składników i zagotuj ją. Gorącą zalewą zalej kurki w słoikach, zakręć szczelnie czystymi i wyparzonymi pokrywkami. Pasteryzuj w kąpieli wodnej przez około 20 minut.

Grzybki można jeść same z pieczywem. Sprawdzą się też jako dodatek do kanapek, wędlin, mięs i sałatek.

Marynowane kurki to doskonały pomysł na smaczne przetwory z tych grzybów, fot. Adobe Stock, mholka

