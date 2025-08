Kurki wkładam do słoika i zalewam mieszanką w proporcji 1:1. Takie grzyby to prawdziwy rarytas

Chociaż to może wydawać się zaskakujące, kurki nadają się do kiszenia podobnie jak wiele innych grzybów. Można je przygotować w analogiczny sposób jak inne kiszone przetwory. Przyrządzone tak kurki mają intrygujący smak: lekko kwaśny, słony i słodkawy. Ten leśny dar natury w słoikach to wykwintny dodatek nie tylko do mięs. Sprawdź, jak zrobić kiszone kurki.