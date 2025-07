Kurki, inaczej pieprzniki (Cantharellus cibarius), to popularne grzyby jadalne, które w Polsce zbiera się głównie od czerwca do września, choć dostępne są mrożone przez cały rok. Cenione za aromatyczny smak, mają także cenne właściwości prozdrowotne. Zawierają m.in. karotenoidy, witaminę D, A, E, C, witaminy z grupy B oraz minerały: potas, mangan, selen i żelazo. Właściwości kurek to działanie grzybobójcze i antybakteryjne, wzmacniają odporność i hamują stany zapalne.

W kuchni cenione są głównie za swój lekko orzechowy, intensywny aromat, szlachetny wygląd i delikatną, gładką strukturę. Niestety ich przygotowanie czasami nastręcza trudności. Bywają gorzkawe, są trudne do czyszczenia i wrażliwe na temperaturę, przez co mogą zrobić się łykowate. Poznaj patent, dzieki któremu grzyby na pewno nie będą gorzkie, a co za tym idzie, będą doskonale smakować.

Sposób na pyszne kurki – moczenie w mleku

Nie zawsze kurki są gorzkie, ale jeżeli właśnie takie ci się przytrafiły, to jeszcze nic straconego. Moczenie tych grzybów w mleku sprawi, że goryczka zostanie złagodzona, i nie będzie trzeba się ich pozbywać. Mleko działa jak „pochłaniacz” substancji, które psują smak kurek, a tłuszcze obecne w tym płynie neutralizują goryczkę.

Dzięki działaniu mleka smak grzybów jest bardziej zrównoważony i delikatniejszy. To sprawia, że dania z ich udziałem będą po takim drobnym zabiegu jeszcze smaczniejsze.

Moczenie grzybów w mleku jest metodą przygotowania potraw znaną od wielu pokoleń, warto więc korzystać z tego, co sprawdzone. Wszystkie kurki warto moczyć, żeby pozbyć się ewentualnego nieprzyjemnego posmaku, który może popsuć każdą potrawę.

Jak moczyć kurki w mleku?

Zacznij od dokładnego umycia kurek i oczyszczenia ich z fragmentów ściółki, gałązek i piasku (więcej: sposób na czyszczenie kurek). Gdy grzyby już będą czyste i osuszone, włóż je do miski i zalej mlekiem tak, aby je całkowicie przykryć. Niektórzy dodają do mleka nieco soli, co ma przyspieszać usuwanie przykrego smaku z tych grzybów.

W jakim mleku moczyć kurki?

Do moczenia kurek w celu pozbycia się goryczki najlepiej użyć tłustego mleka krowiego (3,2%). To właśnie łuszcz neutralizuje związki odpowiedzialne za gorzkawy posmak grzybów. Mleko odtłuszczone może być mniej skuteczne.

Jak długo moczyć kurki w mleku?

Uważaj, bo te grzyby nie lubią długiego leżenia w wodzie. Standardowy czas moczenia kurek w mleku to 30-60 minut. Gdy wiesz już, że trafiły ci się kurki szczególnie gorzkawe, spróbuj wydłużyć ten czas maksymalnie do 2 godzin. Po moczeniu kurki lekko opłucz bieżącą wodą.

