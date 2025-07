Pasty kanapkowe to świetny pomysł na dodatek do śniadań czy kolacji. Warto zrobić na zapas więcej słoiczków, które przechowasz przez kilka miesięcy. To szybkie rozwiązanie, gdy brakuje ci czasu na szykowanie jedzenia. W wersji warzywnej są zdrowe, dostarczą witamin i składników mineralnych oraz potrzebnego błonnika. Przygotowane samodzielnie pasty warzywne są gwarancją jakości składników, bez konserwantów, barwników i sztucznych aromatów. Wiesz, co dodajesz i wiesz, co jesz.

Zrobienie zapasu tego przysmaku jest szczególnie dobrym pomysłem. Utrzymasz dłużej ich trwałość i masz gotową zdrową przekąskę pod ręką. Pasty kanapkowe są idealne na wyjazdy, do lunchboxa czy szybką i niebanalną kolację, gdy pojawi się niespodziewany gość.

Przepis na warzywną pastę kanapkową do słoików

Do zrobienia słoiczków z pastą kanapkową potrzebujesz:

1 kg pomidorów (ok. 6-8 średnich pomidorów),

2 papryki,

2-3 średnie cebule,

0,5 kg jabłek (ok. 3 jabłka),

250 g cukru (1 i 1/4 szklanki),

1/2 szklanki wody,

sól i pieprz do smaku.

Podana ilość składników wystarczy na 6-8 słoiczków po 200 ml. Możesz też zmienić proporcje składników, jeżeli chcesz uzyskać mniej lub więcej pasty.

Jak zrobić pastę kanapkową z warzyw na zimę?

Warzywa i jabłka dokładnie umyj. Paprykę oczyść z gniazd nasiennych i pokrój na kawałki. Cebulę obierz i pokrój w plastry. Pomidory pokrój w ćwiartki. Warzywa włóż do garnka, wlej pół szklanki wody i gotuj na małym ogniu. Gdy warzywa zmiękną, dodaj obrane i pokrojone w ćwiartki jabłka. Nadal gotuj. Gdy warzywa i jabłka będą już bardzo miękkie, należy je przetrzeć lub użyć blendera. Odparuj nadmiar wody na wolnym ogniu, często mieszając. Do warzyw dodaj cukier, sól i pieprz. Wymieszaj. Gorącą pastę przełóż do czystych i wyparzonych słoików, pozostawiając około 2 cm wolnej przestrzeni od krawędzi. Dokładnie zakręć wyparzonymi pokrywkami. Aby zapasteryzować, zakręcone słoiki z gorącą pastą wystarczy włożyć do piekarnika nagrzanego do 110°C na 25 minut. Ostrożnie wyjmij, dokręć i przechowuj w chłodnym i ciemnym miejscu.

Jak szybko trzeba zjeść pastę?

Tak przygotowaną pastę kanapkową możesz przechowywać w spiżarni lub piwnicy nawet 6-8 miesięcy. Po otwarciu trzymaj w lodówce i spożyj w ciągu 5-7 dni. Teoretycznie pastę możesz jeść nawet od razu, ale najlepiej smakuje po co najmniej 2-3 dniach, gdy wszystko dobrze się ze sobą przegryzie.

Przepis na pastę kanapkową do słoików, fot. Adobe Stock, marysckin

