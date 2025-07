Ten przepis na sałatkę gyrosową do słoików krąży po całym osiedlu. Podasz ją na 2 sposoby

Domowa sałatka gyros w słoikach to ciekawy sposób na przetworzenie i przechowanie sezonowych warzyw. Nie tylko smakuje wyśmienicie, ale dostarcza witamin i innych cennych związków. Długo zachowuje świeżość dzięki pasteryzacji, dlatego można ją pozostawić do zimy bez ryzyka, że się zepsuje. Sprawdzi się jako przystawka, dodatek do grilla, burgera czy kanapek. Sprawdź, jak przygotować sałatkę gyros do słoików.