Zamiast sięgać po gotowe konserwy lub gotowe dania z puszki, warto poświęcić kilkanaście minut i przygotować domową mielonkę w słoikach. To sposób nie tylko na zaoszczędzenie czasu, ale też na lepszą kontrolę nad tym, co ląduje na naszym talerzu. Mięso w tej wersji jest soczyste, dobrze doprawione i nie zawiera konserwantów. A do tego możesz je wykorzystać do dań obiadowych, przekąsek na imprezę, a także ciekawych lunchboxów.

Przepis na mielonkę do słoików

Podstawą tego przepisu jest dobrej jakości mięso mielone - możesz użyć wieprzowego, drobiowego, wołowego albo mieszanki, ale niech to będzie produkt ze prawdziwego mięsnego sklepu. Dodatek cebuli, przypraw i odrobiny żelatyny sprawia, że całość jest aromatyczna, dobrze się przechowuje i ma odpowiednią konsystencję.

Składniki:

kilogram mięsa mielonego (najlepiej z łopatki lub karkówki),

średnia cebula,

2-3 ząbki czosnku,

łyżeczka soli,

pół łyżeczki pieprzu,

pół łyżeczki majeranku,

1/4 łyżeczki papryki słodkiej lub ostrej,

1/4 łyżeczki cukru,

pół łyżeczki żelatyny.

Sposób przygotowania:

Cebulę i czosnek bardzo drobno posiekaj.

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj w misce (najlepiej ręcznie), aż masa stanie się lepka i wszystko dobrze się połączy.

i wszystko dobrze się połączy. Przełóż mięso do czystych, wyparzonych słoików do ok. 1-2 cm od brzegu. Dobrze dociśnij mięsiwo, by nie zostały puste przestrzenie.

do ok. 1-2 cm od brzegu. Dobrze dociśnij mięsiwo, by nie zostały puste przestrzenie. Zakręć dokładnie słoiki i ustaw je w garnku z wodą sięgającą do 3/4 wysokości słoików.

Gotuj (pasteryzuj) przez 1,5 godziny na małym ogniu , a potem pozostaw do wystygnięcia.

, a potem pozostaw do wystygnięcia. Po wystudzeniu przechowuj słoiki w lodówce lub chłodnej spiżarni. Mielonka będzie gotowa do spożycia po ok. 2-3 godzinach od pasteryzacji.

Gotową mielonkę możesz wykorzystać na wiele sposobów, fot. Adobe Stock, Света Шашкина

Do czego wykorzystać domową mielonkę?

Gotowe mięso mielone ze słoika to uniwersalny dodatek do codziennych posiłków. Sprawdza się idealnie, gdy nie masz czasu na gotowanie, a chcesz zjeść coś pożywnego i domowego. Możesz podgrzać je i wymieszać z koncentratem pomidorowym, by w kilka minut zrobić aromatyczny sos do makaronu.

Świetnie smakuje także podsmażone z cebulą i jajkiem jako farsz do naleśników lub krokietów. Dodane do ryżu lub kaszy zamienia się w szybki jednogarnkowy obiad. Doskonale pasuje też do tortilli, zapiekanek albo po prostu jako smarowidło na kromkę świeżego chleba, najlepiej z plasterkiem ogórka kiszonego albo podsmażoną cebulką.

