Kurki są smaczne i łatwe w przygotowaniu, ale niewłaściwe ich czyszczenie zepsuje z pewnością każdą potrawę. Trudno wyobrazić sobie większą wpadkę niż strzelający piasek między zębami zamiast kremowego sosu kurkowego. Dokładne mycie kurek jest więc kluczowym etapem przygotowania potraw z tych grzybów.

Masz dwie możliwości. Pierwsza to dokładne czyszczenie każdego grzyba osobno z najmniejszej drobinki ziemi. Sposób bez wątpienia jest skuteczny, ale przy tym żmudny i zniechęcający do wykorzystania kurek w kuchni. Drugi – znacznie prostszy i wygodniejszy – patent z domowym składnikiem. Potrzebujesz tylko soli i wody.

Sposób z solą na czyszczenie kurek

Czyszczenie kurek z piasku to nie lada wyzwanie. Ich charakterystyczne, głębokie fałdki pod kapeluszami powodują, że łatwo osadza się w nich piasek i trudniej go usunąć. Kurki rosną też dość nisko przy ziemi, dlatego są szczególnie narażone na zabrudzenia. Samo umycie grzybów w wodzie nie wystarczy, aby dobrze je oczyścić.

Żeby dokładnie usunąć piasek z kurek, najlepiej wykorzystać sól. Będziesz potrzebować tylko drobnoziarnistej soli kuchennej i ciepłej wody.

Ręcznie usuń z kurek duże zanieczyszczenia takie jak trawa, gałązki. Brudne kurki włóż do dużej miski. Posyp je kilkoma łyżkami soli. Zalej ciepłą wodą tak, aby przykryła grzyby, i wymieszaj ręką. Mocz około 5 minut. Sól „wypędzi” brud z zakamarków, a piasek opadnie na dno. Łyżką cedzakową lub ręcznie delikatnie zbierz kurki. Najlepiej pojedynczo i tak, żeby nie wzburzać wody, bo wtedy piasek uniesie się znowu do góry. Przełóż grzyby do sitka i przepłucz pod bieżącą zimną wodą. Żeby mieć pewność, że na kurkach nie zostały żadne zabrudzenia, możesz cały zabieg powtórzyć jeszcze raz.

Pamiętaj, żeby nie moczyć grzybów zbyt długo, ponieważ stracą one wtedy swoją jędrność i smak.

Inne sposoby na czyszczenie kurek

Oprócz sposobu z solą są też inne metody, które pomogą ci oczyścić kurki z piasku. Oto kilka propozycji:

Wyczyść każdy grzyb miękką szczoteczką lub pędzelkiem na sucho.

Wypłucz każdą kurkę pod bieżącą wodą.

Włóż kurki na krótko do wrzątku, następnie odcedź i wypłucz pod bieżącą zimną wodą.

Możesz też wykorzystać sposób z solą, ale jeszcze dodatkowo użyj mąki. Wystarczy przed zasypaniem solą obsypać suche kurki mąką (dokładną instrukcję znajdziesz tutaj: Jak oczyścić kurki? Ten trik z mąką czyni cuda).

Jeżeli planujesz zamrozić kurki, to najlepiej najpierw je oczyścić – gdy są świeże, od razu po zebraniu lub zakupie. Następnie należy je włożyć na 2-3 minuty do wrzątku, następnie do zimnej wody, osuszyć i zamrozić. Tak przygotowane grzyby możesz przechowywać w zamrażalniku do 6 miesięcy.

