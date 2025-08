Ten przepis na cukinię siostry Anastazji to skarbnica witamin. Sekret tkwi w domowej zalewie

Buraczki z cukinią według siostry Anastazji to kwintesencja domowego smaku. Możesz podać je od razu lub zamknąć w słoikach na zimę. Sałatka jest wyrazista, słodko-kwaśna i chrupiąca. Jej smak to zasługa zalewy i dobrze skomponowanych warzywnych składników. Poznaj prosty przepis, zrób zapasy i wracaj do tego domowego dodatku przez wiele miesięcy.