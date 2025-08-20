Naleśniki, niby banał, a jednak zdarza się, że nie wychodzą takie, jak byśmy sobie tego życzyli. Niekiedy się rozpadają, są za grube albo zbyt gumowate. Odpowiednie przygotowanie ciasta to podstawa. Jednym ze składników, który pozwala uzyskać idealne naleśniki, jest olej (lub masło). Sprawdź, dlaczego warto dodać go do ciasta oraz jaka ilość jest potrzebna.

Po co dodawać olej do ciasta naleśnikowego?

Olej jest często pomijanym składnikiem ciasta naleśnikowego. Jednak warto go dodawać, ponieważ naleśniki wyjdą bardziej elastyczne, gładkie i puszyste. Dzięki dodatkowi tłuszczu naleśniki nie będą suche. Ten składnik pomaga też lepiej skleić ciasto.

Jeśli dodasz zamiast oleju roztopione masło, nabiorą wyjątkowego smaku. Do ciasta naleśnikowego możesz dodać olej rzepakowy, oliwę, masło lub olej kokosowy. Co więcej, nie potrzeba później wlewania oleju na patelnię, a naleśniki można smażyć bez dodatkowego tłuszczu.

Jak zrobić idealne naleśniki?

Lepiej dodać tłuszcz bezpośrednio do ciasta, ale to jeszcze nie wszystko. Najczęściej popełniane błędy przy robieniu naleśników to zła ilość składników, a tym samym zbyt gęste lub zbyt rzadkie ciasto, a także zbyt duża ilość tłuszczu na patelni. Grube naleśniki są nieapetyczne, a za cienkie rozpadają się i pękają.

Jak zatem zrobić najlepsze naleśniki? Oto przepis.

Składniki:

230 g mąki pszennej (np. tortowej, poznańskiej lub uniwersalnej)

1 szklanka mleka

1 szklanka wody (może być gazowana – to więcej puszystości)

4 łyżki oleju roślinnego

3 jajka (w temperaturze pokojowej)

szczypta soli

Przygotowanie:

Do miski wsyp mąkę, dodaj jajka, mleko i wodę, szczyptę soli i olej. Miksuj całość przez kilka minut, aż ciasto będzie gładkie. Ciasto odstaw na 20-30 minut, aby odpoczęło. Nie jest to konieczne, ale wtedy konsystencja będzie idealna. Ciasto ma być lejące, powinno łatwo rozprowadzać się na patelni. Wymieszaj ciasto i nakładaj porcjami na rozgrzaną patelnię. Tylko tyle, żeby pokryć ją cienką warstwą. Unieś patelnię na chwilę i poruszaj nią lekko, żeby rozlać ciasto na jej powierzchni. Nadmiar można odlać. Dzięki temu naleśniki wyjdą cienkie, czyli takie, jakie powinny być. Gdy zobaczysz, że ciasto się ścięło, przewróć naleśnik na drugą stronę i jeszcze chwilę podsmażaj (ale już znacznie krócej niż pierwszą stronę). Powtarzaj czynność, aż usmażysz odpowiednią ilość naleśników. Usmażone przykryj ściereczką, aby nie wysychały.

Tak przygotowane mogą być podstawą do zrobienia naleśników na słodko i na słono.

Właściwa proporcja składników i odpowiednie przygotowanie to przepis na najlepsze naleśniki, fot. Getty Images, Woldee

