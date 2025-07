Drylowanie wiśni jest konieczne do niektórych przepisów. Z odpowiednim sprzętem może być szybkie i wygodne, ale jeśli go nie posiadasz, istnieją także dobre domowe sposoby na to, aby pozbyć się pestki z wiśni sprawnie i bez totalnego zniszczenia owoców.

Kiedy drylować wiśnie?

Obecność pestki w wiśni może wpływać na smak i czas przygotowywania potraw, dlatego zanim do tej czynności przystąpisz, warto pomyśleć, do czego owoce są nam potrzebne. Drylowane wiśnie na ogół wykorzystuje się w przepisach na wiśnie na desery, kompoty, dżemy czy konfitury, oraz sosy. Jeżeli planujemy mrozić wiśnie, to można to robić bez pestek (chociaż można też mrozić z pestkami i nawet z ogonkami).

Z kolei jeżeli planujemy wykorzystać owoce do przygotowania nalewek (np. nalewka z pestkami wiśni), wina czy innych przetworów o bogatszym smaku, to na ogół wtedy polecane są wiśnie z pestką.

Zanim przejdziesz do drylowania wiśni

Przed przystąpieniem do usuwania pestek wybierz odpowiednie owoce i je umyj. Wiśnie powinny być dojrzałe i dość jędrne, a niezbyt miękkie. Należy pozbyć się tych spleśniałych czy uszkodzonych. Następnie dokładnie je oczyść (z ogonków, listków), umyj w zimnej wodzie i osusz na ręczniku papierowym.

Warto pamiętać, że jeśli planujesz mrożenie owoców, możesz je wydrylować, ale nie musisz. Wszystko zależy od tego, jakie będą mieć później zastosowanie. Jeśli chcesz, aby przygotowanie przetworów w przyszłości było wygodniejsze, najlepiej usuń pestki. Jak to robić? Sposobów jest kilka.

Sposoby na drylowanie wiśni

Możesz wykorzystać specjalne urządzenia do drylowania wiśni. Ich koszt waha się od kilkunastu do ponad 100 zł. Różnią się konstrukcją: te droższe mają przeważnie pojemnik na owoce i sok oraz oddzielny na pestki. Są stabilniejsze i niekiedy umożliwiają drylowanie kilku wiśni jednocześnie, co znacznie przyspiesza pracę.

Tak najczęściej usuwane są pestki z owoców przez profesjonalistów, kiedy trzeba działać sprawnie i na większą skalę.

Są też domowe sposoby, do których nie potrzebujesz specjalnych sprzętów. Użyj metalowej słomki. Przebij nią od strony ogonka wiśnię i wypchnij pestkę na drugą stronę. Jeżeli nie masz metalowej słomki, możesz spróbować z papierową lub plastikową.

Do drylowania wiśni można też użyć tylki, czyli końcówki do worka cukierniczego. Za jej pomocą wypchnij pestkę, nadziewając wiśnię na końcówkę od strony ogonka. Używając końcówki z otworem o odpowiedniej wielkości, możesz zrobić to jeszcze sprawniej, jak na filmie.

Inne akcesoria, które mamy w domach i też się sprawdzą, to zapinka (twist tie) do torebek z pieczywem (lekko zginasz tworzywo i wydłubujesz tym pestkę), nożyk (rozcinasz wiśnie i wyjmujesz pestkę palcami) lub wykałaczki do szaszłyków (wypychasz lub wydłubujesz pestkę).

Jeszcze innym sposobem jest ułożenie kilku wiśni na desce, delikatne naciśnięcie ich drugą deską lub naczyniem, tak by pękły, i ręczne wyjęcie pestek. Taki sposób spowoduje jednak, że pozbędziesz się sporej ilości soku, a owoce będą lekko zmiażdżone.

Najlepszy sposób na drylowanie wiśni. Który wybrać?

Najlepszy sposób na drylowanie wiśni zależy od tego jak dużo owoców planujesz poddać temu zabiegowi. Jeśli jest to co najmniej kilka kilogramów wiśni, to najlepiej użyć przeznaczonego do tej czynności urządzenia. Pozwoli ono w precyzyjny i szybki sposób przygotować wiśnie.

Jednocześnie takie urządzenia mogą mieć pojemnik, gdzie owoce zbierają się z sokiem, więc się nie zmarnuje. Nie miażdżą też owoców, tak jak niektóre metody ręczne. Zatem wybór najlepszej techniki drylowania wiśni zależy od tego, na jaką skalę planujesz czynność i jak często to robisz.

