Hash browns to wywodzące się z kuchni amerykańskiej danie w postaci smażonych placków z ziemniaków serwowane zazwyczaj na śniadanie. Stały się popularne dzięki tradycyjnym barom śniadaniowym, które podawały je w zestawie z kiełbaskami, jajkami sadzonymi i bekonem. Nazwa wywodzi się od angielskiego określenia hashed browned potatoes, czyli „posiekane i zrumienione ziemniaki”.

Reklama

Można spotkać różne rodzaje hash browns – typowe to te z tartych ziemniaków, ale mogą też występować w stylu wiejskim z ziemniaków pokrojonych w kostkę, formowane na kształt hamburgerów albo z dodatkami takimi jak cebula, przyprawy i papryka.

Nie da się ukryć, że przypominają znane nam placki ziemniaczane, jednak hash browns są luźniej formowane i zwykle ścierane lub krojone na grubsze kawałki.

Przepis na chrupiące placki hash browns

Przygotowanie tych placków jest proste, zajmie ci około 30 minut.

Składniki (ok. 8 placków):

4 średnie obrane mączne ziemniaki

1 średnia cebula

1 jajko

sól i pieprz

olej roślinny do smażenia

Przygotowanie:

Zetrzyj ziemniaki na tarce o grubych oczkach albo pokrój w cienkie paseczki. Zetrzyj cebulę. Połóż ziemniaki i cebulę na czystą gazę, po czym starannie odciśnij nadmiar soku, mocno skręcając materiał. Dzięki temu placki będą chrupiące.

Następnie przełóż masę do dużej miski. Dodaj roztrzepane jajko, kilka sporych szczypt soli i świeżo zmielony pieprz. Mieszanka powinna być dobrze doprawiona, inaczej placki wyjdą bez smaku. Dokładnie wszystko wymieszaj.

Rozgrzej olej na patelni z grubym dnem na średnim ogniu. Gdy tłuszcz będzie gorący, kładź porcje masy ziemniaczanej łyżką i spłaszczaj je do placków o grubości maksymalnie 1 cm. Smaż z każdej strony po 2-3 minuty, aż będą złotobrązowe i chrupiące. Odłóż na ręcznik papierowy, aby nadmiar oleju mógł się wchłonąć.

Hash browns serwuje się najczęściej na śniadanie, fot. Getty Images, grandriver

Z czym podawać hash browns?

Hash browns należy podawać jeszcze gorące. Wtedy smakują najlepiej. Typowo są serwowane jako dodatek do śniadania lub kolacji, szczególnie w towarzystwie boczku i jajek. Można je jeść jako samodzielne danie np. z dodatkiem ulubionego sosu. Dobrze smakują z jogurtowym sosem czosnkowym, koperkowym lub majonezowym.

Czytaj także: