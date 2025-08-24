Suszenie grzybów wymaga właściwego przygotowania. Aby otrzymać aromatyczne, pachnące grzyby, które będą nam służyć przez wiele miesięcy do zup czy sosów, należy przestrzegać kilku zasad. Częstym błędem, jaki przydarza się zwłaszcza początkującym grzybiarzom, jest mycie lub moczenie w wodzie grzybów przed suszeniem. Chociaż wydaje się to naturalnym krokiem, w rzeczywistości przynosi więcej szkody niż pożytku. Sprawdź, dlaczego mycie grzybów przed suszeniem jest odradzane i jak w takim razie prawidłowo je oczyścić.

Reklama

Dlaczego lepiej nie myć grzybów przed suszeniem?

Grzybów nie należy myć ani moczyć przed suszeniem. Jest to podstawowa zasada, która ma wpływ na cały proces. Zrezygnowanie z mycia grzybów sprawia, że suszenie będzie przebiegać szybciej i sprawniej. Jest też mniejsze ryzyko, że grzyby spleśnieją i rozwiną się w nich bakterie. Grzyby myje się wtedy, gdy chcemy je przygotować na bieżąco, np. usmażyć, zrobić z nich zupę czy sos.

Co się stanie, gdy umyjesz grzyby przed suszeniem?

Mycie lub moczenie grzybów przed suszeniem sprawiają, że grzyby chłoną wodę, przez co proces suszenia się wydłuża. W swojej budowie przypominają gąbkę, która chłonie wilgoć. W środku mogą pozostać mokre. Stracą jędrność i nie zrobią się kruche. W rezultacie, zanim grzyby wyschną, mogą spleśnieć i zmarnować się. Co więcej, później, gdy będziemy je ponownie moczyć i gotować po ususzeniu, będą mniej aromatyczne i mogą się szybko rozgotowywać.

Dowiedz się: Których grzybów nie suszyć?

Sposoby na oczyszczenie grzybów przed suszeniem

Aby odpowiednio oczyścić grzyby przed dalszą obróbką, nie trzeba ich myć wodą, tylko wystarczy usunąć większe zabrudzenia, takie jak igły, mech czy resztki ściółki, a następnie zeskrobać nożykiem przywierającą ziemię lub delikatnie obrać wierzchnią warstwę skórki.

W przypadku szczególnie zabrudzonych okazów można posłużyć się również zwilżoną kuchenną ściereczką, pamiętając jednak, by grzyby nie nasiąknęły wodą. Niektóre z nich trzeba obrać. Dotyczy to grzybów z mokrymi lub śliskimi kapeluszami, głównie maślaków (więcej: jak obierać maślaki)

Do dokładniejszego czyszczenia świetnie sprawdzi się miękka szczoteczka do grzybów, która pomaga wymieść piasek i drobne zabrudzenia spomiędzy blaszek lub rurek, nie uszkadzając miąższu.

Czytaj także: