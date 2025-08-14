Suszenie grzybów na świeżym powietrzu jest jedną z najlepszych metod. To sposób naturalny, ekologiczny i tradycyjny, wykorzystywany od wieków. Przestrzeganie kilku zasad sprawi, że suszone tą techniką grzyby będą pełne aromatu, smaczne i pachnące. Chociaż czas całego procesu jest dłuższy niż w przypadku suszenia grzybów w piekarniku albo w elektrycznej suszarce do grzybów, to warto wybrać właśnie ten sposób.

Suszenie grzybów na powietrzu – przygotowanie

Niezależnie od zastosowanej metody suszenia grzybów, kluczowe jest ich przygotowanie. Pierwszym etapem jest selekcja: odrzuć grzyby robaczywe, spleśniałe, uszkodzone. Choroby mogą rozprzestrzenić się na zdrowe egzemplarze.

Nie powinno się grzybów wcześniej myć ani moczyć. Zalecane jest oczyszczenie na sucho. Usuń większe zanieczyszczenia, jak mech i ściółka, nożykiem zeskrob ziemię lub obierz. W razie potrzeby użyj szczoteczki z miękkim włosiem.

Kolejnym etapem przygotowania grzybów do suszenia jest ich pokrojenie, a w niektórych przypadkach także obranie grzybów. Większość dużych grzybów wystarczy po oczyszczeniu pokroić w plastry, ale grzyby o śliskiej skórce powinniśmy także obrać – dotyczy to głównie maślaków. Małe okazy można suszyć w całości.

Jak suszyć grzyby na świeżym powietrzu?

Suszenie grzybów na świeżym powietrzu można wykonać na kilka sposobów. Najbardziej znane to:

Suszenie na nitce lub sznurku – grzyby nawleka się na czystą mocną nitkę lub sznurek (przy większych grzybach) przez kapelusz i trzon, zachowując odstępy, a następnie wiesza, aby równomiernie wyschły.

– grzyby nawleka się na czystą mocną nitkę lub sznurek (przy większych grzybach) przez kapelusz i trzon, zachowując odstępy, a następnie wiesza, aby równomiernie wyschły. Suszenie na ramce z siateczką lub firanką – grzyby rozkłada się na siateczce, firance lub gazie naciągniętej na drewnianą ramę, warto przykryć je od góry, aby chronić przed owadami.

– grzyby rozkłada się na siateczce, firance lub gazie naciągniętej na drewnianą ramę, warto przykryć je od góry, aby chronić przed owadami. Suszenie na patyczkach – grzyby nabija się na cienkie patyki, zachowując odstępy i wbija w przewiewnym słonecznym miejscu.

– grzyby nabija się na cienkie patyki, zachowując odstępy i wbija w przewiewnym słonecznym miejscu. Suszenie w specjalnych koszach – grzyby rozkłada się w specjalnych piętrowych koszach przeznaczonych do suszenia na świeżym powietrzu.

Najlepsze miejsca do suszenia grzybów to przewiewne i słoneczne przestrzenie, ale osłonięte od ewentualnych opadów:

altanka,

balkon

weranda,

ganek,

strych z otwartymi oknami.

Grzyby są gotowe po kilku lub kilkunastu dniach. Dobrze wysuszone powinny być kruche i łamliwe.

Grzyby można suszyć na nitkach, sznurach, w specjalnych koszach lub na siatkach, fot. Getty Images, Vasil Dimitrov

Na co uważać podczas suszenia grzybów na powietrzu?

Złe warunki atmosferyczne, zwłaszcza opady deszczu i duża wilgotność powietrza, to główne zagrożenie dla całego procesu suszenia grzybów. Umieszczenie zbiorów pod daszkiem częściowo rozwiązuje problem. Mimo wszystko czasami zdarza się, że wilgoć jest na tyle duża, że powoduje pleśnienie grzybów.

Należy też uważać, żeby grzyby nie były pozostawione w bardzo mocno nasłonecznionym miejscu, bo mogą wyblaknąć i szybko stracić aromat.

Koniecznie powinny znajdować się z dala od zanieczyszczeń, w tym dróg i kurzu. Problemem bywają też owady, dlatego warto osłonić grzyby za pomocą moskitiery lub gazy od ewentualnych intruzów.

