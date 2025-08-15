Suszone grzyby to smaczne aromatyczne urozmaicenie wielu dań jednak ich przygotowanie wymaga trochę wysiłku i czasu. Warto jednak zadać sobie trochę trudu, żeby zachować smak tych darów lasu na dłużej i móc się nim cieszyć poza sezonem grzybowym. Najlepszą metodą suszenia grzybów, kiedy nie masz dostępu do profesjonalnej suszarki, jest zrobienie tego w piekarniku.

Reklama

Przygotowanie grzybów do suszenia w piekarniku

Przygotowanie grzybów do suszenia w piekarniku polega na ich właściwej selekcji, oczyszczeniu na sucho oraz podzieleniu na mniejsze kawałki.

Zacznij od przebrania grzybów, tak aby do suszenia wybrać tylko te zdrowe okazy. Odrzuć grzyby robaczywe, spleśniałe, uszkodzone, ponieważ przez nie twoja praca może pójść na marne. Do suszenia wybieraj grzyby duże lub średnie, ponieważ małe stracą swoją objętość i niewiele z nich zostanie – takie okazy lepiej przeznaczyć do marynowania.

Następnym krokiem jest oczyszczenie grzybów. Co ważne, odradzane jest ich mycie i moczenie przed suszeniem – grzyby wchłoną wodę, co skomplikuje proces suszenia. Wystarczy usunąć większe zanieczyszczenia, takie jak mech i ściółka, nożykiem zeskrobać ziemię lub obrać. W razie potrzeby można też użyć specjalnej szczoteczki z miękkim włosiem, przeznaczonej do czyszczenia grzybów.

Kolejnym etapem przygotowania grzybów do suszenia jest ich pokrojenie, a w niektórych przypadkach także obranie grzybów. Większość grzybów wystarczy po oczyszczeniu pokroić w plastry, ale grzyby o śliskiej skórce powinniśmy także obrać – dotyczy to głównie maślaków.

Suszenie grzybów w piekarniku krok po kroku

Pokrojone i oczyszczone grzyby są gotowe do suszenia. Piekarnik bardzo dobrze się do tego nadaje, ponieważ jest prawie w każdym domu, pozwala utrzymać stałą temperaturę i dzięki funkcji termoobiegu usprawnia wyparowywanie wody. Po kilku godzinach mamy gotowe suszone grzyby.

Niektóre nowoczesne piekarniki mają już wgraną opcję suszenia – wystarczy wykorzystać ją zgodnie z instrukcją. Jeżeli twój sprzęt takiej funkcji nie posiada, postępuj w ten sposób:

Na blachę do pieczenia połóż papier pergaminowy i ułóż na nim przygotowane grzyby. Zachowaj odstępy między nimi, aby powietrze docierało ze wszystkich stron. Ustaw na piekarniku temperaturę 40-50°C i włącz termoobieg. Włóż do środka blachy z grzybami i konicznie pozostaw uchylone drzwiczki – wilgoć będzie mogła wydostać się na zewnątrz. Kontroluj cały proces i często obracaj grzyby (nie rzadziej niż co godzinę). Uważaj, żeby się nie przypaliły. W zależności od modelu piekarnika suszenie może trwać od 3 do nawet 9 godzin.

Po czym poznać, że grzyby są gotowe? Dobrze wysuszone grzyby są suche i łamliwe. Jeżeli są nadal elastyczne i tylko się wyginają, to znaczy, że trzeba wydłużyć suszenie.

Jak jeszcze można suszyć grzyby?

Istnieje kilka metod domowego suszenia grzybów:

Suszenie grzybów w suszarce – polega na ułożeniu grzybów na sitach elektrycznej suszarki, która przy pomocy ciepłego powietrza równomiernie odparowuje wilgoć.

– polega na ułożeniu grzybów na sitach elektrycznej suszarki, która przy pomocy ciepłego powietrza równomiernie odparowuje wilgoć. Suszenie grzybów na nitce lub sznurku – to tradycyjna metoda, w której plasterki lub całe kapelusze grzybów nawleka się na nitkę i wiesza w przewiewnym, suchym miejscu.

– to tradycyjna metoda, w której plasterki lub całe kapelusze grzybów nawleka się na nitkę i wiesza w przewiewnym, suchym miejscu. Suszenie grzybów na powietrzu – polega na rozłożeniu grzybów w przewiewnym, nasłonecznionym miejscu, aby naturalne ciepło i wiatr robiły swoje.

– polega na rozłożeniu grzybów w przewiewnym, nasłonecznionym miejscu, aby naturalne ciepło i wiatr robiły swoje. Suszenie grzybów na kaloryferze – metoda wykorzystuje ciepło grzejnika, ale latem może być problem ze znalezieniem ciepłego kaloryfera.

– metoda wykorzystuje ciepło grzejnika, ale latem może być problem ze znalezieniem ciepłego kaloryfera. Suszenie grzybów w mikrofalówce – polega na krótkich cyklach podgrzewania grzybów w niskiej mocy.

– polega na krótkich cyklach podgrzewania grzybów w niskiej mocy. Suszenie grzybów w lodówce – trwa kilka dni, w czasie których chłodne, suche powietrze w lodówce stopniowo odciąga wilgoć z rozłożonych na kratce grzybów.

Najbardziej polecane jest suszenie grzybów w suszarce elektrycznej, najmniej – w mikrofalówce i lodówce.

Czytaj także: