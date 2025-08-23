Suszenie grzybów wymaga odpowiedniego przygotowania. Niektóre grzyby powinny być obrane, ponieważ bez tego zabiegu, nie będą łatwo wysychać. Dowiedz się, jakie gatunki tego potrzebują i dlaczego jest to ważne.

Czy trzeba obierać grzyby przed suszeniem?

Przed suszeniem nie trzeba obierać wszystkich grzybów (z wyjątkiem kilku gatunków). Warto jednak pamiętać, że nie należy ich myć ani moczyć w wodzie, zanim je wysuszymy, ponieważ zwiększa to prawdopodobieństwo, że proces się nie uda, rozwiną się pleśń oraz bakterie. Dlatego wiele osób obiera grzyby, aby usunąć z nich zanieczyszczenia. Można jednak zrobić to w inny sposób, na przykład wilgotną ściereczką albo miękką szczoteczką do grzybów.

Dlaczego niektóre grzyby należy obierać przed suszeniem?

Niektóre grzyby trzeba obrać przed suszeniem, aby umożliwić wyparowanie z nich wilgoci i poprawić proces suszenia. Jeżeli tego nie zrobimy, to w rezultacie podczas późniejszego przechowywania suszonych grzybów mogą rozprzestrzeniać się pleśń i bakterie. Wówczas cały zapas trafi do kosza.

Część gatunków grzybów ma gorzkawą skórkę, dlatego wymaga jej usunięcia. W suszu goryczka będzie jeszcze bardziej wyczuwalna. W tych przypadkach wcześniejsze obranie jest zalecane.

Obieranie kapeluszy sprawia też, że grzyby są później jaśniejsze i według niektórych osób smaczniejsze.

Które grzyby wymagają obierania?

Przed suszeniem zazwyczaj należy obrać grzyby o śliskiej, grubej lub gorzkawej skórce. Przeważnie wymagają tego zabiegu maślaki, takie jak maślak zwyczajny lub maślak żółty. Mają one z natury śluzowatą powierzchnię, która może hamować wyparowywanie wody. Obieranie maślaków nie należy do najprzyjemniejszych zajęć – jest dość żmudne – ale warto to zrobić, jeżeli chcemy mieć smaczne i zdrowe suszone grzyby.

Jak obrać maślaki przed suszeniem?

Obieranie maślaków zaczynamy od trzonków. Zeskrobujemy z nich zanieczyszczania i odcinamy końcówkę. Następnie obieramy je podobnie jak pieczarki, podważając skórkę na brzegach kapelusza i ciągnąc ją partiami w kierunku czubka. Na końcu wycieramy ręcznikiem papierowym. Tak przygotowujemy maślaki do suszenia. Podobnie można potraktować inne grzyby leśne.

Większości grzybów na szczęście nie musimy obierać przed suszeniem. Dotyczy to borowików, prawdziwków, kozaków, a także kurek. Wystarczy je oczyścić z zabrudzeń przy pomocy wilgotnej ściereczki albo miękkiej szczoteczki. Zanieczyszczenia można też zeskrobać nożykiem.

