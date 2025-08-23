Kalafior to popularne warzywo o wszechstronnym zastosowaniu w kuchni. Sezon na niego trwa od czerwca aż do października. Można z niego zrobić pyszne kremowe zupy, wegetariańskie kotlety z kalafiora, można zetrzeć na tarce na kaszę albo pokroić w plastry i upiec w piekarniku.

Jednak chyba najlepiej smakuje po ugotowaniu i oprószeniu bułką tartą z masłem. Aby to proste danie się udało, kalafior nie powinien być rozgotowany. W przeciwnym razie zamiast chrupiących różyczek na talerz trafia blada breja. Oto co zrobić, by temu zapobiec.

Jak gotować kalafior, żeby był jędrny i smaczny? Unikaj tego błędu

Najważniejszą rzeczą jest włożenie kalafiora do wrzącej wody, a nie do zimnej. Większość osób popełnia ten błąd i najpierw zalewa warzywo zimną wodą, podobnie jak np. ziemniaki. Jednak w przypadku kalafiora zależy nam na tym, żeby się nie rozgotował i nie zamienił w purée. Kalafior potrzebuje też mniej czasu niż wspomniane ziemniaki, żeby się ugotować, dlatego łatwo przegapić odpowiedni moment.

Włożenie różyczek do wrzątku zamiast do zimnej wody sprawia, że łatwiej cały proces kontrolować. Poza tym tak ugotowane warzywo – krótko w wysokiej temperaturze – zachowuje swój jasny kolor oraz więcej smaku. Gotuje się też bardziej równomiernie.

Jak długo gotować kalafior?

Kalafior należy gotować w osolonej wodzie. Najpierw doprowadź do wrzenia ok. 2 litry wody, a następnie włóż do niej warzywo podzielone na kawałki lub w całości.

Kalafior podzielony na różyczki gotuje się od 8 do 10 minut .

. Kalafior gotowany w całości gotuje się od 10 do 15 minut.

Młode warzywo jest gotowe szybciej niż starsze. Miękkość sprawdź, nakłuwając kalafior widelcem. Możesz też wyjąć kawałek na talerz, skosztować i ocenić, czy jest wystarczająco miękki.

Wybierz dobry kalafior. Na to zwróć uwagę

Żadne zabiegi podczas gotowania nie wystarczą, jeżeli warzywo od początku jest nieświeże. Aby wybrać smaczny i świeży kalafior, warto kierować się 3 regułami. Sprawdź, jak wygląda główka kalafiora – powinna być jasna, bez śladu pleśni, czarnych plamek czy uszkodzeń, ważny jest też jej zapach. Spójrz na liście – w przypadku świeżego warzywa są jędrne i mają ładny intensywny zielony kolor. Zwróć uwagę na to, jak kalafior był przechowywany. Jeżeli leży już długo, w cieple albo foliowej torbie, to mogła rozwinąć się w nim pleśń. Lepiej zrezygnuj z zakupu.

Drażni cię jego zapach podczas gotowania? Przetestuj prosty patent na brzydki zapach kalafiora.

