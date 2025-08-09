Smak gotowanego kalafiora zna chyba każdy. U mnie zawsze przywołuje wspomnienia domowych letnich obiadów. Miękkie różyczki posypane podsmażoną bułką tartą są tak dobre, że nie potrzebują żadnych dodatków.

Reklama

Kalafior latem jest łatwo dostępny na każdym bazarze i w każdym warzywniaku. To sezonowe warzywo ma wiele zastosowań w kuchni, chociaż na ogół zjadamy je bez niczego zaraz po ugotowaniu. Jest świetnym dodatkiem do głównego dania, zup oraz sałatek.

Do tego, kalafior jest zdrowy. To warzywo niskokaloryczne i pełne cennych składników odżywczych, takich jak witamina C, błonnik i przeciwutleniacze. Jest również dobrym źródłem białka roślinnego i działa pozytywnie na układ pokarmowy.

Przeczytaj, dlaczego warto gotować kalafior w mleku i jak to robić.

Gotowanie kalafiora w mleku – jakie daje korzyści?

Gotowanie kalafiora w mleku to stary babciny sposób, który ma wiele zalet. Mimo to jest dziś mało popularny. Przede wszystkim niweluje intensywny, dość nieprzyjemny zapach, charakterystyczny podczas gotowania warzyw kapustowatych, do których kalafior należy. Białka zawarte w mleku neutralizują część związków siarki odpowiedzialnych za brzydki aromat. Podobny efekt uzyskasz poprzez dolanie do wody 1 łyżki octu lub soku z cytryny.

Mleko wpływa również na wygląd i smak warzywa, pomaga zachować jego walory. Kalafior stanie się dzięki tej metodzie jasny, delikatny i lekko słodkawy. Dosłownie będzie rozpływać się w ustach.

Jak gotować kalafior w mleku?

Ten domowy trik polega na dodaniu do wody mleka w proporcji 1:1 (czyli np. 0,5 l mleka na 0,5 l wody). Gdy woda się zagotuje, wlej mleko, a następnie włóż do garnka różyczki warzywa. Warto pamiętać, że później takiej wody nie trzeba wylewać. Możesz całość zmiksować na kremową zupę.

Oczywiście, aby kalafior był smaczny, warto pamiętać jeszcze o kilku zasadach. Najpierw główkę dokładnie oczyść, połam na mniejsze różyczki i opłucz pod bieżącą wodą. Wkładaj kawałki do dużego garnka z gotującą się wodą (lub wodą z mlekiem). Posól ją (ok. 1 łyżeczka soli na 1 l wody) i gotuj warzywo przez 10 minut. Kalafior można też gotować w całości – czas gotowania wydłuży się wtedy do 15 minut. Następnie odcedź, odparuj i podawaj w ulubionej wersji.

Czytaj także: