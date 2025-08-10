Kalafior to najzdrowszy letni bukiet. Sezon na to warzywo trwa od czerwca aż do października. Jest smaczne i ma szerokie zastosowanie w kuchni. Z kalafiora powstają delikatne, kremowe zupy, zapiekanki, wegetariańskie kotlety z kalafiora i burgery. Można go też zetrzeć na tarce na kaszę albo pokroić w plastry, i w tej postaci grillować, smażyć lub piec. To wyjątkowo uniwersalny produkt w kuchni. Chociaż kalafior najsmaczniejszy jest chyba taki zwyczajny, posypany bułką z masłem.

Niezależnie od tego, co chcemy z niego ugotować, powinien być świeży. Kalafior, który nie spełnia tego podstawowego wymogu, może zepsuć każdą potrawę. Nawet pomimo naszych usilnych starań. Dodanie starego warzywa może spowodować, że potrawa zacznie brzydko pachnieć albo będzie po prostu niesmaczna. To też ryzyko dla zdrowia. Dlatego zepsuty kalafior, który jest nieświeży albo ma pleśń, powinien wylądować w koszu, a nie w garnku. Już podczas zakupu wygląd kalafiora powie nam sporo o jego jakości.

3 zasady, jak rozpoznać świeży kalafior

1. Wygląd główki

Wygląd główki kalafiora to pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Im jest jaśniejsza i czystsza, bez uszkodzeń i plam, tym lepiej. Delikatnie ciemne plamki nie muszą od razu oznaczać, że warzywo nie nadaje się do spożycia, ale już czarne kropki to oznaka niebezpiecznej dla zdrowia pleśni – nie kupuj takiego produktu. Pożółkły kalafior to również niezbyt dobry sygnał.

Zaniepokoić powinien nas też wyjątkowo nieprzyjemny zapach. Nie oszukujmy się, kalafior nie pachnie kwiatkami, ale aromat świeżego warzywa nie będzie nas odrzucał. Jeśli czujemy szczególnie brzydką woń, to może świadczyć o zepsuciu.

2. Liście

Liście świeżego kalafiora są jędrne, nieuszkodzone i mają ładny jasnozielony kolor. Zwiędłe, pożółkłe lub śliskie to wyraźny znak, że warzywo nie powinno być jedzone. Zwróć uwagę na to, czy kalafior w ogóle ma liście. Jeśli jest ich sporo, to z dużym prawdopodobieństwem świadczy o tym, że był niedawno zbierany i nie spędził dużo czasu w transporcie lub magazynie.

3. Przechowywanie

Jeśli kalafior jest trzymany długo, zwłaszcza w ciepłym miejscu, to nie powinniśmy takiego warzywa zjadać. Dotyczy to też przechowywania w domu. Przyjmuje się, że kalafior powinniśmy wykorzystać w ciągu 2 dni od zakupu, jeśli trzymamy go temperaturze pokojowej, a najlepiej od razu. W lodówce może poleżeć trochę dłużej, bo do 7 dni. Unikajmy przechowywania warzywa w foliowej torbie. Stwarza to warunki do rozwoju grzybów.

