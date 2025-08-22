Suszone grzyby to aromatyczny dodatek do wielu dań, takich jak zupy i sosy, dzięki któremu można korzystać z tych darów lasu o każdej porze roku. Jeżeli przejdziemy już etap suszenia grzybów, to dopiero połowa sukcesu. Aby nie traciły one swojego aromatu, koloru i smaku, powinny być odpowiednio przechowywane. Zdarzają się jednak błędy, które przyczyniają się do wcześniejszego psucia się grzybów. Warto je znać.

3 najczęstsze błędy przy przechowywaniu suszonych grzybów

Suszone grzyby wymagają odpowiedniego przechowywania. W przeciwnym razie łatwo wchłaniają wilgoć, pleśnieją lub tracą aromat. Oto 3 najczęstsze niedopatrzenia, przez które zapasy mogą trafić do kosza.

Nieodpowiednie opakowanie na suszone grzyby

Nie każde opakowanie nadaje się do przechowywania suszonych grzybów. Nie należy trzymać ich w plastikowych torebkach, które nie „oddychają” i nie są przeznaczone do żywności. W takich warunkach grzyby mogą pleśnieć, szczególnie jeśli nie zostały wcześniej dokładnie wysuszone.

Aby nie traciły swojego aromatu i zachowały trwałość, powinny być przechowywane w szczelnych pojemnikach: szklanych, metalowych lub z tworzywa przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Ważne, by naczynia były czyste i miały neutralny zapach. Kluczowe jest szczelne zamknięcie, aby grzyby nie chłonęły wilgoci z zewnątrz i nie stały się pożywką dla szkodników (np. moli spożywczych).

Niewłaściwe warunki w pomieszczeniu

Największym wrogiem suszonych grzybów jest wilgoć. Jeżeli w pomieszczeniu, w którym są przechowywane, panuje zbyt duża wilgotność, grzyby mogą szybko zgnić. Ważna jest też temperatura otoczenia: wysoka może przyczynić się do wcześniejszego zepsucia się grzybów, a za niska do utraty aromatu i smaku. Odpowiednie warunki do przechowywania suszonych grzybów to ciemne, suche pomieszczenie o temperaturze 15-20°C.

Długie przechowywanie suszonych grzybów

Nawet najlepiej wysuszone grzyby mają swój termin przydatności do spożycia. Chociaż jest on dość długi, bo wynosi do 2 lat, to jednak zdarza się, że o grzybach wciśniętych w najciemniejsze zakamarki spiżarni po prostu zapominamy. Dlatego dobrze jest opisać pojemnik od razu datą pakowania. Warto też co pewien czas skontrolować wygląd i zapach suszonych grzybów, a w razie niepokojących sygnałów (obecności szkodników, pleśni) wyrzucić je do kosza.

